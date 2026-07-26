เอาแล้วเริ่มชุลมุน!ยูเครนโจมตีเรือสินค้าอิหร่านในแคสเบียน หลังเคยกล่าวหาป้อนโดรนแก่รัสเซีย

กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันเสาร์(25ก.ค.) ประณามยูเครนโจมตีเรือสินค้าลำหนึ่งของอิหร่านในทะเลแคสเบียน ส่งผลให้เกิดการระเบิดที่คร่าชีวิตลูกเรือ 1 รายและบาดเจ็บ 1 คน บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่ลุกลามและเริ่มพัวพันอิรุงตุงนังระหว่าง 2 สงคราม
ตลอดสงครามในยูเครน ทางเคียฟจำเป็นต้องตอบโต้รับมือกับโดรนที่ออกแบบโดยอิหร่านที่ใช้งานโดยรัสเซีย ขณะเดียวกันเคียฟก็ยื่นข้อเสนอมอบความเชี่ยวชาญด้นการสกัดโดรนแก่ประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง ซึ่งถูกกระหน่ำโจมตีจากอิหร่าน
เตหะรานให้จำกัดความการโจมตีว่าเป็นการกระทำก้าวร้าว และบอกว่าจะปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมกล่าวหาเคียฟกำลังหาทางขยายวงสงครามในยูเครน
เสียงประณามจากอิหร่าน มีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เน้นคำกล่าวหาที่ว่า รัสเซีย ได้ส่งข้อมูลจากการสังเกตการณ์ทางดาวเทียมในตะวันออกกลาง ไปให้แก่อิหร่าน เพื่อให้เตหะรานสามารถโจมตีได้โดยตรงในภูมิภาค
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ เซเลนสกี กล่าวอ้างว่ากองกำลังยูเครนได้โจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือลำหนึ่งที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทหารที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ในทะเลแคสเปียน
ในความเห็นต่อมาที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ประธานาธิบดียูเครน อ้างว่านับตั้งแต่สงครามกลับมาเริ่มต้นในเดือนกรกฏาคม เคียฟตรวจพบดาวเทียมรัสเซีย เคลื่อนไหวสังเกตการณ์ในอ่าวเปอร์เซียอย่างจริงจัง เช่นเดียวกับที่ตั้งทางทหารของอเมริกาในตะวันออกกลาง ซึ่งภาพถ่ายเหล่านี้ไปปรากฏในอิหร่านในเวลาต่อมา
"ขณะเดียวกัน มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างภาพถ่ายดาวเทียมที่ตั้งเหล่านี้ของรัสเซียกับการโจมตีของอิหร่าน ทั้งก่อนการโจมตี ระหว่างเตรียมการลงมือและหลังจากโจมตี เพื่อประเมินความเสียหายที่ก่อขึ้น" เซเลนสกีระบุ พร้อมอ้างว่าแค่ 2 วัน ในวันที่ 19 กรกฏาคม และ 20 กรกฏาคม การสอดแนมทางดาวเทียมของรัสเซีย ได้รวมไปถึงฐานทัพอากาศ 4 แห่ง แบ่งเป็นในบาห์เรน 2 แห่ง ในจอร์แดน 1 แห่งและอีกแห่งในคูเวต
(ที่มา:รอยเตอร์ส)