โลกจับตาโปรเจกต์ซันไรซ์! “แควนตัส” ประสบความสำเร็จทดสอบเครื่องบินแอร์บัสบินไกลที่สุดในโลกเกือบ 17,000 ก.ม จาก “ฝรั่งเศส”มา “เมลเบิร์น”

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – โปรเจกต์ซันไรซ์ (Project Sunrise)ของบริษัทสายการบินแควนตัสของออสเตรเลียกลายเป็นที่เฝ้าติดตามทั่วโลกแบบเรียลไทม์กว่า 67,000 คนในการทดสอบเครื่องบิน Airbus A350–1000ULR บินไกลที่สุดในโลกในระยะทางเกือบ 17,000 ก.ม จากฝรั่งเศสมาเมลเบิร์น ทุบสถิติการบินตรงของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์สมานิวยอร์กปัจจุบันที่ 15,332 ก.ม
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันศุกร์(24 ก.ค)ว่า เครื่องบินระยะไกลพิเศษ Airbus A350–1000ULR ของสายการบินแควนตัสร่อนลงจอดในแผ่นดินออสเตรเลียเป็นครั้งแรกวันนี้(24) หลังประสบความสำเร็จในการทดสอบเที่ยวบินไฟลท์โปรเจกต์ซันไรซ์(Project Sunrise)เดินทาง 19 ช.มจากทวีปยุโรปที่ฝรั่งเศสมาถึงออสเตรเลียที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกได้สำเร็จ
เป็นการบินโดยไม่หยุดแวะพักในระยะทาง 17,000 ก.มออกจากเมืองตูลูซ ฝรั่งเศส ที่เป็นฐานของบริษัทแอร์บัส ในวันพฤหัสบดี(23) มาถึงเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ในวันศุกร์(24)
เดอะการ์เดียนรายงานว่า บริษัทสายการบินแควนตัสเตรียมใช้ Airbus A350–1000ULR เพื่อเปิดบริการเส้นการบินตรง 22 ช.มโดยไม่แวะทรานซิตจากกรุงลอนดอน อังกฤษ มาที่ เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย
คาดว่าเส้นทางใหม่จะสามารถเปิดให้บริการได้ในตุลาคม ปี 2027
การทดสอบการบินไกลที่สุดในโลกครั้งนี้เรียกความสนใจจากผู้รักการบินจากทั่วโลกมากกว่า 67,000 คนเฝ้าติดตามเส้นทางการบินจาก flightradar24.com โดยมีจำนวนการเฝ้าดูมากที่สุดทั่วโลกเกิดขึ้นในเช้าวันศุกร์(24)
อ้างอิงจากเว็บไซต์การจราจรทางอากาศชี้ว่า เครื่องบินทดสอบที่เป็นรุ่นปรับปรุงจาก Airbus A350-900ULR บินออกจากฝรั่งเศสเมื่อเวลา 07.33 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันพฤหัสบดี(23) และร่อนลงจอดแตะรันเวย์เมื่อเวลา 10.46 น. ตามเวลาท้องถิ่นออสเตรเลียของวันศุกร์(24) หลังจากบินนานกว่า 19 ช.ม
บริษัทแควนตัสแถลงการณ์กล่าวว่า นักบินทดสอบแอร์บัส 4 คนและวิศวกรทดสอบเที่ยวบิน 5 คน ที่อยู่บนเครื่องจะพักอยู่ในเมลเบิร์นในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก่อนที่ทั้งหมดจะบินเครื่อง Airbus A350–1000ULR กลับไปฝรั่งเศสในวันจันทร์(27)
และในขากลับจะมีนักบินแควนตัส 2 คนเดินทางไปด้วยที่จะต้องใช้เวลา 23 ชม.ขากลับ นานขึ้นเป็นเพราะต้องทำการทดสอบระบบมากมายตั้งแต่การถ่ายเชื้อเพลิงไปจนถึงระบบเครื่องปรับอากาศทีเดียว
ทั้งนี้เครื่องบิน Airbus A350-1000ULR ลำแรกของสายการบินแควนตัสที่มีสีสัญลักษณ์ของแควนตัสชื่อ “เวกา” (Vega) ยังคงอยู่ในสายพานการผลิตและจะสามารถส่งมอบให้สายการบินแควนตัวในเมษายน ปี 2027