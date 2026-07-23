น้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียคร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย 41 ราย

เจ้าหน้าที่ระบุในวันพฤหัสบดี (23 ก.ค.) ว่าน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงฤดูมรสุมได้คร่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย 41 รายในรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ขณะที่ทางการกำลังดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ
ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีทั่วอินเดียในช่วงฤดูมรสุมหลังจากฤดูร้อนอันยาวนานของภูมิภาค โดยหลายส่วนของประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้ง
“เราสูญเสียชีวิตอันมีค่าไปแล้ว 41 ราย และปศุสัตว์อีกหลายพันตัวถูกน้ำพัดพาไป” ฮิมันตา บิสวา ซาร์มา ผู้ว่าการรัฐอัสสัมระบุในการอัปเดตข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับความสูญเสียจากฝนตกหนักในช่วงฤดูมรสุมที่เริ่มต้นในเดือนมิถุนายน
“ฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำ ประกอบกับฝนตกหนักในบางพื้นที่ ซึ่งสูงกว่าปกติถึง 436 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดน้ำท่วมในหมู่บ้านที่ไม่เคยประสบความเสียหายเช่นนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์”
ซาร์มากล่าวว่าหน่วยงานทั้งหมด รวมถึงกองทัพอากาศอินเดีย และเจ้าหน้าที่จากกองกำลังรับมือภัยพิบัติของรัฐ และกองกำลังรับมือภัยพิบัติแห่งชาติ กำลัง "ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง" ในปฏิบัติการบรรเทาและกู้ภัยในรัฐอัสสัม
ซาร์มากล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งค่ายพักพิงชั่วคราวเกือบ 150 แห่ง ซึ่งมีผู้คนเกือบ 30,000 คนอาศัยอยู่
ผู้ว่าการรัฐกล่าวว่ามีผู้คน 900,000 คนในกว่า 1,800 หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
แถลงการณ์ของรัฐบาลรัฐอีกฉบับที่เผยแพร่เมื่อช่วงดึกวันพุธระบุว่า เจ้าหน้าที่กำลังใช้ "โดรนบรรทุกสัมภาระ เพื่อเสริมกำลังการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ห่างไกล"
เรือขนาดเล็กกว่า 50 ลำถูกส่งไปประจำการในพื้นที่น้ำตื้นที่เรือของทีมรับมือภัยพิบัติของรัฐและระดับชาติไม่สามารถปฏิบัติการได้
แถลงการณ์ของรัฐบาลระบุว่า กองทัพอากาศและกองทัพอินเดียยังได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ทางอากาศไปยัง "สถานที่ที่เข้าถึงยาก" ด้วย
ประชาชนหลายร้อยล้านคนในอินเดียพึ่งพาอาศัยลมมรสุมประจำปีในการนำพาฝนมาหล่อเลี้ยงการเกษตรและอุตสาหกรรม
ภัยพิบัติร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงประมาณเดือนสิงหาคม แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่กับการขยายตัวของเมืองกำลังเพิ่มความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติเหล่านี้
สัปดาห์ที่แล้ว มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 19 คนจากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงฤดูมรสุมทั่วรัฐนากาแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือ และในแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียด้วย
ที่มา เอเอฟพี