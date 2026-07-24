น้ำมันพุ่งเหนือ$100 ดาวโจนส์ร่วง500จุด-ทองดิ่ง$101 วิตกเงินเฟ้อจากสงครามอิหร่าน

ราคาน้ำมันในวันพฤหัสบดี(23ก.ค.) ขยับขึ้นเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบีย 2 ลำ ในทะเลแดง ก่อความปั่นป่วนแก่อุปทานโลกเพิ่มเติม ปัจจัยนี้โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ฉุดให้วอลล์สตรีทและทองคำปิดลบหนัก
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 5.36 ดอลลาร์ ปิดที่ 92.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 6.62 ดอลลาร์ ปิดที่ 100.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
พวกฮูตี เปิดแนวรบใหม่ในสงครามอิหร่าน ด้วยการโจมตีบรรดาเรือที่บรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบียในช่องแคบบับ เอล-มันเดบ หลังประกาศปิดล้อมทางทะเลสินค้าต่างๆส่งออกจากซาอุดีอาระเบีย
ทางกลุ่มเปิดเผยในวันพฤหัสบดี(23ก.ค.) ได้โจมตีเรือ บรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบีย 2 ลำ ในปฏิบัติการทางทหาร และต่อมาเอสพีเอ สื่อมวลชนแห่งรัฐ ยืนยันว่าหนึ่งในเรือบรรทุกน้ำมันของพวกเขาไฟลุกท่วม หลังถูกจู่โจมตีขณะกำลังล่องอยู่ในทะเลแดง อย่างไรก็ตามสำนักข่าวแห่งนี้ไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้โจมตี
ด้านตลาดุห้นสหรัฐฯปิดลบแรงในวันพฤหัสบดี(23ก.ค.) รายงานผลประกอบการบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง รื้อฟื้นความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายอย่างหนักในด้านปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ราคาน้ำมันที่พุ่งทะยาน ก่อความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลักให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาพุ่งขึ้น
ดาวโจนส์ ลดลง 506.93 จุด (0.97 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 51,711.65 เอสแอนด์พี ลดลง 90.66 จุด (1.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,408.30 จุด แนสแดค ลดลง 553.21 จุด (2.15 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,137.69 จุด
ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ลดลงมากกว่า 1% จากแรงเทขายทั่วทั้งกระดาน หลังนักลงทุนไม่ประทับใจกับรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ของอัลฟาเบ็ท บริษัทแม่ของกูเกล และ เทสลา ซึ่งถือเป็นกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ "Magnificent Seven" ชุดแรกที่เผยแพร่รายงานผลดำเนินงานออกมาในไตรมาสนี้
ตลาดหุ้นสหรัฐฯอยู่ภายใต้แรงกดดันเพิ่มเติม จากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่พุ่งทะยานเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ส่วนน้ำมันสัญญาสหรัฐฯปิดเหนือ 92 ดอลลาร์ โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
ส่วนทองคำปรับลดมากกว่า 2% ในวันพฤหัสบดี(23ก.ค.) ถอยคืนจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์หนึ่งวันก่อนหน้านี้ จากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ที่เพิ่มความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 101.70 ดอลลาร์ หรือ 2.5 % ปิดที่ 4,050.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)