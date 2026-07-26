ดังไกล!สื่อนอกตีข่าววัยรุ่นอิตาลีหยาบคายบนบีทีเอส ทัวร์ไทยลามถึงบัญชีโซเชียลนายกฯ'เมโลนี'

สื่อต่างประเทศหลายสำนัก รายงานข่าวพวกนักท่องเที่ยวชาวอิตาลี ที่เป็นแก่นกลางประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้าบีทีเอสในกรุงเทพฯ ได้ออกมาขอโทษประชาชนคนไทย ตามหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ยอมรับ "เงินไม่สามารถซื้อความเคารพได้" ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากเรื่องราวนี้ชักขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ในนั้นได้ลามถึงบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของนายกรัฐมนตรีหญิงแดนมะกะโรนี
เว็บไซต์ข่าวมาเลเซียเมล รายงานอ้างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น รายงานว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีได้ออกมาขอโทษในวิดีโอที่เผยแพร่โดยสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และร้องขอคนไทยให้อภัยกับพฤติกรรมของพวกเขา "ฉันรู้ว่าเงินไม่อาจซื้อความเคารพได้" มาเลเซียเมล อ้างคำพูดของบุคคลหนึ่งในกลุ่ม ที่ออกมาขอโทษที่ทำให้คนไทยและวัฒนธรรมไทยขุ่นเคือง
รายงานข่าวของมาเลเซียเมล อ้างคำกล่าวของคนกลุ่มนี้ บอกว่าตอนแรกพวกเขารู้สึกหวาดกลัวมากจนไม่กล้าออกมาพูดกับสาธารณชน ทว่านับตั้งแต่นั้นก็ตระหนักว่าการปิดปากเงียบเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด พวกเขายังขอบคุณคนไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และหวังว่าคำขอโทษของพกวเขาจะได้รับการตอบรับ
มาเลเซียเมลและเอเอฟพี รายงานว่าคำขอโทษนี้มีขึ้นตามหลังเหตุเผชิญหน้าบนขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอสในกรุงเทพฯ ที่ลุกลามบานปลายกลายเป็นพายุแห่งความโกรธเกรี้ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ข้ามชาติ หลังคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวถูกแพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์
ทั้งมาเลเซียเมลและเอเอฟพี ระบุตรงกัน ว่าเหตุพิพาทครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้โดยสารไทยรายหนึ่งขอให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีลดเสียงลงระหว่างอยู่บนขบวนรถๆไฟ อย่างไรก็ตามสถานการณ์หลังจากนั้นกลับลุกลาม สมาชิกในกลุ่มชาวอิตาลีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพผู้หญิงรายนี้ หัวเราะใส่และตะโกนดูหมิ่นเธอ ระหว่างนั้นได้ยินเสียงคนหนึ่งพูดออกมาว่า "ขอโทษด้วยนะ ที่นำเงินมาให้ประเทศของแก"
รายงานข่าวของมาเลเซียเมล ระบุว่าความเห็นนี้โหมกระพือความเดือดดาลแก่ผู้คนในวงกว้าง โดยผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ชาวไทยจำนวนมากประณามพฤติกรรมดังกล่าวว่าหยิ่งจองหองและขาดความเคารพ
จากนั้นไม่นานไฟย้อนธรได้โหมกระพือลุกลามเกินกว่าตัวพวกนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีเหล่านี้ ทางสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยถึงกับต้องปิดแสดงความคิดเห็นบนเพจเฟซบุ๊กเป็นการชั่วคราว หลังคนไทยผู้โกรธเกรี้ยวกระหน่ำโพสต์ประณามพฤติกรรมด้วยความเดือดดาล ขณะที่เสียงวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนยังลามไปยังบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของนายกรัฐมนตรีจอร์เจีย เมโลนี
อีกด้าหนึ่งบริษัทผู้นำเที่ยวด้านการศึกษาจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นการจัดทริปดังกล่าว ก็ออกถ้อยแถลงขอโทษเช่นกัน โดยยืนยันว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ได้สะท้อนค่านิยมของบริษัท และเน้นย้ำความเป็นวัยรุ่นไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับการกระทำที่ไม่เหมาะสมของคนกลุ่มนี้
เอเอฟพีรายงานว่าวิดีโอบน TikTok ที่โพสต์ในวันศุกร์(24ก.ค.) มีผู้เข้าชมแล้วมากกว่า 28,000 ครั้ง โดยเขียนคำบรรยายว่า "พวกเขาเป็นคนชาติไทย? ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยจะยกเลิกฟรีวีซ่า?"
รายงานของเอเอฟพีระบุว่าไทยเพิ่งปรับลดระยะเวลาพำนักฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อเดือนพฤษภาคม ส่วนหนึ่งในความพยายามควบคุมอาชญากรรมที่ก่อโดยคนต่างชาติ ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นตามหลังการจับกุมชาวต่างชาติในคดีโด่งดังต่างๆนานา ไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การกระทำอนาจารในที่สาธารณะ และดำเนินธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต
(ที่มา:มาเลเซียเมล/เอเอฟพี)