อื้ออึง! IRGC ออกคำเตือน “คิงชาร์ลส์” ฐานทัพอังกฤษเสี่ยงโดนโจมตี หลังปล่อยให้ “เครื่องบินไกลทิ้งระเบิด B1 อเมริกันบินออกไปโจมตีอิหร่าน

เอเจนซีส์ – กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC ออกคำเตือนกษัตริย์อังกฤษโดยตรง พร้อมประกาศว่าฐานที่ตั้งทางการทหารแดนอังกฤษนั้นเป็นเป้าหมายชั้นดีของการเอาคืนหลังสหรัฐฯส่งเครื่องบินไกลทิ้งระเบิด B1 ออกจากฐานในอังกฤษเพื่อโจมตีถึงอิหร่านในตะวันออกกลาง
เดอะมิเรอร์ของอังกฤษรายงานวานนี้(23 ก.ค)ว่า คำเตือนที่เผยแพร่เออกมาผ่านช่องทางเทเลแกรมของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC เมื่อวันพฤหัสบดี(23) เกิดขึ้นหลังกองกำลังออกมาเปิดเผยว่าเครื่องบินไกลทิ้งระเบิดอเมริกัน B1 ได้บินออกมาจากฐานทัพอากาศอังกฤษ RAF แฟร์ฟอร์ด (RAF Fairford) ในกลอสเตอร์เชอร์ (Gloucestershire) เพื่อเปิดเปฎิบิการทิ้งระเบิดโจมตีในดินแดนอิหร่าน
“ฐานทัพใดที่ถูกใช้ในการรุกรานดินแดนอิหร่านถือเป็นเป้าหมายชอบธรรมของพวกเรา” IRGC กล่าว
สื่ออังกฤษชี้ว่า IRCG ออกแถลงการณ์วันพฤหัสบดี(23) นอกจากที่จะข่มขู่จะโจมตีฐานทัพทางการทหารในอังกฤษที่ฝ่ายกองกำลังเตหะรานอ้างว่าสนับสนุนให้อเมริกาใช้ฐานเพื่อโจมตีดินแดนอิหร่าน IRGC ยังกล่าวเตือนไปถึงกษัตริย์อังกฤษ
ในตอนหนึ่งของแถลงการณ์ประกาศว่า
“พวกเราขอเตือนกษัตริย์อังกฤษที่เป็นสาเหตุหลักของความโชคร้ายในประชาชนของภูมิภาคของพวกเราและมีประวัติศาสตร์ที่มืดมดในการแบ่งแยกเหล่าประเทศมุสลิม ฆ่าสังหารหมู่เป็นวงกว้าง บังคับใช้รัฐบาลเผด็จการ และที่เลวร้ายที่สุด จัดการและนำการยึดครองปาเลสไตน์และจัดตั้งอิสราเอล นัคบา (Israeli Nakba) และเข้าร่วมส่วนใหญ่ของวีรกรรมก้าวร้าวของสหรัฐฯและรัฐบาลไซออนนิสต์ต่ออิหร่าน ขอให้ยุติอย่าทำอีกต่อไป”
เดอะมิเรอร์รายงานว่า อย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษปฎิเสธที่ตอบโต้ต่อข้อกล่าวหาโดยตรง โดยกล่าวแต่เพียงว่า ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของปฎิบัติการพวกเราจะไม่แสดงความเห็นต่อปฎิบัติการทหารของต่างชาติ
GB News ของอังกฤษที่รายงานในเรื่องนี้ว่า อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ เมื่อมีนาคมที่ผ่านมาได้ไฟเขียวให้สหรัฐฯสามารถใช้ฐานเพื่อปฎิบัติการโจมตีอิหร่านได้
อ้างอิงจากแอกซิออส(Axios)ของสหรัฐฯ เครื่องบินไกลทิ้งระเบิด B1 ของอเมริกาถูกส่งเพื่อโจมตียุทโธปกรณ์ทางการทหาร IRGC ในขณะที่เดอะมิเรอรายงานว่า มีการนำเครื่องบิน B-52 มาใช้โจมตีล่าสุดต่อที่ตั้งของ IRGC เช่นกัน
ทั้งนี้การออกศึกของเครื่อง B1ในวันอังคาร(21) เป็นการแสดงให้เห็นถึงปฎิบัติการทิ้งระเบิดที่หนักครั้งแรกนับตั้งแต่การกลับสู่การสู้รบอีกครั้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านเมื่อเกือบ 2 สัปดาห์ก่อน