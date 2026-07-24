มีเดือด! “ 2 นัการทูตฝรั่งเศส” โดน "หน่วยความมั่นคงอิหร่าน" ทำร้ายร่างกาย-คุมตัวระหว่างพบซัพพลายเออร์ของสถานทูตในกรุงเตหะราน บินกลับถึงปารีสโดยสวัสดิภาพ

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ –ฝรั่งเศสออกแถลงการณ์วันนี้(23 ก.ค)ว่า นักการทูตฝรั่งเศส 2 คนที่ถูกเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงอิหร่านทำร้ายร่างกายและจับกุมตัวพร้อมห้ามติดต่อสื่อสารกับสถานทูตฝรั่งเศสถือเป็นการละเมิดธรรมเนียมทางการทูตระหว่างประเทศขั้นร้ายแรงสามารถเดินทางกลับถึงกรุงปารีสอย่างปลอดภัย
อนาโดลูของตุรกีรายงานวันนี้(23 ก.ค) รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส ฌ็อง-โนแอล บาโรต์ (Jean-Noel Barrot) ออกแถลงการณ์วันนี้(23) ว่า 2 นักการทูตฝรั่งเศสประจำสถานทูตในกรุงเตหะนานเดินทางกลับมาถึงกรุงปารีสได้อย่างปลอดภัย
รัฐมนตรีฝรั่งเศสประณามอิหร่านต่อว่า เหตุทำร้ายร่างกายและควบคุมตัวนักการทูตฝรั่งเศสนั้นถือเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน
“นักการทูตทั้งสองเดินทางออกจากอิหร่านเมื่อวานนี้(วันพุธ) พวกเขาเดินทางกลับมากรุงปารีสในวันเดียวกันและได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นหลังการทำร้ายที่คาดไม่ถึงและร้ายแรงต่อในสิ่งที่นักการทูตเหล่านั้นตกเป็นเหยื่อ” บาโรต์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุฟรานซ์อินเตอร์ (France Inter radio)
รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยต่อว่า นักการทูตทั้งสองรู้สึกตกใจหลังโดนจับกุมอย่างป่าเถื่อนในสถานที่ไม่ใช่ที่สาธารณะโดยเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงอิหร่าน
นักการทูตฝรั่งเศสโดนอิหร่านคุมตัวนานเกือบ 4 ชั่วโมงและไม่สามารถใช้โทรศัพท์หรือติดต่อสถานทูตได้ และโดนคุกคามข่มขู่
บาโรต์ให้สัมภาษณ์ว่า 1 ใน 2 ของนักการทูตฝรั่งเศสถูกเจ้าหน้าที่อิหร่านทำร้ายร่างกายอย่างป่าเถื่อน
เขาเปิดเผยว่า นักการทูตเหล่านี้กำลังอยู่ในโครงการสนับสนุนสังคมอิหร่านรวมถึง นักศึกษา ศิลปิน และนักวิทยาศาสตร์
บาโรต์กล่าวว่า ฝรั่งเศสยังคงความพร้อมที่จะเข้าช่วยการกวาดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซหรือปฎิบัติการคุ้มกันหากมีเงื่อนไขที่อำนวย
รอยเตอร์รายงานว่า อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฎิเสธในวันพุธ(22) ต่อข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านทำร้ายทูตฝรั่งเศสและควบคุมตัวเป็นชั่วโมงในกรุงเตหะราน
สื่อทางการอิหร่านได้รายงานอ้างคำพูดเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอิหร่าน โมฮัมหมัด ตานฮาไอ (Mohammad Tanhaei) ในวันพุธ(23) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศส 2 คนได้พบกลุ่มคนที่โดนสอบสวนเหตุผลด้านความมั่นคงและทำให้ทูตเหล่านั้นโดนสอบปากคำและควบคุมตัวในที่สุด
“เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านส่งตัวบุคคลทั้งสองไปยังตำรวจด้านการทูตในทันที่ที่รู้ว่าคนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับสถานทูตฝรั่งเศส” และเสริมว่า และไม่มีการคุกคามแต่อย่างใด
ปารีสเปิดเผยว่า นักการทูตของตัวเองถูกยึดโทรศัพท์และห้ามการติดต่อกับสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานและถูกคุกคามทางวาจาในลักษณะละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนา
กล่าวต่อว่าหนึ่งในนักการทูตฝรั่งเศสที่ทำหน้าที่นักการทูตด้านวัฒนธรรมนั้นโดนทำร้ายร่างกาย
รอยเตอร์รายงานว่า กระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่า นักการทูต2 คนที่โดนจับในขณะเกิดเหตุกำลังพบซัพพลายเออร์ของสถานทูต