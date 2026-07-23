ผู้นำอินเดียพยายามกล่อมม็อบแมลงสาบ รับปากจะลงโทษคนผิดกรณีข้อสอบรั่ว

นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดีย รับปากในวันพฤหัสบดี (23 ก.ค.) ว่าจะลงโทษอย่างหนักต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความโกรธแค้นของบรรดานักเรียน ในการแสดงความคิดเห็นโดยตรงครั้งแรกของเขาเกี่ยวกับการประท้วงครั้งใหญ่ที่ท้าทายรัฐบาล
ความคิดเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้ประท้วงหลายพันคน นำโดยกลุ่มมวลชน "พรรคประชาชนแมลงสาบ" (Cockroach Janta Party - CJP) ที่ขับเคลื่อนกันในสื่อสังคมออนไลน์ และได้รวมตัวกันอีกครั้งในกรุงนิวเดลีเมื่อวันพุธ ทำให้เกิดการปะทะกับตำรวจอีก
“ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าสวัสดิภาพและอนาคตของเยาวชนของเรา” โมดีระบุในโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมให้คำมั่นว่าจะจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของข้อสอบ
“ผู้ที่พยายามทำร้ายอนาคตของเยาวชนของเราจะไม่ได้รับการละเว้น” โมดีระบุ
ผู้ประท้วงส่วนใหญ่ที่เป็นคนหนุ่มสาววัยเรียน ได้เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาออกเนื่องจากการรั่วไหลของข้อสอบ
การประท้วงทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันจันทร์ หลังจากตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและกระบองเข้าสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงหลายหมื่นคนที่พยายามเดินขบวนไปยังรัฐสภาในวันเปิดการประชุม
ผู้ประท้วงตอบโต้ด้วยการขว้างปาหิน ซึ่งเป็นการชุมนุมบนท้องถนนครั้งใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงในรอบห้าปี โดยทางตำรวจระบุว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 178 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ม็อบแมลงสาบ CJP ซึ่งมีผู้ติดตามหลายล้านคนในโซเชียลมีเดีย ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยเริ่มแรกเป็นการตอบโต้เชิงเสียดสีต่อกรณีที่ประธานศาลสูงสุด สุริยา กันต์ กล่าวเปรียบเทียบคนหนุ่มสาวว่าเป็นเหมือน "แมลงสาบ" ในระหว่างการพิจารณาคดี
นับตั้งแต่นั้นมา ขบวนการนี้ได้ขยายขอบเขตวาระไปสู่ความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการว่างงาน โอกาสสำหรับคนหนุ่มสาว และสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็นรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการที่มากขึ้นของโมดี
ที่มา เอเอฟพี