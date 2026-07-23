น้ำมันดิบโลกทะลุขีด 100 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะ‘ฮูตี’ยิงเรือน้ำมันซาอุดีฯในทะเลแดง ส่วน‘เตหะราน’ระบุจะถล่มทั่วตอ.กลาง ตอบโต้‘ทรัมป์’ขู่บอมบ์โรงไฟฟ้า-สะพานอิหร่าน

เตหะรานประกาศล็อกเป้าถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า และเศรษฐกิจทั่วตะวันออกกลาง รวมทั้งปิดกั้นการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคนี้ทั้งหมด หากทรัมป์สั่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนของอิหร่าน ขณะที่กลุ่มฮูตีกระโจนร่วมวงสงครามด้วยการยิงเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงตามคำขู่ สถานการณ์เช่นนี้ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งทะยานจนทะลุขีด 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 เดือน
สงครามที่สงบลงแค่ไม่กี่สัปดาห์กลับปะทุขึ้นอีกครั้ง สร้างความปั่นป่วนไปทั่วตะวันออกกลาง รวมถึงตลาดพลังงานทั่วโลก จากการที่อิหร่านและอเมริกาต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนวจควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ แถมสัปดาห์นี้กบฏฮูตีในเยเมนยังประกาศเปิดแนวรบใหม่ในทะเลแดง
พลจัตวาโมฮัมหมัด อัครามิเนีย โฆษกกองทัพอิหร่าน ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดี (23 ก.ค.) ว่า กองทัพของอิหร่านจะโจมตีตอบโต้ต่อไป จนกว่าอเมริกจะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่บริเวณชายฝั่งของสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากกองบัญชาการทหารด้านกลางของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) รายงานเกี่ยวกับภารกิจโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องเป็นคืนที่ 12 เมื่อคืนวันพุธ (22) ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อทำลายขีดความสามารถของเตหะรานในการคุกคามเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ
รอยเตอร์ระบุว่า การโจมตีล่าสุดของอเมริกา กำลังขยายจากพื้นที่ตอนใต้ของอิหร่านไปยังด้านตะวันตกและใจกลางประเทศ
สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่า การโจมตีระลอกล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คนที่ชาลัมเชห์ ที่อยู่ติดกับพรมแดนอิรัก นอกจากนั้นอเมริกายังยิงขีปนาวุธ 2 ลูกโจมตีเมืองบูเชห์ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พลเรือนเพียงแห่งเดียวของประเทศ นับเป็นการโจมตีที่นั่นเป็นระลอกที่ 3 ในรอบ 2 วัน
ทั้งนี้ เมื่อวันพุธ ทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า อเมริกาจะถล่มสะพานหรือโรงไฟฟ้าของอิหร่าน 1 แห่ง ทุกครั้งที่เตหะรานโจมตีเรือ 1 ลำในฮอร์มุซ
ด้านกองบัญชาการร่วมของกองทัพอิหร่านแถลงสวนกลับทันทีว่า ถ้าทรัมป์โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนของอิหร่าน กองทัพอิหร่านจะล็อกเป้าถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า และเศรษฐกิจทั่วตะวันออกกลาง และจะปิดกั้นการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคนี้ทั้งหมด
อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน สำทับว่า หลักการในการป้องกันประเทศของอิหร่านคือ ตาต่อตา-ฟันต่อฟัน
“ฮูตี”ร่วมวง
ในวันพฤหัสฯ(23) กบฏฮูตีในเยเมนที่ควบคุมพื้นที่ใกล้ช่องแคบบัล เอล-มันเดบ เผยว่า ได้ยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าโจมตีเรือน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำคือ เอนเซเลีย และไลลา ในทะเลแดง หลังจากประกาศปิดล้อมทางทะเลราชอาณาจักรร่ำรวยน้ำมันแห่งนี้เมื่อต้นสัปดาห์
ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) ระบุว่า กัปตันเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งรายงานว่า ถูกโจมตีด้วยอาวุธที่ไม่สามารถระบุประเภท ขณะอยู่ห่างจากเมืองอัลชูไก ของซาอุดีอาระเบีย ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 70 ไมล์ทะเล ทำให้เรือเกิดเกิดไฟไหม้
ทางด้านซาอุดียืนยันว่า เรือเอนเซเลียถูกโจมตี แต่ไม่ยืนยันข่าวเกี่ยวกับเรือไลลา
อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่มาก 2 ลำของจีนที่บรรทุกน้ำมันซาอุดีรวม 4 ล้านบาร์เรล ยังคงกำลังมุ่งหน้าสู่ช่องแคบบับ เอล-มันเดบในวันพฤหัสฯ
ช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ตั้งอยู่ที่ปลายคาบสมุทรอาหรับ โดยปลายอีกด้านคือช่องแคบฮอร์มุซ ช่องแคบนี้เชื่อมระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดน ถือเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าราวๆ 12% ของการค้าโลก
แม้ไม่อาจคาดเดาได้ว่า ฮูตีจะปิดล้อมท่าเรือต่างๆ ของซาอุดีฯอย่างเต็มรูปแบบในลักษณะอย่างไร แต่ถึงอย่างไรการดำเนินการนี้ก็ยังอาจเป็นอันตรายต่อความสามารถของริยาดในการส่งออกน้ำมัน ขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกอิหร่านปิดเกือบสมบูรณ์อยู่ก่อนแล้ว โดยหากไม่สามารถผ่านทะเลแดงได้อีก ริยาดจะเหลือทางเลือกเดียวคือการขนส่งผ่านคลองสุเอซ ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและต้นทุนเพิ่มขึ้น
สำหรับที่ฮอร์มุซ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เผยว่า เรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ มีลำหนึ่งเกิดไฟไหม้ ส่วนอีก 2 ลำหันหัวกลับ พร้อมกับย้ำว่า ช่องแคบนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่าน และเรือที่ถูกอเมริกาล่อลวงและจงใจผ่านเส้นทางนี้โดยไม่ให้ความร่วมมือกับเตหะราน จะเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกับเรือหลายลำก่อนหน้านี้
อิหร่านยังเผยว่า ได้ตอบโต้ CENTCOM ด้วยการโจมตีระบบขีปนาวุธ อาวุธ และคลังเชื้อเพลิงของอเมริกาในจอร์แดน ตลอดจนถึงที่มั่นทางทหารของอเมริกาในคูเวต ซึ่งรวมถึงค่ายอัล-อาดิรี ฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเลม ค่ายโดฮา และค่ายอาริฟจาน
สถานการณ์ในตะวันออกกลางดันราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบชนิด “เบรนท์” ซึ่งนิยมใช้เป็นมาตรวัดราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก พุ่งขึ้นอีก 4% ในตอนเช้าวันพฤหัสฯ อยู่ที่ราว 97.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และฟื้นความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงการเติบโตชะลอตัวทั่วโลก
ต่อมาในช่วงบ่าย เบรนท์ยังคงทะยานต่อไปจนเพิ่มขึ้นจากราคาปิดวันก่อน 6% อยู่ที่ 100.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ถือเป็นการทะลุระดับราคาสำคัญทางจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกภายหลังจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์/เอพี)