หลายพื้นที่ของยุโรปเผชิญไฟป่ารุนแรง ประชาชนทิ้งบ้านเรือนหนีตาย

ไฟป่ายังคงลุกลามอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ของอิตาลี ฝรั่งเศส และสเปนในวันพฤหัสบดี (23 ก.ค.) ทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องหนีตายจากเปลวไฟที่โหมกระหน่ำด้วยอุณหภูมิที่สูงจัดและลมแรง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 3 นายเสียชีวิตระหว่างต่อสู้กับเปลวไฟ ขณะที่ยุโรปตอนใต้เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอีกครั้ง โดยบางพื้นที่อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส
แม้ว่าฤดูร้อนปี 2026 จะเพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งทาง แต่ก็ติดอันดับของการมีพื้นที่ถูกไฟป่าเผาไหม้มากที่สุดเป็นอันดับสองของสหภาพยุโรปในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ตามข้อมูลดาวเทียมของยุโรปจากระบบ Effis ที่วิเคราะห์โดย AFP
“เราเห็นกลุ่มควันดำขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าตอนกลางวันแสกๆ” กล่าวโดย จูลี เลโอนาร์ด หญิงวัยสามสิบกว่า จากเมืองบอร์โดซ์ ซึ่งตัวเธอเองต้องหาที่หลบภัยจากไฟไหม้ครั้งใหญ่รอบๆ เลอ ปอร์จ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส
ในซิซิลี เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนประมาณ 6,000 คน ต่อสู้กับไฟป่าหลายสิบจุดที่ลุกลามมานานหลายวันทั่วเกาะ แม้ว่าจะมีการส่งเครื่องบินโปรยน้ำดับไฟแล้วก็ตาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากล้มป่วยขณะต่อสู้กับเปลวไฟ
โฆษกของหน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนของอิตาลีกล่าวกับเอเอฟพีว่า สถานการณ์ในซิซิลี “ร้ายแรง” และไฟป่า “ลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุณหภูมิสูงมากและดินแห้งมาก”
มีการบันทึกเหตุไฟไหม้มากกว่า 160 ครั้งในแคว้นคาลาเบรียที่อยู่ใกล้เคียง โดยหัวหน้าหน่วยป้องกันภัยพลเรือนในพื้นที่กล่าวโทษว่าเป็นฝีมือของคนร้ายวางเพลิงที่ผูกผ้าขี้ริ้วชุบของเหลวไวไฟไว้กับหางแมวจรจัดเพื่อกระจายเปลวไฟ
ในฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวมากกว่า 10,000 คนได้อพยพออกจากที่ตั้งแคมป์และที่พักตากอากาศอื่นๆ ใกล้เมืองบอร์โดซ์ทางตะวันตกเฉียงใต้ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากไฟป่าได้เผาผลาญป่าสนริมทะเล
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าไฟป่าในเลอ ปอร์จ ได้เผาผลาญพื้นที่ 2,400 เฮกตาร์ ซึ่งมีขนาดประมาณสองเท่าของสนามบินฮีทโธรว์ในลอนดอน ตั้งแต่วันพุธ
ไม่มีบ้านเรือนถูกทำลาย แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสองนายเสียชีวิตเมื่อวันอังคารขณะต่อสู้กับไฟไหม้อีกจุดหนึ่งใกล้สนามบินบอร์โดซ์
ลอรองต์ นูเนซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสได้พบกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อวันพุธ ขณะที่สหภาพแรงงานเตือนว่าคนงานกำลังเผชิญกับ "ความเหนื่อยล้า" และการขาดแคลนทรัพยากร
"เรากำลังรับมือกับป่าสนที่หนาแน่นมากและขึ้นอยู่ใกล้กันมาก" ร้อยเอกวิลฟรีด ชไนเดอร์ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวกับสำนักข่าวเอเอฟพี โดยอธิบายว่าไฟไหม้ครั้งนี้มีความรุนแรง "ผิดปกติ"
ที่มา เอเอฟพี