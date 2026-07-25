รัสเซียโจมตีงานแสดงอาวุธใกล้กรุงเคียฟ มีผู้เสียชีวิต 10 ราย

เจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่า รัสเซียโจมตีงานแสดงอาวุธใกล้กรุงเคียฟเมื่อวันศุกร์ (24 ก.ค.) ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และบาดเจ็บอีกกว่าร้อยราย ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของงานลักษณะนี้
อัยการสูงสุดของยูเครน รุสลัน คราฟเชนโก ประกาศการสอบสวนทางอาญาเพื่อหาข้อเท็จจริงว่า "ใครเป็นผู้ตัดสินใจจัดงานนี้ และมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมภายใต้กฎอัยการศึกหรือไม่"
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีพบเห็นศพอย่างน้อยห้าศพถูกคลุมด้วยผ้าสีดำใกล้สนามยิงปืนบริเวณที่จัดงาน
เต็นท์ประชาสัมพันธ์ยังคงตั้งอยู่ภายในลานของสนามยิงปืน มีโดรนจัดแสดงอยู่ด้านล่าง ขณะที่จอภาพยังคงฉายวิดีโอประชาสัมพันธ์ของบริษัทอาวุธแห่งหนึ่ง
ด้านหลังรถคันหนึ่ง มีศพชายคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้น ใบหน้าเปื้อนเลือด ขณะที่ผู้คนมารุมล้อมเขา
รัสเซียซึ่งโจมตีพื้นที่ฝึกซ้อมและกิจกรรมทางทหารของยูเครนตลอดช่วงสงคราม ระบุว่าได้ทำการโจมตีงานแสดงอาวุธที่จัดแสดง "อากาศยานไร้คนขับที่ผลิตในยูเครนและต่างประเทศ"
รัสเซียระบุว่า ในบรรดาสินค้าที่ถูกนำมาจัดแสดงนั้น มีโดรนรุ่นเดียวกับ "ที่ใช้โจมตีเป้าหมายพลเรือนภายในดินแดนรัสเซีย" รวมอยู่ด้วย
ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ระบุในการแถลงประจำวันว่า รัสเซียใช้ขีปนาวุธโจมตี พร้อมย้ำว่างานแสดงอาวุธ "ไม่ควรจัดขึ้นที่นั่นอย่างแน่นอน"
"ในสภาวะสงครามเช่นนี้และต่อศัตรูเช่นนี้ เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่จะจัดงานแสดงอาวุธใดๆ โดยมีผู้คนจำนวนมาก และแน่นอนว่าไม่ควรจัดใกล้กับอาคารที่พักอาศัย" ผู้นำยูเครน กล่าว
การโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากหลายฝ่ายในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเจ้าหน้าที่ของยูเครน บางคนบอกเป็นนัยว่างานดังกล่าวจัดได้ไม่ดีและเรียกร้องถามหาความรับผิดชอบ
ที่ปรึกษาประธานาธิบดี เซอร์กีย์ เบสเครสต์นอฟ วิพากษ์วิจารณ์ผู้จัดงานที่ไม่จัดเตรียมที่กำบัง แถมยังไปโฆษณาตัวเองบนโซเชียลมีเดีย
อันดรีย์ กริตเซนิอุค หัวหน้ากลุ่ม Brave1 ซึ่งเป็นกลุ่มป้องกันประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลยูเครน เรียกร้องให้ "ทุกคนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทบทวนและเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยของตนโดยด่วน"
บริเวณที่เกิดเหตุ อัลลา ลัคห์มานิอุค เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แสดงความโกรธเคือง โดยบอกกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่าเทศบาลไม่ได้อนุญาตให้จัดงานนี้
"ทุกคนรู้สึกไม่พอใจมากที่งานแบบนี้จัดขึ้นใกล้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ถ้าจะจัดงานแบบนี้ ต้องจัดในสถานที่ที่ปลอดภัย" เธอกล่าว
ทั้งนี้ สภาพบ้านเรือนที่อยู่ติดกับสนามยิงปืนที่จัดงานพังเสียหาย พบเห็นเศษซากและแอปเปิ้ลที่ไหม้เกรียมจากต้นไม้ที่ถูกทำลายกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้น
หลังคาบ้านของนาตาเลีย เปเรวาโลวาเสียหายอย่างหนัก และหน้าต่างแตกกระจาย แต่เธอก็พบสิ่งดีๆ อยู่บ้าง
"ตอนนั้นหลานๆ ไม่อยู่บ้านพอดี ฉันขอบคุณพระเจ้ามาก" เธอกล่าวพลางกอดสุนัขสีดำตัวเล็กๆ
ที่มา เอเอฟพี