ได้พินาศกันทั่ว!อิหร่านขู่ขยายวงสงครามตอ.กลาง ดักคอ'ทรัมป์'อย่าเชื่อลมปาก'เนทันยาฮู'กลับมาโจมตีอีกรอบ

กองทัพอิหร่านเตือนในวันอาทิตย์(26ก.ค.) จะขยายวงสงครามตะวันออกกลาง ถ้าสหรัฐฯเลือกหนทางกลับมาเดินหน้าโจมตีใส่สาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นก่อนหน้าที่ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล จะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน
"ผมเชื่อว่าหากพวกอเมริกาหลงเชื่อคำลวงของพวกไซออนิสต์อีกครั้ง หรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับพวกเขา และยืนกรานจะเดินหน้าสงครามต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ในแง่ของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ สงครามนี้จะขยายตัวออกไปอีก" โฆษกกองทัพอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแห่งรัฐ
โฆษกของกองทัพอิหร่านบอกต่อว่าสงครามได้ขยายวงสู่ช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ปากทางเข้าทะเลแดง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ้างถึงเหตุปะทะทางทหารเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างพวกฮูตี ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมน กับซาอุดีอาระเบีย "ขอบเขตปฏิบัติการของเราในขณะนี้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค จากฐานทัพของสหรัฐฯในจอร์แดน ไปสู่ประเทศต่างๆตามแนวอ่าวเปอร์เซีย"
คำสัมภาษณ์ของโฆษกกองทัพอิหร่าน ระบุต่อว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลาง "เป็นเรื่องยุ่งยากและไร้ทางออก" สำหรับสหรัฐฯ และคาดการณ์ว่าเวลานี้วอชิงตันกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่ๆ "เราเตรียมพร้อมสำหรับทุกทางเลือกและทุกกรณีที่ดูเหมือนมีความเป็นไปได้" เขาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ เนทันยาฮู เปิดเผยว่าจะพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ทำเนียบขาว ในวันอังคาร(28ก.ค.)
คำเตือนจากกองทัพเตหะราน มีขึ้นหลังจากสงครามที่สหรัฐฯเปิดศึกกับอิหร่าน ดูเหมือนจะหยุดนิ่งลงไป ตามหลังการโจมตีและรุกรานต่อเนื่องนานเกือบ 2 สัปดาห์ ท่ามกลางรายงานข่าวที่อ้างว่าบุคคลระดับสูงภายในรัฐบาลทรัมป์ มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลาย
ซีเอ็นเอ็นอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้และแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่ารองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ และพลเอกแดน เคน ประธานเสนาธิการทหารร่วม ได้เอ่ยปากเตือน ทรัมป์ เกี่ยวกับผลลัพธ์ต่างๆนานาที่เป็นไปได้ จากการยกระดับทำสงครามกับอิหร่าน ในนั้นรวมถึงแรงกดดันที่มีต่อคลังอาวุธของอเมริกา
หนึ่งในแหล่งข่าวเล่าว่า เคนได้บอกกับทรัมป์ไปว่า ว่าการกลับมาสู้รบครั้งใหญ่กับอิหร่านอีกครั้งนั้น มีความเป็นไปได้ในทางทหาร แต่อาจทำให้จำนวนขีปนาวุธตัวสกัดกั้นของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ซึ่งมีทำหน้ารับผิดชอบปฏิบัติการต่างๆในตะวันออกกลาง ลดลงสู่ระดับที่เป็นอันตราย และอาจตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นไปอีก ถ้าสงครามที่อเมริกาทำศึกกับอิหร่านลากยาวออกไป
ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า การหยุดนิ่งครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลกำลังชั่งทางหนทางที่จะก้าวย่างถัดจากนี้ โดยแม้ทรัมป์กล่าวอ้างกำลังเจรจากับอิหร่าน แต่ก็เตือนว่าสหรัฐฯอาจกลับมาโจมตีหรือถล่มอิหร่านหนักกว่าเดิม
(ที่มา:เอเอฟพี/อัลมายาดีน)