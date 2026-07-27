มีเยอะกว่าใครในโลก!ทรัมป์โต้ข่าว'กระสุนหมด'หยุดโจมตีอิหร่าน หันมาโพสต์ภาพAIฝูงบินรบถล่มเกาะคาร์กแทน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อมวลชน ที่ระบุว่าอเมริกากำลังหมดกระสุนสำหรับใช้สู้รบกับเตหะราน อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านหยุดลงไปในช่วงหลายวันที่ผ่านมา กร้าวประเทศแห่งนี้มีกระสุนมากกว่าชาติไหนๆในโลก พร้อมกับโพสต์รูปที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ เป็นภาพที่เครื่องบินรบกำลังถล่มเกาะคาร์ก แหล่งที่ตั้งทางพลังงานอันสำคัญของอิหร่าน
"เรามีกระสุนมากกว่าประเทศไหนๆในโลกเยอะมากๆ และเยอะมากๆกว่าที่เราต้องการเสียอีก" ทรัมป์บอกกับหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล นอกจากนี้แล้วประธานาธิบดีสหรัฐฯยังแชร์รูปที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์บนทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง ที่ดูเหมือนเป็นการขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของอิหร่าน
หนึ่งในภาพที่แชร์โดยทรัมป์ เป็นภาพฝูงบินรบกำลังทิ้งระเบิดใส่ที่ตั้งน้ำมันแห่งหนึ่ง พร้อมเขียนคำบรรยายว่า "โจมตีใส่คาร์ก" อ้างถึงเกาะคาร์กของอิหร่าน ศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันหนักของสาธารณรัฐอิสลาม จากนั้น ทรัมป์ ก็โพสต์ภาพหลายภาพติดๆกัน ทั้งหมดเขียนคำบรรยายว่า "ตอนนี้เรือบรรทุกน้ำมันเป็นของเราแล้ว"
ในบรรดาภาพแต่ละภาพเป็นรูปที่ใช้เอไอตัดต่อ หนึ่งในนั้นเป็นรูป ทรัมป์ กำลังชักธงชาติสหรัฐฯอยู่บนเรือของอิหร่าน โพสต์หนึ่งมีภาพบรรดาทหารอเมริกาอยู่ในนั้นด้วย ส่วนอีกภาพมีทั้งกำลังพลสหรัฐฯและสิ่งที่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นพวกผู้นำทางศาสนาของอิหร่าน เขาปิดท้ายโพสต์ต่างๆเหล่านี้ ด้วยการเขียนคำบรรยายอีกชุด ระบุ "ไม่เหลือเครื่องยนต์แล้ว" ใต้ภาพเรือของอิหร่านถูกระเบิดทำลาย
ก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์(26ก.ค.) หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ยืนยันรายงานข่าวจากนิวยอร์กไทม์ส ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้สั่งระงับการยกระดับปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่กับอิหร่าน พร้อมอ้างเจ้าหน้าที่อเมริการะบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูการเจรจาทางการทูตเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบจากคลังกระสุนที่ร่อยหรอลง
เจ้าหน้าที่บอกกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล ว่ากองทัพสหรัฐฯเมื่อวันศุกร์(24ก.ค.) เตรียมการยกระดับโจมตีอย่างหนักหน่วงเล่นงานอิหร่านเป็นชุดๆ ซึ่งอาจกินระยะเวลาสูงสุด 2 สัปดาห์ แต่บอกว่าปฏิบัติการดังกล่าวถูกเลื่อนออกไป เพื่อเปิดทางแก่กระบวนการทางการทูต ขณะเดียวกันก็มีประเด็นถกเถียงกันเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดโจมตีครั้งใหญ่ ที่อาจทำให้คลังกระสุนแพทริออตและตัวสกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐฯในตะวันออกกลาง ร่อยหรอลงไปอีก
แม้จะเลื่อนออกไป แต่เจ้าหน้าที่พูดอย่างชัดเจนว่า ทรัมป์ ยังอาจออกคำสั่งโจมตีและสถานการณ์ยังคงผันผวน
วอลล์สตรีท เจอร์นัล อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่าทำเนียบขาวได้รับแจ้งเกี่ยวกับคลังสำรองที่ร่อยหรอของตัวสกัดกั้นป้องกันภัยทางอากาศและแพทริออตโดยพลเอกแดน เคน ประธานเสนาธิการทหารร่วม
ประเด็นความกังวลหลักของเคน คือแม้เชื่อเขาคลังสำรองระดับต่ำ จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารขนานใหญ่โจมตีอิหร่าน แต่มันอาจทำให้จำนวนขีปนาวุธตัวสกัดกั้นของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ซึ่งมีทำหน้ารับผิดชอบปฏิบัติการต่างๆในตะวันออกกลาง ลดลงสู่ระดับที่เป็นอันตราย
(ที่มา:วอลล์สตรีท เจอร์นัล/ไทม์สออฟอิสราเอล/อัลจาซีราห์)