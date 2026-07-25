สหรัฐฯ โจมตีต่อเนื่องคืนที่ 13 อิหร่านสวนกลับใส่ชาติอาหรับเพื่อนมะกัน

เมื่อวันศุกร์ (24 ก.ค.) สหรัฐฯใช้ขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายต่างๆ ทั่วอิหร่าน และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะใช้ "มาตรการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่" ต่อเตหะรานและกลุ่มฮูตีในเยเมน แต่ยังเปิดโอกาสสำหรับการเจรจาทางการทูตกับอิหร่าน
หลังจากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวล่ม กองทัพอิหร่านตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ ด้วยการยิงใส่ฐานทัพสหรัฐฯ ในประเทศอาหรับเพื่อนบ้าน และเตือนประชาชนในประเทศเหล่านั้นว่าอาจโจมตีอาคารที่แม้ไม่ใช่ฐานทัพ แต่ก็ถูกใช้งานโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทรัมป์ขู่ว่าจะขยายเป้าหมายการโจมตีในอิหร่านให้ครอบคลุมถึงโรงไฟฟ้าและสะพาน ส่งกองกำลังภาคพื้นดินไปยึดศูนย์กลางน้ำมันเกาะคาร์ก และทิ้งระเบิดสถานที่ใต้ดินที่เชื่อมโยงกับโรงงานนิวเคลียร์ที่รู้จักกันในชื่อภูเขาพิกแอกซ์
เมื่อวันศุกร์ ทรัมป์กล่าวด้วยว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีครั้งใหญ่รอบใหม่
“เรากำลังพูดคุยกับพวกเขา ผมคิดว่าพวกเขากำลังเอาจริงเอาจัง ผมคิดว่า พวกเขาเอาจริงเอาจังมากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมา แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปถึงจุดนั้น” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว
เมื่อถูกถามถึงกลยุทธ์การถอนตัวจากสงครามอิหร่าน ทรัมป์กล่าวว่า “มีกลยุทธ์การถอนตัวทางทหารที่เราจะดำเนินการต่อไปในแบบที่เราทำอยู่ และเราอาจจะเพิ่มปริมาณการโจมตีให้หนักขึ้น และทำลายทุกอย่างที่พวกเขามี หรือมีกลยุทธ์ที่ฉลาดกว่านั้นคือการทำข้อตกลง”
แต่ทรัมป์กล่าวเสริมว่า “เราพร้อมแล้ว เราพร้อมที่จะดำเนินการ”
ทางเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียเป็นจุดสนใจของสงครามที่คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนในเวลาเกือบห้าเดือน กระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก และจุดประกายความหวาดกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
กลุ่มฮูตีซึ่งควบคุมเยเมนตอนเหนือและตะวันตก ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย ซึ่งได้เบี่ยงเส้นทางน้ำมันหลายล้านบาร์เรลต่อวันผ่านทางท่อส่งไปยังทะเลแดงเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซเกือบทั้งหมดของอิหร่าน
หลังจากที่กลุ่มฮูตีกล่าวว่าพวกเขาโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสองลำเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะถือว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบต่อการโจมตีใดๆ เพิ่มเติมโดยกลุ่มนักรบเหล่านี้
ในวันศุกร์ มีการโจมตีหลายครั้งที่ท่าเรือโฮเดดาห์ของเยเมน ตามคำบอกเล่าของพยานผู้เห็นเหตุการณ์
กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียในเยเมนกล่าวว่าพวกเขาได้ดำเนินการ "ปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารที่ได้สัดส่วน" โดยมุ่งเป้าไปที่ฐานทัพของกลุ่มฮูตีในจังหวัดโฮเดดาห์
อิหร่านขู่กองกำลังสหรัฐฯ
กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านในช่วงดึกของวันพฤหัสบดีและรุ่งสางวันศุกร์ นับเป็นคืนที่ 13 ติดต่อกัน ส่วนอิหร่านยิงตอบโต้ไปยังประเทศอาหรับเพื่อนบ้านที่ตั้งฐานทัพสหรัฐฯ
สื่ออิหร่าน รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในจังหวัดกิลานว่า ขีปนาวุธของสหรัฐฯ โจมตีฐานบัญชาการกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านในพื้นที่ซีบา เคนาร์ จังหวัดกิลาน ริมทะเลแคสเปียน
สำนักข่าว ILNA รายงานว่า สหรัฐฯ ใช้ขีปนาวุธโจมตีเมืองท่าบันดาร์ อันซาลี ส่วนสถานีโทรทัศน์ IRIB รายงานว่า มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 5 ราย จากการถูกโจมตีที่เมืองอาห์วาซ
