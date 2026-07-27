โดนแน่เซเลนสกี!อิหร่านหมายหัวผู้นำยูเครน แก้แค้นเหตุเคียฟโจมตีเรือสินค้าเตหะราน

อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวหาประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เป็นการส่วนตัว เกี่ยวกับเหตุโจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งของเตหะรานในทะเลแคสเปียน ซึ่งทำให้ลูกเรือเสียชีวิต 1 ราย เตือนจะไม่ปล่อยผ่านเหตุการณ์นี้โดยไม่ตอบโต้ใดๆ
ในข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ อารากชีให้คำจำกัดความการโจมตีว่าเป็นการ "ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโต้งๆ" และ "ดำเนินการตามคำสั่งของอิสราเอลเพื่อลากยุโรปเข้าสู่สงครามของตนเอง" เขาเน้นว่าได้หยิบยกประเด็นนี้พูดคุยโดยตรงกับ คาจา คัลลาส ประธานนโยบายต่างประเทศของอียู และ เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย โดยระหว่างนั้นเขาได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า "คนที่ชอบเกาะคนอื่นกิน" ในเคียฟ จะไม่ถูกปล่อยให้ลอยนวล
คำเตือนนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีเซเลนสกี ยืนยันว่ายูเครนได้โจมตีพิสัยไกลเล่นงานเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทหารที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในทะเลแคสเปียน ขณะที่หน่วยข่าวกรองยูเครนอ้างว่าพวกเขาเล็งเป้าเล่นงานเรือสินค้าทั้งหลายที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร ที่กำลังขนส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารระหว่างอิหร่านกับรัสเซีย
ตลอดสงครามในยูเครน ทางเคียฟจำเป็นต้องตอบโต้รับมือกับโดรนที่ออกแบบโดยอิหร่านที่ใช้งานโดยรัสเซีย ขณะเดียวกันเคียฟก็ยื่นข้อเสนอมอบความเชี่ยวชาญด้านการสกัดโดรนแก่ประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง ซึ่งถูกกระหน่ำโจมตีจากอิหร่าน
นอกจากนี้แล้ว เซเลนสกี ยังเน้นคำกล่าวหาที่ว่า รัสเซีย ได้ส่งข้อมูลจากการสังเกตการณ์ทางดาวเทียมในตะวันออกกลาง ไปให้แก่อิหร่าน เพื่อให้เตหะรานสามารถโจมตีได้โดยตรงในภูมิภาคตะวันออกกลาง
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านรายงานมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นบนเรือสินค้าลำหนึ่งของพวกเขาในตอนเช้าวันเสาร์(25ก.ค.) ซึ่งทำให้ลูกเรือได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และย้ำว่าพวกเขาเป็นกลางในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐระบุว่าอุปทูตยูเครนในเตหะราน ถูกเรียกเข้าพบเพื่อประท้วงในสิ่งที่อิหร่านให้คำจำกัดความว่า "พฤติกรรมที่เป็นปรปักษ์และมีความผิดทางอาญา"
ลาฟรอฟ โพสต์ถ้อยแถลงลงบนเว็บไซต์ชองกระทรวงงการต่างประเทศรัสเซีย แสดงความเสียใจต่อกรณีที่ลูกเรือรายหนึ่งเสียชีวิตใเหตุโจมตี พร้อมขอบคุณพวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในแคว้นอัสตรากัน จุดเริ่มต้นการเดินทางของเรือ สำหรับการเข้าช่วยเหลือพวกลูกเรือ และเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องหยุดการกระทำที่อันตรายในลักษณะดังกล่าวของระบอบเคียฟ
(ที่มา:อัลจาซีราห์/mgronline)