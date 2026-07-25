ทรัมป์ขู่จะเอาคืนยุโรปอย่างสาสม โทษฐานบังอาจปรับเงินกูเกิ้ล

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่เมื่อวันศุกร์ (24 ก.ค.) ว่าจะเรียกเก็บภาษีและทำการสอบสวนทางการค้าอย่างเป็นทางการต่อสหภาพยุโรป เกี่ยวกับบทลงโทษด้านการผูกขาดล่าสุดของบรัสเซลส์ที่มีต่อกูเกิ้ล
ในโพสต์บนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขา ทรัมป์กล่าวว่า สหภาพยุโรป "จะต้องชดใช้ราคามหาศาลสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายและไร้จริยธรรมอย่างยิ่งนี้ ซึ่งผมได้เตือนพวกเขามาโดยตลอด"
ทรัมป์ระบุว่าเขาจะ "เริ่มการสอบสวนตามมาตรา 301 ทันที" และเรียกการกระทำของสหภาพยุโรปว่าเป็นการ "ปล้น" บริษัทอเมริกัน แถมบอกด้วยว่าอาจจะมีการ "เรียกเก็บภาษีจำนวนมาก" ต่อสหภาพยุโรป "ในเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"
"สหรัฐอเมริกาไม่ใช่กระปุกออมสินสำหรับยุโรป และเราจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น" ทรัมป์ ระบุ
ทั้งนี้ มาตรา 301 ของพระราชบัญญัติการค้าปี 1974 อนุญาตให้วอชิงตันตรวจสอบการปฏิบัติของต่างประเทศที่ตนเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษี
เรื่องนี้มันมีที่มาจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ปรับ Google เป็นเงิน 890 ล้านยูโร (1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ฐานละเมิดกฎหมายตลาดดิจิทัล (Digital Markets Act หรือ DMA) ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของกลุ่มประเทศยุโรปที่ควบคุมการดำเนินงานของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีอำนาจเหนือตลาด นี่เป็นบทลงโทษครั้งแรกที่บริษัทเผชิญภายใต้กฎหมายฉบับนี้
คณะกรรมาธิการได้ตัดสินใจในครั้งนี้แยกออกมาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ปรับ 460 ล้านยูโร โทษฐานเน้นผลการค้นหาโดยให้ความสำคัญแต่กับบริการช้อปปิ้ง โรงแรม การขนส่ง และกีฬา ที่เป็นของ Google เองเป็นหลัก และปรับอีก 430 ล้านยูโร โทษฐานจำกัดไม่ให้นักพัฒนาแอปแนะนำผู้ใช้ไปยังข้อเสนอที่ราคาถูกกว่าซึ่งอยู่นอก Google Play Store
เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ ได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจดังกล่าวในวันพฤหัสบดี โดยกล่าวว่าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของสหภาพยุโรปบ่อนทำลาย "การเจรจาที่สร้างสรรค์" และก่อให้เกิด "ความเสี่ยงอย่างแท้จริง" ต่อเสถียรภาพทางการค้าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
ความขัดแย้งนี้เป็นการทดสอบกรอบการค้าที่ตกลงกันระหว่างวอชิงตันและบรัสเซลส์เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรปของสหรัฐฯ เพื่อแลกกับการผ่อนปรนจากกลุ่มประเทศยุโรป
เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ากฎระเบียบด้านดิจิทัลของพวกเขานั้นไม่ได้มุ่งเป้าจะเล่นงานไปที่บริษัทอเมริกัน
ที่มา เอเอฟพี