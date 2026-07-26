ตระหนก! รถตู้สีขาวลึกลับพุ่งชนพาเหรดไพรด์สีรุ้ง LGBTQ ชื่อดังกลางเบอร์ลิน ดับ 1 เจ็บนับสิบ ตำรวจเยอรมันไล่ล่าคนร้าย “อับดุล บี” มีชื่อเอี่ยวองค์กรมุสลิมในประเทศ

เอพี - รถตู้สีขาวขับพุ่งชนคนร่วมงานพาเหรดสีรุ้ง LGBTQ ไพรด์ของเหล่าเพศที่ 3 กลางกรุงเบอร์ลินวันเสาร์(25 ก.ค) ท่ามกลางคนจำนวนมากที่เข้าร่วม เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 16 คน ตำรวจเยอรมันประกาศวันอาทิตย์(6 ก.ค) ไล่ล่าคนร้าย อับดุล บี เป็นที่รู้จักในแวดวงตำรวจเป็นสมาชิกองค์กรมุสลิมในกรุงเบอร์ลินหลบหนีหลังก่อเหตุสะเทือนขวัญ เบื้องต้นยังไม่ทราบแรงจูงใจคนร้ายก่อเหตุ
เอพีรายงานวันนี้(26 ก.ค)ว่า ตำรวจเยอรมันและอัยการได้ร้องขอต่อสาธารณะตามหาคนร้ายชายวัย 21 ปี อับดุล บี (Abdul B) เชื่อเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทำให้คนบาดเจ็บหลายสิบและเสียชีวิต 1 คน
ตำรวจเยอรมันชี้ว่า เชื่อว่าบีที่มีความเชื่อมโยงกับองค์กรมุสลิมในประเทศขับรถตู้สีขาวพุ่งชนฝูงชนในงานพาเหรด LGBTQ ไพรด์ เมื่อคืนดึกวันเสาร์(26)
หลังเกิดเหตุมี 1 คนหรือมากกว่านั้นออกมาจากรถตู้คันดังกล่าวและมีเหยื่อไม่กี่คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่เยอรมันออกการเตือนต่อสาธารณะห้ามติดต่อโดยตรงกับคนร้าย ที่มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจมีอาวุธและเป็นอันตราย
“ผู้ต้องสงสัยเป็นที่รู้จักของตำรวจ เขาเป็นที่รู้จักต่อพวกเราในฐานะสมาชิกกลุ่มมุสลิมในกรุงเบอร์ลินที่นี่ และพวกเรากำลังตามไล่ล่าอย่างเร่งรีบของพวกเราในการได้ตัวบุคคลนี้” โฟลริอัน นาธ(Florian Nath) โฆษกตำรวจเยอรมันกล่าวผ่านแถลงการณ์
โฆษกตำรวจยอมรับว่า ในเวลานี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถรู้ถึงแรงจูงใจของอับดุล บีในการเกิดเหตุ
การตามไล่ล่าคนร้ายในเมืองหลวงรวมไปถึง การค้นอพาร์ทเมนท์ในเขตโชนเนอแบร์ก (Schöneberg) ในเช้าตรู่วันอาทิตย์(26) แต่ไม่พบใครอยู่ที่นั่น
จูเลียน เมียธิก(Julian Miethig) หนึ่งในคนที่เข้าร่วมงานไพรด์ที่อยู่ใกล้ๆเปิดเผยว่า เขาต้องการเข้าร่วมงานในช่วงดึกและได้ยินจากเพื่อนว่ามีเหตุเกิดขึ้นที่นั่น และมีรถดับเพลิงจำนวนมาก รถฉุกเฉินจำนวนมาก และรถพยาบาลฉุกเฉินจำนวนมาก
“เป็นวันที่เลวร้ายสำหรับชุมชน” เขากล่าว
อ้างอิงจากตำรวจพบว่า รถตู้สีขาวขับตรงเข้าไปในสวนเทียร์การ์เทน (Tiergarte park) ราว 22.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมันในวันเสาร์(25) ก่อนที่จะชนไม่กี่คนและพุ่งชนต้นไม้
การจัดงานปาร์ตีฉลองเกย์ไพรด์ช่วงดึกเกิดขึ้นภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักว่า 'วันถนนคริสโตเฟอร์' หรือ Christopher Street Day ใกล้ประตูทางออกบรันด์เดนบูร์ก( Brandenburg gate)
และในจุดที่ไม่ห่างออกไปไม่ไกลหลังงานพาเหรด มีรถบรรทุกราว 80 คันขับผ่านย่านดาวน์ทาวน์ของกรุงเบอร์ลินก่อนหน้า
ตำรวจเยอรมันแถลงว่า มีเหยื่อเสียชีวิต 1 รายเป็นผู้หญิง ขณะที่สำนักงานดับเพลิงเบอร์ลินแถลงว่า มี 3 คนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่อาจทำให้เสียชีวิตได้
นอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บขั้นร้ายแรงอีก 8 คน ส่วนอีก 5 คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย รวมยอดผู้บาดเจ็บทั้งหมดที่ 16 ราย
งานปาร์ตีจัดที่สวนเทียร์การ์เทน ถูกสั่งยกเลิกเมื่อเวลา 22.15 น.ระหว่างวงดนตรีกำลังเล่นสด คนที่เข้าร่วมได้รับคำสั่งให้กลับบ้านและหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านส่วนสาธารณะ
เอพีรายงานว่า มีคนจำนวนมากเดินทางมาที่กรุงเบอร์ลินเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลพาเหรด LGBTQ ไพรด์วานนี้(25) แต่ไม่แน่ชัดว่ามีมากเท่าใดที่ยังคงรอเพื่อนร่วมงานปาร์ตี้ปิดท้ายตอนดึก
งานพาเหรดชาวเกย์สีรุ้งในกรุงเบอร์ลินนี้ถือเป็นหนึ่งในการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
เอพีรายงานว่า รถตู้สีขาวคันเกิดเหตุยังคงจอดให้เห็นในจุดที่เกิดเหตุวันอาทิตย์(26)
ด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมัน ฟรีดิช แมร์ซ กล่าวถึงเหตุรถพุ่งชนฝูงชนว่า เป็นการโจมตีต่อสังคมเยอรมัน
“เป็นการกระทำที่น่าขยะแขยงในกรุงเบอร์ลิน” แมร์ซกล่าว พร้อมเสริมว่า “เยอรมันรักเสรีภาพ และพวกเราจะรักษาและปกป้องไว้”