สำนักข่าวฟาร์สของอิหร่านออกแถลงการณ์เตือนประชาชนในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการโจมตีบุคลากรทางทหารของสหรัฐฯ ที่ใช้ "อาคารในเมืองเป็นสถานที่ก่ออาชญากรรม"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทรัมป์กล่าวกับเว็บข่าว Axios ว่าเขากำลังพิจารณาที่จะเริ่มการสู้รบครั้งใหญ่กับอิหร่านอีกครั้ง
เว็บข่าวสหรัฐฯ อ้างคำพูดของทรัมป์ว่า "พวกเขายังไม่ได้รับความเจ็บปวดมากพอ" ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านระบุในโพสต์บน X ว่ามีผู้เสียชีวิต 59 คน และบาดเจ็บ 666 คน นับตั้งแต่การปะทะกับกองกำลังสหรัฐฯ เริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน
สื่ออิหร่านอ้างคำพูดของหัวหน้าหน่วยบัญชาการทหารร่วมสูงสุดของอิหร่านว่า จะสังหารทหารสหรัฐฯ หนึ่งคนต่อทหารอิหร่านที่ถูกสังหารหนึ่งคน
สงครามครั้งนี้ทำให้ทหารสหรัฐฯ เสียชีวิต 18 นาย เพนตากอนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ทหาร 100 นายได้รับบาดเจ็บ นับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม และในจำนวนนั้น มีประมาณ 96 เปอร์เซ็นต์ ที่กลับไปปฏิบัติหน้าที่แล้ว
เจ้าหน้าที่บอกกับรอยเตอร์ด้วยว่า จนถึงตอนนี้ตัวเลขรวมของทหารสหรัฐฯ ที่ได้รับบาดเจ็บมีมากกว่า 500 นาย
ปากีสถานกำลังหาแนวทางเจรจา
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ปากีสถานกำลังหาแนวทางเพื่อให้มีการกลับมาเจรจาอีกครั้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการยุติสงคราม
แหล่งข่าวปากีสถาน 3 รายระบุว่า การหารือเบื้องต้นเกิดขึ้นระหว่างการเยือนกรุงอิสลามาบัดของนายเอสกันดาร์ โมเมนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของอิหร่านในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการเยือนครั้งที่สองในรอบ 10 วันที่ผ่านมา
เรือน้ำมันเปลี่ยนเส้นทาง ค่าประกันเพิ่ม
การโจมตีของกลุ่มฮูตีทำให้เรือบรรทุกน้ำมันหลายลำต้องหันกลับและมุ่งหน้าไปทางเหนือผ่านคลองสุเอซ ซึ่งอาจต้องใช้เส้นทางที่ยาวกว่ามากเพื่อไปยังเอเชียโดยการแล่นเรืออ้อมแอฟริกา
แหล่งข่าวระบุด้วยว่า ค่าประกันภัยเรือในทะเลแดงตอนใต้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับบางบริษัท
อย่างไรก็ตาม เรือ 18 ลำที่ออกจากช่องแคบบับเอลมันเดบในวันพฤหัสบดี มีครึ่งหนึ่งที่บรรทุกน้ำมันดิบ ในจำนวนนั้นมีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษของจีน 2 ลำ
จำนวนเรือบรรทุกน้ำมันที่ข้ามช่องแคบฮอร์มุซลดลงเหลือเพียงหนึ่งลำในวันพฤหัสบดี ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม
สหรัฐฯ เตือนพลเมืองในตะวันออกกลาง
กองทัพอิหร่านกล่าวว่าได้โจมตีคลังเก็บอุปกรณ์ทางทหารของสหรัฐฯ ที่อัล-อาดีรี ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าค่ายบิวห์ริง ทางตอนเหนือของคูเวต และตำแหน่งที่ตั้งของกองกำลังสหรัฐฯ ที่ค่ายอาริฟจานและที่ค่ายโดฮา ซึ่งใกล้กับเมืองคูเวตซิตี้
ด้านคูเวตระบุว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศของตนได้สกัดกั้นเป้าหมาย "ที่เป็นปรปักษ์" ซึ่งยิงมาจากอิหร่าน
กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน ระบุว่า พวกเขาได้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อหอสังเกตการณ์ในบาห์เรน ซึ่งถูกกองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ ใช้งาน
อิหร่านยังระบุอีกว่า ได้โจมตีค่ายทหารและเครื่องบินรบของสหรัฐฯ ในจอร์แดน และค่ายทหารกับบอลลูนสอดแนมของสหรัฐฯ รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตที่เออร์บิล ในเขตปกครองตนเองของชาวเคิร์ดในอิรัก
ด้านกองทัพจอร์แดน ระบุว่า ได้ยิงขีปนาวุธของอิหร่านตก 7 ลูกและโดรน 6 ลำ และการโจมตีดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางวัตถุหรือบุคคล
สถานทูตสหรัฐฯ ในแบกแดด เตือนพลเมืองสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ควรใช้ความระมัดระวังและอยู่ในภาวะเฝ้าระวังภัยอย่างสูง
ที่มา รอยเตอร์