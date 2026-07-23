ญี่ปุ่นผจญอากาศร้อนหฤโหด ‘โคคูโชบี’ สามวันซ้อน ยอดหามส่งรพ.ในโตเกียวทุบสถิติรอบ16 ปี

ญี่ปุ่นเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงต่อเนื่อง อุณหภูมิร้อนหฤโหดทะลุ 40 องศาเซลเซียส 3 วันซ้อนจนกระทั่งถึงวันพฤหัสฯ (23 ก.ค.) เฉพาะโตเกียวเมื่อวันพุธ (22) มีผู้ถูกนำส่งโรงพยาบาลที่สืบเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดกว่า 450 คน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบ 16 ปี ในจำนวนนี้ 1 คน เสียชีวิต 4 คนอาการวิกฤต และ 6 คนอาการสาหัส
เอเอฟพีรายงานว่า เมื่อบ่ายวันพฤหัสฯ มีอย่างน้อย 6 พื้นที่ในญี่ปุ่นที่อุณหภูมิพุ่งขึ้นไปอยู่ที่อย่างต่ำ 40 องศาเซลเซียส และ 3 พื้นที่อุณหภูมิแตะ 39.9 องศาเซลเซียส โดยพื้นที่ที่ร้อนที่สุดคือจังหวัดชิซึโอกะ อุณหภูมิอยู่ที่ 41.1 องศาเซลเซียส
ก่อนหน้านี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) รายงานว่า เมื่อวันพุธมี 4 พื้นที่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส หรือ “โคคูโชบี” (kokushobi) ที่หมายถึงอากาศร้อนหฤโหด ได้แก่ จังหวัดมิเอะ 1 แห่ง, จังหวัดกิฟุ 2 แห่ง และอีกแห่งที่จังหวัดชิซึโอกะ และอย่างน้อย 6 พื้นที่ที่อุณหภูมิแตะ 39.8 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้ "โคคูโชบี" เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจของประชาชนต่อคำเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนรุนแรง แม้ยังไม่มีการออกมาตรการอย่างเป็นทางการทั่วประเทศก็ตาม
รายงานระบุว่า มีการออกประกาศเตือนเกี่ยวกับฮีทสโตรกในพื้นที่เกือบทั่วประเทศ โดย JMA แนะนำให้ประชาชนเปิดเครื่องปรับอากาศและดื่มน้ำอย่างเพียงพอ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ขณะที่รัฐบาลรณรงค์ให้พนักงานออฟฟิศเปลี่ยนมาแต่งกายแบบลำลองมากขึ้น เช่น สวมเสื้อยืดและกางเกงขาสั้น แทนการสวมสูทผูกไท
เฉพาะในเมืองหลวง สำนักงานดับเพลิงโตเกียวเผยว่า มีผู้ถูกนำส่งโรงพยาบาลจากอาการที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนจัดถึง 453 คนในวันพุธ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลนี้เมื่อปี 2010
นอกจากนั้นการเรียกใช้บริการฉุกเฉินยังทำสถิติสูงสุดในรอบ 63 ปี
โฆษกสำนักงานดับเพลิงโตเกียวเสริมว่า ในจำนวนผู้ถูกนำส่งโรงพยาบาล มี 1 คนเสียชีวิต 4 คนอาการวิกฤต และ 18 คนอาการสาหัส
สำหรับในจังหวัดไอจิที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศนั้น มีผู้ถูกนำส่งโรงพยาบาลจากสภาพอากาศร้อนจัด 116 คนในวันพุธ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินระบุว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนอย่างน้อย 14 คน ด้านสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติเผยว่า ประชาชนเกือบ 11,000 คนเข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ในจำนวนนี้มี 14 คนที่เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล
สำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติเตือนให้ประชาชนรับมือสภาพอากาศร้อนสุดขีดนี้ในระดับ “ภัยพิบัติ” และระบุว่า อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือน และคาดว่า ทั่วประเทศจะเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดรุนแรงต่อไปจนถึงสัปดาห์หน้า
นักวิจัยระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของมนุษย์กำลังทำให้สภาพอากาศร้อนรุนแรงขึ้นและเกิดบ่อยขึ้นทั้งในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ
ทั้งนี้ ญี่ปุ่นเคยเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 41.8 องศาเซลเซียส ที่เมืองอิเซซากิทางเหนือของโตเกียว เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2025
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ปีที่แล้ว มีผู้มีอาการฮีทสโตรกในที่ทำงานสูงสุดทุบสถิติถึง 1,803 คน และ 19 คนในจำนวนนี้เสียชีวิต
(ที่มา: เอเอฟพี/บีบีซี/เอ็นเอชเค)