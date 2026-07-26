“ทรัมป์” เตือนดุ “สี-ปูติน” ห้ามส่งอาวุธให้ “อิหร่าน” หรือไม่อาจเจอผลลัพท์ร้ายแรง

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันศุกร์(24 ก.ค)ไปยังผู้นำจีนและรัสเซียว่า อาจเจอสิ่งที่เลวร้ายหากทั้ง “ปักกิ่ง” หรือ “มอสโก” ส่งยุทโธปกรณ์ทางการทหารไปให้อิหร่าน ระหว่างกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม
อนาโดลูของตุรกีรายงานวันศุกร์(24 ก.ค)ว่า ในแถลงการณ์ที่ออกมาในวันศุกร์(24)ทางโซเชียลมีเดีย ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกคำเตือนไปยัง ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง และประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน มีใจความว่า
“ประธานาธิบดี สี (ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง) ในการพบปะเมื่อไม่นานมานี้ที่กรุงปักกิ่ง จีน ได้แจ้งต่อผมว่า เขาจะไม่ทำไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดทั้งมอบให้หรือขายอาวุธให้กับอิหร่าน”
ซึ่งแถลงการณ์ยังรวมไปถึงบริษัทสัญชาติจีน และผู้นำสหรัฐฯกล่าวว่า “เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของพวกเรา ผมจะเชื่อคำพูดของเขา และนอกจากนี้ผมยังตอบแทนเขาเป็นอย่างมาก”
ผู้นำสหรัฐฯยังกล่าวไปถึง ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ที่ ได้ให้คำมั่นสัญญารับรองแก่ทรัมป์ในลักษณะที่คล้ายกันถึงแม้สงครามในยูเครนยังคงเดินหน้า
ปูตินได้กล่าวต่อทรัมป์ว่า รัสเซียจะไม่ขายอาวุธให้อิหร่าน
“เขาเข้าใจว่าผมไม่ได้ขายอาวุธให้ยูเครน แต่ให้กับประเทศสมาชิกนาโต พวกเขาจ่ายในราคาเต็ม และการที่อาวุธเหล่านั้นถูกกระจายออกไปอย่างไร ผมไม่รู้” ประธานาธิบดีสหรัฐฯแถลง
พร้อมเสริมต่อว่า “ดังนั้น 2 ชาติมหาอำนาจที่ผู้คนมักพูดกันในแง่อิหร่าน ในความเห็นของผมไม่ได้เข้าร่วม (และ)หากว่าพวกเขาทำ มันจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายสำหรับพวกเขา แน่นอนที่สุดไม่ใช่ผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขา”
อนาโดลูรายงานว่า และในเวลาต่อมาในการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบขาว ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาปัดว่า เขาไม่รู้ว่าทั้งรัสเซียและจีนกำลังสนับสนุนอิหร่าน หลังจากรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีท เฮกเซท ได้ออกมายืนยัน
ทรัมป์แถลงกับนักข่าวทิ้งท้ายว่า เขาเชื่อว่าทั้งสีและปูตินมีแรงจูงใจมากพอที่จะรักษาข้อผูกพัน
“ผมไม่คิดว่าพวกเขาต้องการจะทำให้ผมผิดหวัง”