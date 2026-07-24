จีนโดนแล้ว!สื่อปินส์แฉเขมรระงับซ้อมรบร่วมปักกิ่ง ส่อแววหนีหนี้หันไปสานสัมพันธ์สหรัฐฯ

กัมพูชาระงับการซ้อมรบกับจีนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ความเคลื่อนไหวที่เป็นการส่งสัญญาณว่าพนมเปญกำลังปรับแนวทางความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับปักกิง ท่ามกลางความกังวลต่อกับดักหนี้ รวมถึงความเคลื่อนไหวปักหมุดในภูมิภาคอินโดจีนและอาเซียนของสหรัฐฯ
INQUIRER สื่อมวลชนฟิลิปปินส์รายงานว่า เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่การซ้อมรบ "Golden Dragon(มังกรทอง)" ระหว่างจีนและกัมพูชา ไม่ได้จัดขึ้นตามกำหนดการที่วางเอาไว้
จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งปกติการซ้อมรบดังกล่าวมักปิดฉากลงไปเรียบร้อยแล้ว ทว่า กลับมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเตรียมการปรากฏออกมาเล็กๆน้อยๆ โหมกระพือข่าวลือว่าจะมีการเดินหน้าการซ้อมรบหรือไม่
สุดท้ายแล้วในอีกกว่า 1 เดือนต่อมา เชสเตอร์ คาบาลซา นักวิเคราะห์ด้านกลาโหมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ออกมาเปิดเผยว่า ความจริงคือ การซ้อมรบดังกล่าวถูกระงับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
"มีการปรับแนวทางความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัมพูชากับจีน หลังจากมีประเด็นกับดักหนี้มหาศาล และการปักหมุดเมื่อเร็วๆนี้ของสหรัฐฯในภูมิภาคอินโดจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน" เขาบอกกับ INQUIRER สื่อมวลชนฟิลิปปินส์
รายงานของ INQUIRER อ้างบทความหนึ่งที่เผยแพร่โดยสถาบันโลวี สถาบันวิจันยอิสระของออสเตรเลีย ระบุว่าจนถึงช่วงกลางปี 2023 กัมพูชาเป็นหนี้จีนถึง 3,960 ล้านดอลลาร์(ราว 133,000 ล้านบาท) จากหนี้สินต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 10,230 ล้านดอลลาร์(ราว 345,000 ล้านบาท) ตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้สิน
แต่ถึงกระนั้นเมื่อปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชารายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับเซาต์ไชนามอร์นิงโพสต์ บอกว่าโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง "ไม่ใช่กับดักหนี้" และให้คำนิยามมันว่าเป็น "สายเลี้ยงชีพสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม"
การซ้อมรบระหว่าง 2 ชาติเริ่มขึ้นในปี 2016 และนับตั้งแต่นั้นมันกลายมาเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือด้านกลาโหมที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆระหว่างจีนกับกัมพูชา การซ้อมรบครั้งแรกใช้เวลา 9 วันและปิดฉากลงในเดือนธันวาคม 2016 ส่วนในปี 2017 ถูกเลื่อนออกไป สืบเนื่องจากยุทธการต่อต้านยาเสพติดและการเลือกตั้งท้องถิ่นของกัมพูชา ก่อนกลับมาซ้อมรบกัน 17 วัน ในปี 2018 สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม
ในอีก 2 ปีต่อมา ปี 2019 และ 2020 การซ้อมรบ Golden Dragon ใช้เวลา 15 วันเเหมือนกัน สิ้นสุดวันที่ 25 มีนาคม และ 1 เมษายน ตามลำดับ ก่อนที่การซ้อมรบจะถูกเลื่อนอีกครั้งในปี 2021 และ 2022 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
กัมพูชาและจีนกลับมาซ้อมรบกันอีกรอบในปี 2023 และปิดฉากลงในวันที่ 5 เมษายน ส่วนการซ้อมรบปี 2024 และ 2025 ใช้เวลา 15 วันเหมือนกัน ปิดฉากลงในวันที่ 30 พฤษภาคม และ 28 พฤษภาคม ตามลำดับ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การซ้อมรบกลายมาเป็นเครื่องบ่งชี้สำคัญถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างจีนและกัมพูชา โดยจำนวนกำลังพลที่เข้าร่วมเพิ่มจากระดับ 1,000 นายในปี 2016 เป็น 2,075 นายในปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม คาบาลซา ประธานสถาบันวิจัย "ความร่วมมือด้านความมั่้นคงและการพัฒนาระหว่างประเทศ" ให้ความเห็นว่าการระงับซ้อมรบในปีนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางปัจจัยพิจารณาด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ
ในบทความชื่อ "Cambodia Recalibrates Its China Policy, Rather Than Realigns" ที่เผยแพร่โดยสถาบันโลวีเมื่อปีที่แล้ว ให้คำจำกัดความการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศของกัมพูชา ว่าเป็น "การสร้างสมดุลในความสัมพันธ์กับปักกิ่ง ควบคู่ไปกับการเปิดช่องทางเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น"
"กัมูชาไม่ได้เปลี่ยนข้างหรือเลือกข้าง แต่กำลังปรับเเปลี่ยนความสัมพันธ์หนึ่งๆที่เสี่ยงกลายมาเป็นความสัมพันธ์ที่เข้มงวดและไม่ยืดหยุ่นจนเกินไป เป้าหมายคือการเพิ่มความยืดหยุ่นและเสริมสร้างอธิปไตยท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลก" บทความระบุ
(ที่มา:INQUIRER.net)