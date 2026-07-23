'ทักเกอร์ คาร์ลสัน' ซัดแรง! สหรัฐฯ เสียเอกราชให้ 'อิสราเอล' นานแล้ว จวก 'ทรัมป์' ทรยศต่อฐานเสียงด้วยการก่อสงครามอิหร่าน

ทักเกอร์ คาร์ลสัน นักข่าวและผู้จัดรายการพอดแคสต์สายอนุรักษนิยมซึ่งเป็นอดีตพันธมิตรของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว RT ว่า สหรัฐฯ ได้ทำลายผลประโยชน์ของชาติด้วยการทำสงครามในนามของอิสราเอล
ในตอนล่าสุดของรายการ East Meets West with Olga and Tara ที่ออกอากาศเมื่อวันพุธ (22 ก.ค.) คาร์ลสัน กล่าวหา ทรัมป์ ว่าทรยศต่อผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้กับเขาด้วยการโจมตีอิหร่านอย่าง “ไร้ศีลธรรม” ร่วมกับอิสราเอลในช่วงปลายเดือน ก.พ. เขายังยอมรับว่า สงครามครั้งนี้ทำให้เขาต้องเลิกสนับสนุน ทรัมป์ และพรรครีพับลิกัน
คาร์ลสัน ชี้ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ “ทำในสิ่งที่เขาเคยบอกว่าจะไม่ทำ และเขาทำตามคำขอของอิสราเอล”
“ทรัมป์เข้าสู่สงครามครั้งนี้เพราะถูกอิสราเอลกดดัน ผมเห็นกับตาตัวเอง ผมไม่ได้เดาเอาเอง นี่ไม่ใช่การคำพูดต่อต้านยิว แต่คือข้อเท็จจริง ผมรู้สึกรังเกียจกับเรื่องนี้ และผมคิดว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็รู้สึกเช่นเดียวกัน” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ รวมถึง มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน และ โทมัส แมสซี ถูก “ขับไล่” ออกจากพรรค
คาร์ลสัน ซึ่งเป็นอดีตเพื่อนสนิทของทรัมป์ กล่าวว่า เขาเคยเตือน ทรัมป์ แล้วว่าอิสราเอลกำลังใช้สหรัฐฯ เพื่อบรรลุ “อำนาจครอบงำในภูมิภาค” พร้อมเสริมว่าสงครามอิหร่านนั้น “เลวร้ายสำหรับสหรัฐฯ และไม่ดีสำหรับโลก”
“ผมคิดว่าอเมริกาเสียอธิปไตยไปนานแล้ว ซีไอเอและมอสสาดทำงานร่วมกัน – ในบางกรณีก็เหมือนเป็นหน่วยเดียวกัน – มานานกว่า 60 ปีแล้ว” คาร์ลสัน กล่าว
“มีประวัติอันยาวนานที่สหรัฐฯ และประชาชน 350 ล้านคนถูกหน่วยข่าวกรองอิสราเอลใช้ประโยชน์”
คาร์ลสัน อ้างว่า อิสราเอลให้ข้อมูลข่าวกรองเท็จแก่สหรัฐฯ ว่า ซัดดัม ฮุสเซน ครอบครองอาวุธทำลายล้างสูง เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการรุกรานอิรักในปี 2003 และอิสราเอลขาย “คำโกหก” ให้ ทรัมป์ ว่าการสังหาร อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน จะทำให้รัฐบาลอิหร่านล่มสลาย
แม้ ทรัมป์ จะปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขาเข้าร่วมสงครามกับอิหร่านเพราะอิสราเอลเพียงเพราะเหตุผลเดียว แต่ก็ยอมรับในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดว่า “อิสราเอลคงถูกทำลายไปนานแล้ว หากผมไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง”
ที่มา: RT