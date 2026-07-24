“ที่ปรึกษาทรัมป์” โวยปัญญาประดิษฐ์จีน Moonshot ขโมยเทคโนโลยี AI ล่าสุดของสหรัฐฯ อ้างแอบเอามาทดสอบลับใน “ไทย”

เอเจนซีส์ – ที่ปรึกษาทรัมป์ ไมเคิล ครัตซิออส (Michael Kratsios) เปิดเผยว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์โมเดล KIMI ของบริษัท Moonshot ที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วนั้น สร้างมาจากเทคโนโลยี AI ของสหรัฐฯที่ถูกขโมย เชื่อจีนแอบเอามาทดสอบกับเซิร์ฟเวอร์ในไทย
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(23 ก.ค)ว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์จีนโมเดล KIMI ของบริษัท Moonshot ชื่อที่คล้ายกับโครงการวิจัย Moonshot รักษาโรคมะเร็งเมื่อปี 2016 ของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน นั้นสร้างความปั่นป่วนไปทั่วหลังพบมีความก้าวหน้าใกล้เคียงระบบ AI ของสหรัฐฯยิ่งทำให้การต่อสู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระหว่าง 2 ชาติยิ่งหนักหน่วงขึ้น
โมเดล KIMI ทำให้หุ้นของบริษัทจีนขายจนหมดเกลี้ยงส่งผลทำให้เกิดวิตกกันว่า การเป็นเจ้าตลาดด้านเทคโนโลยีของอเมริกากำลังจะถูกท้าทาย
รัฐมนตรีการคลังสหรัฐฯ สกอตต์ เบสเซนต์ (Scott Bessent) แถลงวันพุธ(22)ว่า รัฐบาลสหรัฐฯกำลังพิจารณาขึ้นบัญชีดำบริษัท Moonshot AI และคว่ำบาตร
โมเดลเอไอจีน KIMI ที่เชื่อว่าเป็นโมเดลที่สร้างจากจากเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดของ Anthropic ที่เคยปฎิเสธข้อตกลงมูลค่ามหาศาล 200 ล้านดอลลาร์กับเพนตากอน และเชื่อว่าโมเดลเอไอจีน KIMI ถูกแอบนำมาฝึกกับเซิร์ฟเวอร์ในไทย
ซาราห์ เฮค (Sarah Heck) ผู้บริหารนโยบายสาธารณะของ Anthropic เปิดเผยบนแพลตฟอร์ม X ว่า การขโมยเทคโนโลยีอเมริกาโดยฝีมือปักกิ่งเป็นสร้างภัยคุมคามร้ายแรงทางความมั่นคงต่อสหรัฐฯ
ไมเคิล ครัตซิออส (Michael Kratsios)ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยบนแพลตฟอร์ม X ว่า บริษัทปัญญาประดิษฐ์จีน Moonshot AI จำเป็นต้องได้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ชิปเอไอตัวใหม่ของ Nvidia ชื่อชิป GB300s และได้นำมาทดสอบกับเซิร์ฟเวอร์ในไทยอย่างลับๆ
เขาเปิดเผยต่อว่า บริษัทจีนได้แอบขโมยเทคโนโลยีเอไอโมเดล Fable ที่เป็นรุ่นก้าวหน้าที่สุดของ Anthropic
“พวกเราได้ข้อมูลว่าบริษัท Moonshot AI ได้ทำการ Distillation โมเดลเอไอ Fable ของ Anthropic ในการพัฒนาโมเดล K3 ของตัวเอง”
พร้อมเปิดเผยว่า เป็นการเจาะระบบอย่างลับๆเป็นวงกว้างมีเป้าหมายเพื่อขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีสหรัฐฯและบั่นทอนการวิจัยของสหรัฐฯถือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้
โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนออกมาตอบโต้วันพฤหัสบดี(23)ง่า “คนที่เกี่ยวข้องในสหรัฐฯสมควรต้องยอมรับความเป็นจริง ทิ้งอคติและหยุดป้ายสีและการดิสเครดิตความสำเร็จของจีนในการพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ของตัวเอง
และเสริมต่อว่า “จีนยังคงต่อต้านอย่างต่อเนื่องต่อการใช้การเมืองและการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และประเด็นทางเศรษฐกิจและการค้าเป็นอาวุธ”
พร้อมกล่าวต่อว่า “การกระทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดการติดขัดต่อกระบวนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของโลก