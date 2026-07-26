“เบอร์ลินไพรด์”ช็อก! รถพุ่งใส่ฝูงชน ตำรวจไล่ล่าผู้ต้องสงสัยเอี่ยวอิสลามิสต์

เอเอฟพี – ตำรวจเยอรมนีตามล่าผู้ต้องสงสัยวัย 21 ปีที่เชื่อว่า เกี่ยวข้องกับกลุ่มอิสลามิสต์ หลังเหตุการณ์ที่รถคันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนใกล้สถานที่จัดงานเกย์ไพรด์ในเบอร์ลินเมื่อคืนวันเสาร์ (25 ก.ค.) ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 16 คน
ตำรวจเผยว่า พบรถของผู้ต้องสงสัยใกล้สวนสาธารณะเทียร์การ์เทน และได้เปิดฉากไล่ล่าทั่วเมืองหลวงด้วยเฮลิคอปเตอร์ติดกล้องถ่ายภาพความร้อนหลายลำ และเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศ
ตำรวจและอัยการขอให้ประชาชนที่มีเบาะแสแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยวัย 21 ปี ที่ระบุว่าชื่อ อับดุล บี. สูงประมาณ 1.90 เมตร ผมดำ สวมเสื้อแขนยาวมีฮูดสีดำและกางเกงสีขาว พร้อมเตือนว่า ชายผู้นี้อาจมีอาวุธและเป็นอันตราย
ฟลอเรียน นาธ โฆษกสำนักงานตำรวจ ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยมีแนวโน้มเชื่อมโยงกับกลุ่มอิสลามิสต์
ชาวเยอรมันต่างช็อกกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาใกล้ 22.00 น. วันเสาร์ โดยรถที่อาจเป็นมินิแวนหรือเอสยูวีคันหนึ่งได้ขับเข้าไปในสวนสาธารณะเทียร์การ์เทนและพุ่งชนฝูงชน
โดมินิก เพรตซ์ โฆษกสำนักงานดับเพลิงเบอร์ลิน แถลงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน และได้รับบาดเจ็บ 16 คน ซึ่ง 3 คนในจำนวนนี้อาการสาหัสและอาจถึงแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังมีอีกราว 30 คนได้รับการดูแลในที่เกิดเหตุจากอาการช็อก
พนักงานสอบสวนเชื่อว่า เหยื่อหลายคนได้รับบาดเจ็บจากการถูกแทง และผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า มีคนหนึ่งคนหรืออาจมากกว่านั้นวิ่งลงจากรถคันที่ก่อเหตุ
นายกรัฐมนตรีฟรีดิช แมร์ซ ประกาศว่า ผู้ก่อเหตุจะต้องถูกนำตัวมาลงโทษ
ไค เว็กเนอร์ นายกเทศมนตรีเบอร์ลิน ประณามเหตุการณ์ดังกล่าวว่า เป็นการโจมตีโหดร้ายทารุณต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เบอร์ลินเป็นเมืองแห่งการยอมรับความหลากหลายและความสงบสุข
การโจมตีดังกล่าวทำให้งานคริสโตเฟอร์ สตรีท เดย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในงานเกย์ไพรด์ใหญ่ที่สุดของยุโรป ที่มีผู้เข้าร่วมนับแสนและมีการระดมเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คนรักษาความสงบเรียบร้อย ยุติลงทันที และผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีออกมาจากสวนสาธารณะ ขณะที่เสียงไซเรนดังตลอดทั้งคืน
เหตุการณ์นี้ปลุกความทรงจำของคนเยอรมันเกี่ยวกับการโจมตีร้ายแรงในที่สาธารณะหลายครั้งในอดีต ซึ่งรวมถึงการไล่แทงคนในอนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเบอร์ลินเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเมื่อวันเสาร์ และทำให้นักท่องเที่ยวสเปนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัส
เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา วาสซิม อัล เอ็ม ชาวซีเรีย ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุไล่แทงดังกล่าว ถูกตัดสินจำคุก 13 ปี และศาลระบุว่า เขาก่อเหตุในนามกลุ่มรัฐอิสลาม
เดือนที่แล้ว ทาเลบ จาวัด อัล-อับดุลโมห์เซน แพทย์ชาวซาอุดีวัย 51 ปี ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต จากเหตุการณ์ขับรถพุ่งชนฝูงชนในตลาดคริสต์มาสในเมืองมักเดอบวร์กเมื่อปี 2024 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 คน และบาดเจ็บกว่า 300 คน
อับดุลโมห์เซนเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านอิสลาม คำให้การของเขาบางช่วงวกไปวนมา นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดและแนวคิดขวาสุดโต่ง
เหตุการณ์โจมตีในลักษณะนี้ที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาคือเหตุการณ์ที่รถบรรทุกพุ่งชนตลาดคริสต์มาสในเบอร์ลินเมื่อเดือนธ.ค. 2016 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 12 คน