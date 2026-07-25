พายุไต้ฝุ่นโนอึลมุ่งหน้าเข้าหาฝั่ง จีนอพยพประชาชน 20,000 คน

ทางการจีนได้อพยพประชาชนกว่า 20,000 คน และระงับบริการรถไฟในภาคใต้ของจีน เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นโนอึลที่กำลังใกล้เข้ามา น่าจะทำให้ฝนตกหนักและมีลมแรง ตามรายงานจากสื่อของรัฐ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการณ์ว่า พายุจะขึ้นฝั่งในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตั้งแต่ฮ่องกงไปจนถึงมณฑลกวางตุ้ง ระหว่างเย็นวันเสาร์ (25 ก.ค.) ไปถึงเช้าวันอาทิตย์
ทางศูนย์ฯ ยังคงประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นระดับสีส้มในวันเสาร์ ซึ่งเป็นระดับที่สองจากสี่ระดับ หลังจากเตือนว่าบางส่วนของมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฝูเจี้ยนที่อยู่ใกล้เคียงจะประสบกับลมแรงและฝนตกหนัก
สถานีโทรทัศน์ CCTV ของรัฐบาลจีนรายงานเมื่อเย็นวันศุกร์ว่า มีประชาชนกว่า 20,000 คนถูกอพยพในมณฑลกวางตุ้ง นอกจากนี้เรือประมงที่ทำการประมงในทะเลของมณฑลดังกล่าวได้กลับเข้าท่าเรือเพื่อหลบพายุ
สถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานว่า มณฑลกวางตุ้งจะระงับบริการรถไฟบางส่วนในเช้าวันเสาร์ และระงับบริการรถไฟทั้งหมดในมณฑลในวันอาทิตย์
สื่อท้องถิ่นรายงานว่า โรงเรียนในเมืองเฉาโจว มณฑลกวางตุ้ง ได้รับคำสั่งให้ระงับกิจกรรมในโรงเรียน ส่วนท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงระบุในเย็นวันเสาร์ว่า พายุไต้ฝุ่นเริ่มส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการบินแล้ว
สนามบินระบุว่า ณ เวลา 16.50 น. มีเที่ยวบินขาออก 29 เที่ยว และขาเข้า 20 เที่ยว ถูกยกเลิก ขณะที่เที่ยวบินขาออก 126 เที่ยว และขาเข้า 112 เที่ยวถูกเลื่อน
ทางสนามบินคาดว่า จะมีเที่ยวบินจำนวนมากได้รับผลกระทบในวันอาทิตย์ และทางการท่าอากาศยานฮ่องกงแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศล่าสุดของสายการบินเพื่อดูข้อมูลเที่ยวบิน
สภาพอากาศสุดขั้วได้สร้างความเสียหายอย่างหนักในภาคใต้และภาคกลางของจีนในเดือนนี้ โดยมีผู้เสียชีวิต 39 คน เมื่อพายุไต้ฝุ่นไมสักทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในมณฑลกวางซี
พายุไต้ฝุ่นไมสักยังก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงจัด คร่าชีวิตผู้คนไป 11 ราย และบาดเจ็บอีก 331 ราย ในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของประเทศ
นักวิทยาศาสตร์เตือนว่า ความรุนแรงและความถี่ของเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากโลกยังคงร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
จีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก แต่ก็เป็นมหาอำนาจด้านพลังงานหมุนเวียนระดับโลกที่ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของตนเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2060
ที่มา เอเอฟพี