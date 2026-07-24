สภาล่างสหรัฐฯ ผ่านญัตติจี้ "ทรัมป์" ยุติปฏิบัติการทหารในอิหร่าน ด้าน ปธ.เสนาธิการร่วมยอมรับการโจมตีทางอากาศเอาชนะเตหะรานไม่ได้

เอพี/รอยเตอร์ - สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ลงมติผ่านญัตติเรียกร้องยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านด้วยคะแนนเฉียดฉิว 214 ต่อ 208 เสียง แม้ถูกมองว่าเป็นเพียงสัญลักษณ์ทางการเมือง แต่สะท้อนแรงกดดันต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลังผู้นำกองทัพยอมรับการโจมตีทางอากาศยังไม่สามารถเอาชนะอิหร่านได้ ขณะที่มีรายงานว่าทหารสหรัฐฯ ได้รับบาดเจ็บจริงมากกว่า 500 นาย แต่ถูกปกปิด
เอพีรายงานวันนี้(23 ก.ค.)ว่า สหรัฐฯยังเดินหน้าโจมตีทางอากาศเป้าหมายภายในอิหร่านต่อถึงแม้ว่าความพยายามทางการทูตแสดงให้เห็นต่อสาธารณะมีความก้าวหน้าไม่มาก
สงครามอิหร่านที่อื้อฉาวและไม่ได้รับความนิยมในสหรัฐฯและทั่วโลกยังคงคุกคามเศรษฐกิจทั่วโลกต่อไปและทำให้ราคาน้ำมันพุ่งก่อนหน้าการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐฯที่กำลังจะเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึง
โพลิติโกของสหรัฐฯรายงานวันพุธ(22)รายงานโพลที่จัดทำโดยโพลิติโกโพลพบว่า เกือบ 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐฯที่เป็น MAGA ฐานเสียงทรัมป์คิดว่ าสหรัฐฯสมควรยุติสงครามในอิหร่านโดยไม่ต้องสนใจต่อต้นทุน และการสนับสนุนสงครามอิหร่านในสหรัฐฯลดลง
เอพีชี้ว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนกรานว่าการที่สหรัฐฯยังคงโจมตีเตหะรานไม่ได้หมายความถึงการกลับมาสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบหรือสงครามระยะยาว
ส.สพรรคเดโมแครต พรามิลา จายยาพาล (Pramila Jayapal)ที่นำร่างกฎหมายยุติปฎิบัติการทหารสหรัฐฯเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯกล่าว “สงครามอิหร่านไม่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน ไม่มียุทธศาสตร์ ไม่มีเป้าหมายสุดท้าย”
ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดี(23) สภาล่างสหรัฐฯผ่านญัตติคำสั่งยุติปฎิบัติการทหารสหรัฐฯในอิหร่านด้วยเสียงเฉียดฉิว ส่งสัญญาณแรงเตือนประธานาธิบดีทรัมป์เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างสงครามอิหร่านได้ยกระดับขณะที่ต้นทุนการทำสงครามตามการประมาณของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯอยู่ที่ 37.5 พันล้านดอลลาร์ไปแล้ว
เอพีรายงานว่า ญัตติผ่านด้วยเสียง 214 – 208 โดยมีเนื้อหาสั่งการประธานาธิบดีสหรัฐฯต้องนำกำลังทหารอเมริกันออกจากความเป็นปรปักษ์ต่ออิหร่านเว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสสหรัฐฯ
แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าญัตติดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกมองเป็นเชิงสัญลักษณ์ เพราะสภาคองเกรสสหรัฐฯเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้าได้ผ่านญัตติที่คล้ายกันแต่ทว่ายังไม่สามารถนำไปสู่การยุติสงครามอิหร่านได้
รอยเตอร์รายงานว่า ส.สพรรครีพับลิกัน 4 คนที่ยกมือสนับสนุนญัตติยุติสงครามอิหร่านของเดโมแครตได้แก่ ส.ส รัฐมิชิแกน ทอม บาร์เรตต์ (Tom Barrett) ส.ส รัฐเพนซิลเวเนีย ไบรอัน ฟิตซแพทริค (Brian Fitzpatrick) ส.ส รัฐโอไฮโอ วอร์เรน เดวิดสัน (Warren Davidson) และส.สรัฐเคนตักกี โทมัส มาสซี (Thomas Massie)
สภาสูงสหรัฐฯในเช้านี้(23) คาดว่าจะลงมติญัตติที่คล้ายกันนี้เช่นกัน โดยญัตติเหล่านี้ถือเป็นการส่งสัญญาณแรงไปยังประธานาธิบดีพรรครีพับลิกันที่ว่า การสนับสนุนของเขาในสภาคองเกรสนั้นลดลงท่ามกลางทั้งสองพรรคตั้งคำถามถึงหนทางการเอาชนะสงครามอิหร่านของรัฐบาลทรัมป์
เอพีรายงานว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยวานนี้ (22)ว่า ตัวเลขที่แท้จริงของทหารอเมริกันบาดเจ็บจากสงครามสูงกว่า 500 คนมากกว่าที่เพนตากอนประกาศอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 482 คน
ประธานเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐฯ พลเอก แดน เคน (Gen. Dan Caine) ออกมายอมรับในการขึ้นให้การต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯในวันอังคาร(21)ว่า การโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯยังไม่สามารถเอาชนะอิหร่านได้
“ในขณะที่พวกคุณมองไปทั่วประวัติศาสตร์ การโจมตีทางอากาศมีข้อจำกัด และพวกเราต้องรำลึกถึงสิ่งเหล่านั้น”
อย่างไรก็ตามพลเอกเคนไม่ยอมตอบคำถามว่า สหรัฐฯจะส่งกำลังทหารสหรัฐฯบุกเข้าอิหร่านทางภาคพื้นหรือไม่
แต่เขากล่าวเพียงว่า “อิหร่านจะยังคงเป็นความท้าทายต่อไป”