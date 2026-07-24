เริ่มด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด!สื่อแฉ'ทรัมป์'คิดคืนชีพ'Epic Fury'ถล่มเต็มรูปแบบ อิหร่านกร้าวโดนเท่าไหร่ทั่วภูมิภาคเจ็บหนักเท่ากัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆนานา ในการยกระดับโจมตีทางทหารเล่นงานอิหร่านหนักหน่วงขึ้นหลายเท่า ข่าวคราวที่สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของกองทัพอเมริกา ที่กลับมาใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดในภารกิจเล่นงานอิหร่านเป็นครั้งแรกในความขัดแย้งรอบนี้ แม้มีเสียงเตือนจากเตหะรานว่าจะเดินหน้าเล่นงานทั่วภูมิภาคต่อไป จนกว่าฝ่ายสหรัฐฯจะหยุดโจมตีพวกเขา
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเปิดเผยกับเอบีซีนิวส์ ระบุว่าทางหนึ่งในหลายทางเลือกที่ประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ระหว่างการพิจารณาคือ การกลับสู่ระดับการโจมตีเต็มรูปแบบ แบบเดียวกับในช่วงวันแรกๆของปฏิบัติการมหากาพย์แห่งความโกธา(Operation Epic Fury) และเป็นไปได้ว่าอาจจะหนักหน่วงกว่านั้นด้วย
พวกเจ้าหน้าที่อ้างถึงความเห็นของ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดี(23ก.ค.) ซึ่งบอกว่าอิหร่านจะต้องชดใช้อย่างสาสมและราคาแพงอย่างเทียบกันไม่ได้ ต่อการกระทำต่างๆนานา ยิ่งกว่า "ตาต่อตาฟันต่อฟัน" อ้างถึงคำพูดของ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเมื่อเร็วๆนี้
ในสัญญาณแห่งการคืนชีพปฏิบัติการมหากาพย์ความโกธา สหรัฐฯดูเหมือนกำลังยกระดับยุทธการทางทหารจัดการกับอิหร่านอีกรอบ โดยได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดพิสัยไกล B-1 โจมตีเป้าหมายต่างๆของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) ในวันอังคาร(21ก.ค.) ถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้งาน B-1 นับตั้งแต่การสู้รบคืนชีพกลับมาอีกรอบเมื่อ 12 วันก่อน
เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานในวันพฤหัสบดี(23ก.ค.) เน้นว่าเครื่องบิน B-1 ลำดังกล่าว เริ่มภารกิจจากฐานทัพแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร อ้างอิงการติดตามความเคลื่อนไหวทางออนไลน์ผ่านบรรดาเว็บไซต์ติดตามเครื่องบินทั้งหลาย
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้เล็งเป้าเจาะจงเล่นงานเป้าหมายใด แต่มันมีขึ้นไม่นานหลังจากสำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า แอนดี เบิร์นแฮม นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักร ที่เพิ่งสาบานตนรับตำแหน่งสดๆร้อนๆ อนุมัติใช้ฐานทัพของประเทศ สำหรับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯ
การใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ซึ่งสามารถบรรทุกระเบิดหนัก 2,000 ปอนด์ ในจำนวนหลายสิบลูกหรือขีปนาวุธร่อนหลายสิบลูก เป็นการส่งสัญญาณถึงการยกระดับความรุนแรงและขยายยุทธการทางทหารของกองทัพสหรัฐฯ ตามรายงานของ Axios
ความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ มีขึ้นแม้ อิหร่าน ประกาศในวันพฤหัสบดี(23ก.ค.) จะเดินหน้าเล่นงานทั่วภูมิภาค ตราบใดที่พวกเขายังถูกโจมตี และสงครามตะวันออกกลางได้ลุกลามสู่แนวรบใหม่ หลังพวกฮูตี พันธมิตรของเตหะรานโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง
ฮูตี ซึ่งเข้าร่วมความขัดแย้งในสัปดาห์นี้ อ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำของซาอุดีอาระเบีย หลังประกาศปิดล้อมท่าเรือต่างๆของซาอุดีอาระเบีย ขณะเดียวกันทั้งจอร์แดนและคูเวต ต่างรายงานต้องสกัดการโจมตี ท่ามกลางคำกล่าวอ้างของกองทัพและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ว่าพวกเขาได้เล็งเป้าเล่นงานทรัพย์สินต่างๆของสหรัฐฯในทั้ง 2 ประเทศ
"การโจมตีแก้แค้นของกองทัพจะเดินหน้าต่อไปตราบใดที่อเมริกายังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ชายฝั่งของประเทศ" โฆษกของกองทัพอิหร่านประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ
พัฒนาการล่าสุดมีขึ้นตามหลังสหรัฐฯโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่าน โดยกองบัญชาการกลางอเมริกาแถลงว่าได้ปฏิบัติการเป็นคืนที่ 12 ติดต่อกัน อ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อลดระดับศักยภาพของอิหร่าน ต่อการคุกคามลูกเรือพลเรือนและเรือสินค้าที่ล่องผ่านน่านน้ำต่างๆในภูมิภาค
(ที่มา:รอยเตอร์ส/เอบีซีนิวส์/เยรูซาเลมโพสต์)