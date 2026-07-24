ไทยโดนเต็มแม็ก! ทรัมป์รีดภาษีใหม่ 60 คู่ค้าทั่วโลก 10%-12.5% ยกข้ออ้างล้มเหลวแบนแรงงานบังคับ

รัฐบาลทรัมป์ในวันศุกร์(24ก.ค.) จะประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ 10% ถึง 12.5% เรียกเก็บกับสินค้าต่างๆจาก 60 คู่หูการค้า ในนั้นรวมถึงสหภาพยุโรปและไทย ตามคำกล่าวอ้างล้มเหลวในการแบนแรงงานบังคับ แทบทันทีหลังจากมาตรการรีดภาษีชั่วคราว 10% หมดอายุลง
ควาเคลื่อนไหวนี้เป็นความพยายามล่าสุดของทำเนียบขาวในการคืนชีพยุทธการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เวอร์ชันรีดภาษีเกือบทั่วโลก หลังจากถูกศาลสูงของอเมริกาพิพากษาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ตีตก "ภาษีตอบโต้" 10% ถึง 15% ที่กำหนดจัดเก็บเมื่อปีที่แล้ว โดยใช้กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับหนึ่ง ในความพยายามลดตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ
มาตรการรีดภาษาใหม่ที่ประกาศลงในวารสารของรัฐบาลกลางในวันพฤหัสบดี(23ก.ค.) จะครอบคลุมสินค้านำเข้าสหรัฐฯ 99.4% แต่มีข้อยกเว้นสำหรับสินค้ามากมายหลายรายการ อย่างเช่นน้ำมัน ก๊าซ ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อาหารบางรายการ
ภายใต้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าปี 1974 มาตรการภาษีศุลกากรรอบใหม่นี้ จะเปิดทางให้รัฐบาลคงไว้ซึ่งเพดานการรีดภาษีขั้นต่ำสำหรับสินค้าที่นำเข้าสหรัฐฯแทบทุกรายการ แม้ถูกศาลตีตกไปก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันมาตรการภาษีศุลกากรรอบนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเผชิญความเสี่ยงทางกฎหมายน้อยกว่ามาตรการรีดภาษีที่ถูกตีตกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากมาตรา 301 เคยอยู่รอดจากการยื่นคัดค้านทางกฎหมายในศาลมาแล้วหลายครั้ง
ทรัมป์ ตอบโต้คำพิพากษาของศาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการกำหนดมาตรการรีดภาษีชั่วคราว 10% เป็นเวลา 150 วัน ซึ่งจะหมดอายุลงตอน 00.01น. ตามเวลาอีดีทีของวันศุกร์(ตรงกับเมืองไทย 11.01น.) มาตรการภาษีศุลกากรใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในเวลาเดียวกัน แต่สินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งจะได้รับการยกเว้นจนถึง 00.01น.ตามเวลาอีดีทีของวันที่ 28 กรกฏาคม
"สหรัฐฯแบนนำเข้าแรงงานบังคับมาเกือบ 1 ศตวรรษ และบังคับใช้มันอย่างเคร่งครัด ถึงเวลาแล้วที่คู่ค้าของเราควรจะทำเช่นเดียวกัน" เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯระบุในถ้อยแถลง " ความเคลื่อนไหววันนี้ จะเป็นการเริ่มแก้ไขสิ่งผิดให้ถูกต้อง ทั้งด้านการละเมิดสิทธมนุษยชนและแนวปฏิบัติทางการค้าที่บิดเบือนกลไกตลาด เพื่อยกระดับสวัสดิภาพของคนงานในทุกหนทุกแห่ง"
ก่อนหน้านี้ กรีเออร์ เคยรับปากว่าประเทศต่างๆที่บรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ ซึ่งกำหนดอัตราเพดานภาษีของอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาตรการทางภาษีใหม่เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานนี้ จะไม่ลงโทษพวกเขาสูงกว่าเพดานภาษีดังกล่าว
ภายใต้การวินิจฉัยชี้ขาดขั้นสุดท้าย สหรัฐฯจะกำหนดเพดานภาษี 10% กับสินค้าต่างๆจากอาร์เจนตินา, บังกลาเทศ, กัมพูชา, แคนาดา, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, ฮอนดูรัส, อินเดีย, อินโดนีเซีย, จอร์แดน, มาเลเซีย, เม็กซิโก, ปากีสถาน, ศรีลังกา รวมถึงทรินิแดดและโตเบโก
สหภาพยุโรป, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และ สวิตเซอร์แลนด์ โดนอัตราภาษีดังกล่าวเช่นกัน เมื่อรวมกับอัตราภาษีศุลกากรแบบให้สิทธิพิเศษสูงสุดอย่างเท่าเทียมกันที่มีอยู่ในปัจจุบัน อัตราภาษีรวมของกลุ่มประเทศนี้จะอยู่ที่ระหว่าง 10% ถึง 12.5%
ส่วนประเทศอื่นๆอีก 38 ชาติ รวมถึงไทยและจีน จะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา 12.5% โดยที่ปักกิ่งถูกสหรัฐฯกล่าวหาควบคุมกักขังชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ตามค่ายแรงงานต่างๆ ข้อกล่าวหาที่จีนปฏิเสธ
ความเคลื่อนไหวนี้เรียกเสียงประท้วงจากบางประเทศ ในนั้นรวมถึงออสเตรเลีย นอร์เวย์ บราซิล และแคนาดา โดย นอร์เวย์ บอกว่ามาตรการีดภาษีใหม่ไม่ชอบธรรม เนื่องจากพวกเขามีกฎหมายที่ชัดเจน ที่มีเจตนาป้องกันการค้าขายสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับ
แม้กระทั่งในสหรัฐฯเอง มัวรา ฮีลีย์ ผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ ก็วิพากษ์วิจารณ์มาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่นี้เช่นกัน โดยเตือนว่า "มันจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ส่งผลกระทบทางลบแก่ภาคธุรกิจและทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสหรัฐฯอ่อนแอลง ไม่มีใครมีกำลังทรัพย์พอสำหรับสิ่งนี้"
(ที่มา:รอยเตอร์ส)