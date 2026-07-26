ทรัมป์หวั่นคลังอาวุธร่อยหรอ-พักถล่มอิหร่าน ฮูตีโจมตีบ.น้ำมันซาอุดีเปิดแนวรบทะเลแดง

รอยเตอร์/เอเอฟพี – กองทัพอิหร่านเตือนสงครามตะวันออกกลางอาจขยายวง ถ้าอเมริกาตัดสินใจโจมตีต่อ ขณะที่แหล่งข่าววงในเผยสาเหตุที่สหรัฐฯ ระงับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านเมื่อวันเสาร์ (25 ก.ค.) เนื่องจากทรัมป์กังวลเรื่องอาวุธร่อยหรอ อย่างไรก็ดี แม้สถานการณ์ในอ่าวอาหรับสงบลง แต่แนวรบใหม่กำลังปะทุขึ้นในทะเลแดง หลังกบฏฮูตีเปิดฉากถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดี ขณะที่เตหะรานกล่าวหายูเครนลอบโจมตีเรือของตนในทะเลแคสเปียน
กองทัพสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันเสาร์ว่า การปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านยังคงมีผลบังคับใช้ แต่ไม่ได้อธิบายสาเหตุในการระงับการโจมตี หลังถล่มอิหร่านหนักหน่วง 13 คืนติดต่อกัน โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสคนหนึ่งบอกว่า คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีจุดยืนชัดเจนมานานแล้วว่า สนับสนุนแนวทางการทูต แต่ที่ผ่านมาแค่ต้องการแสดงให้เตหะรานเห็นว่า ถ้าไม่ยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาจะเผชิญผลลัพธ์เลวร้ายอย่างไร นอกจากนั้น เมื่อวันเสาร์ยังไม่มีรายงานว่า ประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านถูกโจมตีเช่นเดียวกัน
นิวยอร์ก ไทมส์รายงานเมื่อคืนวันเสาร์โดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าววงในสองคนว่า ทรัมป์ตัดสินใจเลิกล้มแผนยกระดับการโจมตีอิหร่านในขณะนี้ เนื่องจากทั้งทรัมป์และบรรดาที่ปรึกษากังวลว่า อาจทำให้ความขัดแย้งลุกลามออกไป รวมถึงสต็อกอาวุธที่ร่อยหรอลง และการบาดหมางกับพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย และผลกระทบต่อซัปพลายพลังงานและเศรษฐกิจโลก
ต่อมาในวันอาทิตย์ (26 ก.ค.) โมฮัมหมัด อัครามิเนีย โฆษกกองทัพอิหร่าน แถลงผ่านสถานทีวีของรัฐบาลว่า ถ้าอเมริกาหลงเชื่อการหลอกลวงของยิวอีก หรือร่วมมือกันโจมตีอิหร่านต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีทางอากาศ สงครามจะขยายวงออกไป
อัครามิเนียตั้งข้อสังเกตว่า ตอนนี้สงครามลามถึงช่องแคบบับ อัล-มันเดบซึ่งเป็นเส้นทางสู่ทะเลแดงแล้ว และสำทับว่า ขอบเขตปฏิบัติการของอิหร่านครอบคลุมทั่วภูมิภาค ตั้งแต่ฐานทัพอเมริกันในจอร์แดนจนถึงประเทศต่างๆ ในอ่าวเปอร์เซีย
เขายังบอกว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางสำหรับอเมริกายุ่งยากและยุ่งเหยิงอย่างยิ่ง และคาดว่า วอชิงตันกำลังมองหากลยุทธ์ใหม่ ก่อนย้ำว่า อิหร่านเตรียมพร้อมแล้วสำหรับทุกตัวเลือกและทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ในอ่าวอาหรับผ่อนคลายลง แต่การสู้รบระหว่างกบฏฮูตีในเยเมนกับซาอุดีอาระเบียกลับปะทุขึ้นเมื่อวันเสาร์ บ่งชี้ว่า สงครามที่ทำให้ซัปพลายพลังงานสะดุดจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอยู่แล้ว อาจส่งผลต่อเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญเส้นที่สอง และปลุกสงครามกลางเมืองในเยเมนฟื้นขึ้นอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน กระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่า ยูเครนโจมตีเรือสินค้าของอิหร่านในทะเลแคสเปียน ส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บอีก 1 คน โดยได้เรียกอุปทูตยูเครนประจำเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นประท้วงต่อ “การโจมตีที่เป็นปฏิปักษ์และละเมิดกฎหมาย”
