จีนเปิดการซ้อมรบกระสุนจริง 2 วันในช่องแคบไต้หวัน

จีนเริ่มการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเป็นเวลา 2 วันตั้งแต่วันพฤหัสบดี (23 ก.ค.) ในบางส่วนของช่องแคบไต้หวันใกล้ชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้น 1 วัน หลังจากที่ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และ หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ได้หารือกันในหลายประเด็น รวมถึงประเด็นเกาะไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจีนอ้างว่าเป็นดินแดนของตน
การซ้อมรบจะดำเนินไปตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น. (2200 GMT ถึง 1000 GMT) ในแต่ละวันรอบเกาะตงซานซึ่งติดกับมณฑลกวางตุ้ง ตามที่หน่วยงานทางทะเลระบุในประกาศ
จีนเคยจัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดรอบไต้หวันในเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว หลังจากที่สหรัฐฯ เปิดเผยแพกเกจอาวุธมูลค่า 11,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับเกาะแห่งนี้
รัฐบาลไต้หวันยืนกรานปฏิเสธการอ้างสิทธิ์อธิปไตยของจีน
ในระหว่างการซ้อมรบด้วยกระสุนจริง 10 ชั่วโมงในครั้งนั้น กองบัญชาการยุทธบริเวณตะวันออกของจีนได้ยิงจรวดไปตกในน่านน้ำทางตอนเหนือและใต้ของไต้หวัน
ที่มา: รอยเตอร์