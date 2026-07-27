ชัยชนะเจน Z! “รมว.ศึกษาอินเดีย” ยอมลาออก หลังขบวนการพรรคแมลงสาบนำเยาวชนประท้วงไม่พอใจข้อสอบเข้าเรียนต่อคณะแพทย์รั่ว

เอเจนซีส์ – รัฐมนตรีศึกษาธิการอินเดียแถลงวันเสาร์(25 ก.ค)ว่า เขาลาออกจากตำแหน่งเป็นชัยชนะให้ความเคลื่อนไหวพรรคแมลงสาบ CJP ที่นำการประท้วงเหตุไม่พอใจข้อสอบเข้าศึกษาต่อคณะแพทย์ในแดนภารตะรั่ว และมีการนำข้อสอบออกไปขาย และลุกลามหลังมีนักเรียนอินเดียปลิดชีพตัวเองหลังรู้ว่าผลการสอบเข้าเรียนต่อถูกยกเลิก
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์( 25 ก.ค) ว่า ผู้ประท้วงที่เป็นคนรุ่นใหม่ต่างออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบหลังข้อสอบเข้าวิทยาลัยคณะแพทย์ศาสตร์รั่วและถูกนำออกมาขาย และนำมาสู่ความเคลื่อนไหวของชาวเจน Z ทั้งหลายที่เรียกว่าพรรคแมลงสาบ CJP (Cockroach Janta Party)
รัฐมนตรีศึกษาธิการอินเดีย ธาร์เมนดรา ปราธาน (Dharmendra Pradhan) ประกาศการลาออกจากตำแหน่งวันเสาร์(25) ก้มหัวให้กับแรงกดดันหลังมีนักเรียนแดนภารตะที่เปิดฉากลงถนนเรียกร้องให้เขาออกจากตำแหน่งและปฎิรูประบบการสอบของอินเดีย แต่ทว่านายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี จากพรรค BJP ยังไม่ได้ประกาศรับหนังสือลาออกจากตำแหน่งของปราธานอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ขบวนการเคลื่อนไหวเยาวชนพรรคแมลงสาบก่อนหน้ายอมประกาศยุติการประท้วงทั่วประเทศในทันทีหลังนิวเดลียอมตกลงตามข้อเรียกร้อง
CNN รายงานว่า ข้อเรียกร้องรวมเยียวยาครอบครัวนักเรียนอินเดียที่ปลิดชีวิตตัวเองหลังรู้ว่าผลการสอบของพวกเขาถูกยกเลิก
อ้างอิงจากการเคลื่อนไหว นิวเดลีตกลงยอมพิจารณาแผนการปฎิรูปการสอบ 5 ข้อของขบวนการพรรคแมลงสาบ และจะพบกับแกนนำเพื่อหารือ
อภิจีท ดิปเก (Abhijeet Dipke) ผู้ก่อตั้งขบวนการพรรคแมลงสาบ CJP แสดงชัยชนะที่ทำให้รมว.ศึกษาธิการอินเดียลสออกสำเร็จ พร้อมเสริมว่า ยังมีอีกมากมายที่ยังจำเป็นต้องทำ
ขณะที่นิทิน นาบิน (Nitin Nabin) ประธานพรรค BJP ที่เป็นพรรครัฐบาล และนาบินยังเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของโมดีกล่าว่า การตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งของปราธานสะท้อนถึงมาตรฐานสูงสุดของความเที่ยงตรงและการทำหน้าที่อย่างอุทิศในชีวิตราชการ”
เขาย้ำว่า ทางพรรคยืนเคียงข้างอย่างหนักแน่นต่อการตัดสินใจของรัฐมนตรีศึกษาธิการอินเดีย
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า การลาออกจากตำแหน่งของปราธานถือเป็นความพ่ายแพ้ที่น้อยครั้งจะได้เห็นในรัฐบาลโมดีที่กำลังดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศในสมัยที่ 3 ซึ่งพยายามจะไม่หวั่นไหวจากการเคลื่อนไหวการประท้วง
บรรดานักวิจารณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์มานานเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมต่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยและการเมืองฝ่ายตรงข้าม
โดยผู้ประท้วงคนรุ่นใหม่ต่างเรียกร้องให้มีการยกเครื่องระบบการสอบที่มีความอื้อฉาวมาอย่างยาวนาน โดยหนึ่งในนั้นผู้ประท้วงกล่าวว่าสร้างแรงกดดันให้กับบรรดานักเรียนที่เป็นเยวชนและกลายเป็นภาระทางการเงินแก่ครอบครัวเด็กที่ลงทุนอย่างหนักต่ออนาคตของลูกหลาน
นอกจากนี้ผู้ประท้วงยังชี้ไปถึงปัญหาการว่างงานในกลุ่มคนรุ่นใหม่ของอินเดีย
ซึ่งก่อนที่การประท้วงจะจบลงด้วยการยอมลาออกจากเจ้ากระทรวงศึกษาธิการพบว่า ความตรึงเครียดถูกยกระดับหลังบรรดาผู้ประท้วงเดินมาร์ชไปรัฐสภาแต่ถูกตำรวจเข้าสลายอย่างรุนแรงด้วยการใช้กระบองและแก๊สน้ำตา