ป้ายสีทุกทาง!สื่อเขมรตีข่าวใส่ความจนท.ไทยตะเพิดคนฝรั่งเศส อ้างเหน็บแนม'ถ้ารักนัก ก็ควรไปอยู่กัมพูชา'

สื่อเขมรกล่าวอ้าง พลเมืองฝรั่งเศสรายหนึ่งที่ถือพาสปอร์ตฝรั่งเศสและปัจจุบันพำนักอยู่ในกัมพูชา ใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ JI WI แจ้งเตือนและบอกเล่ากับสาธารณชน ว่าเขากับลูกสาวถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ และส่งกลับมายังพนมเปญ โดยบังคับให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเองทั้งหมด แถมยังพูดแบบขับไล่ไสส่งว่า "ถ้าคุณรักกัมพูชา ก็ควรไปที่นั่น"
kampucheathmey รายงานอ้างคำบอกเล่าบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าของเรื่อง ระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังส่งลูกสาวขึ้นเครื่องบินหลังกลับจากเยือนกัมพูชา ลูกสาวของเขาตั้งใจจะใช้บริการบริการดูแลเด็กที่เดินทางโดยเครื่องบินลำพังคนเดียวโดยไม่มีผู้ปกครอง จากกรุงเทพฯไปยังฝรั่งเศส แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง
สื่อกัมพูชาแห่งนี้ ระบุต่อว่า JI WI เล่าว่าเขาและลูกสาวถูกกักตัวอยู่ที่สำนักงานคนเข้าเมืองของไทยเป็นเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งเขาให้คำจำกัดความว่ามีสภาพเหมือนกับเรือนจำ โดยไม่ได้รับคำอธิบายใดๆ kampucheathmey บอกว่า JI WI เป็นพลเมืองฝรั่งเศสที่เคารพรักกัมพูชา ดินแดนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ และมีเหตุผลเดียวที่เจ้าหน้าที่ไทยพูดกับเขาซ้ำๆ 3 รอบ คือ "ถ้าคุณรักกัมพูชานัก ก็ควรไปที่นั่น"
รายงานของสื่อมวลชนกัมพูชา อ้างว่าพลเมืองฝรั่งเศสรายนี้โกรธเคืองอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประกาศว่าเขาจะไม่เดินทางกลับไปเหยียบประเทศไทยอีกแล้ว หรือจะไม่ยอมเสียเงินแม้แต่เหรียญเดียวให้กับสินค้าไทย เขาวิพากษ์วิจารณ์โดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ไทยว่าปฏิบัติกับเขาโดยไร้หัวใจ เต็มไปด้วยความเกลียดชังและไม่มีความเมตตาแม้กระทั่งต่อเด็ก
kampucheathmey อ้างว่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์อย่างกว้างขวางและได้รับการสนับสนุนอย่างมากมายจากพวกผู้ใช้เฟซบุ๊ก ทางเจ้าของบัญชีได้เขียนเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็น ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและเขียนข้อความให้กำลังใจ JI WI เล่าต่อว่าเขาและลูกสาววัย 12 ขวบ ในท้ายที่สุดแล้วก็เดินทางกลับสู่กัมพูชาอย่างปลอดภัย หลังถูกกักเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ณ ศูนย์กักกันแห่งหนึ่งในไทย
ขณะเดียวกัน kampucheathmey อ้างว่า JI WI ยังแสดงความตื่นเต้นและความซาบซึ้งใจต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรกัมพูชา ที่ให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น เป็นมิตร รอยยิ้มและเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ครั้งที่เขาเดินทางกลับสู่กัมพูชา พร้อมอ้างปิดท้ายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาและลูกสาว ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้
(ที่มา:kampucheathmey)