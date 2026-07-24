วัดใจใครกล้าลอง!ทรัมป์รับปากใช้เงิน'อายัด'อิหร่าน จ่ายค่าเสียหายเรือทั้งหลายที่ถูกโจมตี

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(23ก.ค.) ระบุความเสียหายใดๆในอนาคต ที่อาจเกิดขึ้นกับเรือ สินค้าหรือทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างล่องผ่านภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย จะจ่ายโดยเงินทุนของอิหร่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมอเมริกา ข้อเสนอที่ก่อความคำถามต่างๆนานาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ถ้อยแถลงนี้มีขึ้นในขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซและเส้นทางเดินเรือในวงกว้าง ยังคงเป็นแก่นกลางในปฏิบัติการรุกรานของสหรัฐฯและการตอบโต้ของอิหร่าน
อิหร่านเคยเตือนต่อแรงกดดันทางทหารใดๆของต่างชาติ และโยงการกลับมาเปิดน่านน้ำที่สำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งนี้กับการยุติปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่าน อย่างไรก็ตามอเมริกายังคงผลักดันให้เรือทั้งหลายล่องผ่านเส้นทางที่เป็นอันตราย ในความพยายามบ่อนทำลายการควบคุมของอิหร่าน แต่จนถึงตอนนี้ยังประสบความล้มเหลว
"จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม โปรดใช้ถ้อยแถลงนี้เป็นตัวแทน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับเรือ สินค้าหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อง จะถูกชดใช้โดยเงินของอิหร่าน ที่อยู่ภายใต้การครอบครองและควบคุมโดยสหรัฐฯ" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล "ค่าเสียหายเหล่านี้อาจมีมูลค่ามหาศาล แต่กระนั้นนี่คือสิ่งที่ยุติธรรมและเป็นธรรมที่ควรทำ"
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐฯไม่ได้เจาะจงว่าเหตุการณ์ลักษณะใดที่จะเข้าข่ายกรณีได้รับเงินชดใช้จากทรัพย์สินของอิหร่าน นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ก็ไม่ได้ระบุถึงแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงิน แต่เวลานี้ทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของอิหร่านถูกอายัดไว้ สืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
ทั้ง 2 ประเทศเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับการปลดอายัดทรัพย์สินเหล่านี้ ถ้าอิหร่านทำตามเงื่อนไขในข้อตกลงหนึ่งกับสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามเวลานี้ดูเหมือนว่าข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวได้พังครืนลงไปแล้ว
ข้อเสนอของทรัมป์ ก่อคำถามเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินอธิปไตยที่ถูกอายัดไว้ สำหรับชดใช้ให้กับบุคคลอื่นๆระหว่างความขัดแย้ง ความเคลื่อนไหวนี้อาจก่อประเด็นพิพาททางกฎหมายและการทูตหนักหน่วงขึ้น เกี่ยวกับการใช้สินทรัพย์ที่ถูกอายัดของอิหร่าน และอนาคตของความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค
คำประกาศของทรัมป์ มีขึ้นในขณะที่สหรัฐฯยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศเล่นงานอิหร่าน ท่ามกลางความตึงเครียดขั้นสูงในตะวันออกกลาง
ในวันพฤหัสบดี(23ก.ค.) สหรัฐฯเปิดเผยว่าได้โจมตีอิหร่าน 13 คืนติดต่อกัน พร้อมระบุการโจมตีมุ่งเล่นงานเป้าหมายทางทหารต่างๆนานาของเตหะราน โดยมีเป้าหมายลดศักยภาพของอิหร่านในการโจมตีเรือ
สื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่าขีปนาวุธสหรัฐฯพุ่งใส่เมืองอาห์วาซ ที่อยู่ใกล้ชายแดนอิรัก และได้ยินเสียงระเบิดในเมืองท่าบันดาร์ อับบาส ในแถบช่องแคบฮอร์มุซ และในเมืองโอมิดิเยห์
(ที่มา:ซินหัว/เอเอฟพี/อัลมายาดีน)