ก่อนหน้านั้น ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ โพสต์บนโซเชียลมีเดียยกย่องความสำเร็จในการโจมตีระยะไกลในทะเลแคสเปียนต่อเรือขนอาวุธลำหนึ่ง แต่ไม่ได้ระบุสัญชาติของเรือลำดังกล่าว
ผู้นำยูเครนยังบอกว่า เคียฟรู้ว่า รัสเซียส่งข้อมูลดาวเทียมที่สังเกตการณ์ในตะวันออกกลางให้อิหร่านวางแผนโจมตีในภูมิภาคดังกล่าว
ยาห์ยา ซารี โฆษกกองทัพฮูตี แถลงเมื่อวันเสาร์ว่า ได้โจมตีเป้าหมายหลายแห่ง ซึ่งเป็นของอารามโก กิจการน้ำมันของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ในเมืองจีซานและยานบู วิดีโอที่แชร์บนโซเชียลและได้รับการตรวจสอบจากรอยเตอร์เผยให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากทิศทางที่ดูเหมือนเป็นที่ตั้งโรงกลั่นน้ำมันของอารามโกในจีซาน
แหล่งข่าวในแวดวงการค้าในเอเชีย 2 คนเผยว่า ได้รับข้อมูลมาว่า ที่ตั้งคลังจัดเก็บเชื้อเพลิงและน้ำมันในจีซานอาจได้รับความเสียหาย
ส่วนที่ยานบู แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของกรีซเผยว่า ขีปนาวุธทิ้งตัว 2 ลูกที่โจมตีไปที่ที่ตั้งด้านน้ำมันถูกสกัดโดยระบบแพทริออตที่ผลิตในอเมริกาและควบคุมโดยกองทัพกรีซภายใต้ข้อตกลงกับริยาด
ยานบูซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของซาอุดีในทะเลแดง เป็นเส้นทางสำคัญที่ริยาดใช้เพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่โรงกลั่นน้ำมันในจีซานที่ตั้งอยู่ใกล้พรมแดนเยเมน สามารถกลั่นน้ำมันวันละ 400,000 บาร์เรล
ที่เยเมน กองทัพอากาศของรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โจมตีฐานยิงขีปนาวุธและคลังอาวุธของฮูตีในจังหวัดมาริบและอัล-จาฟ
ก่อนหน้านั้น กลุ่มพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดีเผยว่า ถล่มที่ตั้งทางทหารของฮูตีในเมืองโฮไดดาห์บนชายฝั่งทะเลแดง
เจ้าหน้าที่เยเมนระบุว่า ขณะนี้ผู้เกี่ยวข้องในสงครามกลางเมืองทั้งสองฝ่ายต่างระดมกำลังประจำอยู่ตลอดแนวรบ
ทั้งนี้ ซาอุดีเป็นแกนนำกลุ่มแนวร่วมชาติอาหรับต่อสู้กับฮูตีมากว่าทศวรรษนับจากที่นักรบกลุ่มนี้เข้ายึดกรุงซานาของเยเมน
สงครามกลางเมืองที่มีผู้เสียชีวิตนับแสนคนจากการสู้รบและความอดอยาก หยุดลงภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงในปี 2022 ทว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว และฮูตีเข้าร่วมสงครามตะวันออกกลางเต็มตัว ด้วยการประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดี
อับดุล มาลิก-อัล-ฮูตี ระบุว่า โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันทุกแห่งของซาอุดีอาจเป็นเป้าหมายการโจมตี และเมื่อวันพฤหัสฯ (23 ก.ค.) ฮูตียิงเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำของซาอุดีในทะเลแดง