ศึกเดือดคู่ใหม่!ฮูตีปะทะซาอุฯยิงถล่มที่ตั้งน้ำมัน แต่จู่ๆUSหยุดโจมตีอิหร่านตามคำสั่งทรัมป์

พวกนักรบฮูตี พันธมิตรของอิหร่านในเยเมน ยิงโจมตีแหล่งที่ตั้งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย ในท่าเรือ 2 แห่งริมทะเลแดงในวันเสาร์(25ก.ค.) ส่อเค้าว่าสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางอาจลุกลาม อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันสหรัฐฯไม่ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเล่นงานอิหร่านเป็นคืนแรกในรอบ 2 สัปดาห์
วอชิงตันไม่ได้ให้คำอธิบายว่าทำไมถึงหยุดโจมตีอย่างฉับพลัน หลังจากก่อนหน้านี้ได้ยกระดับโจมตีต่อเนื่อง 13 คืนติด แก้แค้นกรณีที่อิหร่านเล่นงานเรือต่างๆในช่องแคบฮอร์มุซ นับตั้งแต่ข้อตกลงชั่วคราวหยุดความเป็นปรปักษ์พังครืนลง "ดูเหมือนว่าอิหร่านอันเป็นที่รักของเราจะผ่านพ้นค่ำคืนที่เงียบสงบไปได้ด้วยดี" โฆษกกระทรวงสาธารณสุขอิหร่านโพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ไม่มีรายงานอิหร่านโจมตีบรรดาชาติต่างๆในอ่าวอาหรับในวันเสาร์(25ก.ค.)เช่นกัน หลังจากที่ผ่านมา เตหะรานจะโจมตีเล่นงานเหล่าพันธมิตรของสหรัฐฯในภูมิภาคในทุกๆวัน เพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ
เว็บไซต์ข่าว Axios อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้ 2 ราย ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันศุกร์(24ก.ค.) ออกคำสั่งถึงกองทัพไม่ให้โจมตีรอบใหม่เล่นงานอิหร่าน โดยในวันเสาร์(25ก.ค.) เจ้าหน้าที่อเมริการะดับสูงรายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่า "ทรัมป์ชัดเจนมาตลอด ว่าเขาให้ความสำคัญกับการทูต แต่เขาจำเป็นต้องแสดงให้อิหร่านเห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าพวกเขาล้มเหลวในการเข้าสู่โต๊ะเจรจาด้วยความจริงจัง"
เมื่อวันศุกร์(24ก.ค.) ทรัมป์ กล่าวอ้างว่าสหรัฐฯกับอิหร่านกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง แต่เน้นย้ำาเตหะรานยังไม่พร้อมสำหรับข้อตกลง
แม้มีความเงียบสงัดในอ่าวเปอร์เซีย แต่การสู้รบระหว่างพวกฮูตี พันธมิตรของอิหร่านและซาอุดีอาระเบียเป็นสัญญาณว่าสงครามอาจลุกลามบานปลายเข้าสู่เส้นทางการขนส่งหลักน่านน้ำที่ 2 และอาจจุดชนวนคืนชีพสงครามกลางเมืองของเยเมน หลังจากก่อนหน้านี้มันได้ก่อความปั่นป่วนแก่อุปทานที่ไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซอยู่ก่อนแล้ว
โฆษกของกองทัพฮูตีเผยว่าทางกลุ่มประสบความสำเร็จในการโจมตีที่ตั้งต่างๆที่เป็นของอารามโก บริษัทน้ำมันแห่งรัฐยักษ์ใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย ในเมืองจีซานและยานบู วิดีโอที่แชร์บนสื่อสังคมออนไลน์และได้รับการตรวจสอบโดยรอยเตอร์ส พบเห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นจาทิศทางที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันอารามโกในจีซาน
แหล่งข่าวระบุว่าได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายกับคลังจัดเก็บเชื้อเพลิงและน้ำมัน ณ ที่ตั้งในเมืองจีซาน อย่างไรก็ตามทางอารามโกยังไม่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ ส่วนในยานบู ขีปนาวุธ 2 ลูกที่พุ่งเป้าเล่นงานที่ตั้งน้ำมัน ถูกสกัดไว้ได้โดยระบบโล่ป้องกันขีปนาวุธแพทริออตที่ผลิตโดยสหรัฐฯ ที่ติดตั้งในซาอุดีอาระเบียโดยกองทัพกรีซ ภายใต้ข้อตกลงกับริยาด
ยานบู เป็นท่าเรือริมทะเลแดงหลักของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีการขนถ่ายน้ำมันหลายล้านบาร์เรลแต่ในละวัน และกลายมาเป็นเส้นทางส่งออกหนักของน้ำมันซาอุดีอาระเบีย ที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ สืบเนื่องจากมาตรการปิดล้อมของอิหร่าน ส่วน จีซาน ตั้งอยู่ริมทะเลแดงเช่นกัน ใกล้กับชายแดนเยเมน และเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นแห่งหนึ่ง ซึ่งมีศักยภาพการกลั่น 400,000 บาร์เรลต่อวัน
ในเยเมน กองทัพอากาศของรัฐบาลที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติและได้รับการหนุนหลังจากซาอุดีอาระเบีย ได้โจมตีที่ตั้งฐานยิงขีปนาวุธและโดรนของพวกฮูตี รวมถึงคลังเก็บอาวุธในจังหวัดมาริบและอัลจาวฟี
ก่อนหน้านี้พันธมิตรทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียบอกว่าได้ทิ้งบอมบ์ถล่มฐานที่มั่่นทางทหารของพวกฮูตีในวันศุกร์(24กห.ค.) ในเมืองท่าโฮเดดาห์ ริมทะเลแดง
ซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนำพันธมิตรอาหรับต่อสู้กับพวกฮูตีมานานกว่า 1 ทศวรรษ นับตั้งแต่พวกนักรบแนวร่วมของอิหร่านเข้ายึดครองกรุงซานา เมืองหลวงของเยเมน
สงครามกลางเมือง ซึ่งเข่นฆ่าผู้คนไปหลายแสนรายทั้งจากการสู้รบและความอดอยาก ได้หยุดลงไปภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่ปี 2022 อย่างไรก็ตามข้อตกลงพังครืนในเดือนนี้ หลังจากพวกฮูตีเข้าร่วมในสงครามเคียงข้างพันธมิตรอิหร่าน ที่กำลังทำศึกสู้รบกับสหรัฐฯ นับตั้งแต่ถูกอเมริกาและอิสราเอลโจมตี
พวกฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียในสัปดาห์ที่แล้ว และผู้นำของกลุ่มเตือนว่าที่ตั้งน้ำมันทั้งหมดของซาอุดีอาระเบียอาจตกเป็นเป้าหมาย กระตุ้นให้ ทรัมป์ ออกมาประกาศกร้าวว่าจะลงโทษทางทหารครั้งใหญ่กับเตหะรานและฮูตี ตอบโต้ที่ ฮูตี ยิงเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง
(ที่มา:รอยเตอร์ส)