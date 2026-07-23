ระอุ! “นายกฯอังกฤษคนใหม่” ประกาศรายชื่อครม.เบอร์แนม 1 สั่งถอน “นักการทูตอังกฤษ” ที่เหลือทั้งหมดจาก “อิหร่าน”

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – กระทรวงต่างประเทศอังกฤษออกแถลงการณ์วันพุธ(22 ก.ค) สั่งถอนนักการทูตที่เหลือทั้งหมดออกจากอิหร่านชั่วคราวเนื่องจากสหรัฐฯยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อเป็นคืนที่ 12 อ้างเหตุผลไม่ปลอดภัยหลังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แอนดี เบอร์แนม แต่งตั้งขาประจำทรัมป์ เอ็ด มิลลิแบนด์ นั่งรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ พร้อมโยกอดีตรัฐมนตรีกลาโหม จอห์น เฮียลีย์ ที่ทำให้สตาร์เมอร์ต้องลาออกจากตำแหน่งจากชนวนงบประมาณกลาโหมขึ้นนั่งในกระทรวงการคลังอังกฤษแทน
PA News รายงานวันพฤหัสบดี(23 ก.ค)ว่า กระทรวงต่างประเทศอังกฤษออกแถลงผ่านเว็บไซต์ทางการในวันพุธ(22) มีใจความว่า “เนื่องมาจากสถานการณ์ความมั่นคงชั่วคราว เจ้าหน้าที่อังกฤษจะถูกถอนออกจากอิหร่านชั่วคราว”
พร้อมเสริมว่า “สถานทูตของพวกเราจะยังคงเปิดทำงานทางไกล”
ในคำแนะนำการเดินทางนี้พบว่ากระทรวงต่างประเทศอังกฤษไม่แนะนำการเดินทางทุกประเภทเพื่อไปอิหร่าน โดยกล่าวว่าพลเมืองอังกฤษและพลเมือง 2 สัญชาติอังกฤษ-อิหร่านจะเผชิญหน้าต่อภัยคุกคามสูงตค่อการจับกุม โดนสอบปากคำ หรือการกักขัง
เป็นความเคลื่อนไหวที่คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ก่อนหน้าที่สหรัฐฯและอิสราเอลจะเปิดฉากโจมตีกรุงเตหะราน
การสั่งถอนเจ้าหน้าที่การทูตอังกฤษออกจากอิหร่านเกิดขึ้นตามหลังในวันจันทร์(20) นายกรัฐมนตรีอังกฤษพรรคแรงงานคนใหม่ แอนดี เบอร์แนม (Andy Burnham) สั่งแต่งตั้ง เอ็ด มิลลิแบนด์ (Ed Miliband) ขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ อ้างอิงจากรอยเตอร์ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามิลลิแบนด์นี้มักออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
เบอร์แนมโยกรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษคนเดิม อีเวตต์ คูเปอร์ (Yvette Cooper) ขึ้นเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษ
รอยเตอร์ชี้ว่า เบอร์แนมโยกอดีตรัฐมนตรีกลาโหมคนเก่า จอห์น เฮียลีย์ (John Healey) ที่ลาออกฟ้าผ่าประท้วงงบกลาโหมส่งผลทำให้อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ต้องพ้นจากตำแหน่ง ถูกแต่งตั้งโดยนายกฯเบอร์แนมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังอังกฤษ ส่วน เวส สตรีทติง( Wes Streeting) รับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษแทนเฮียลีย์
ขณะที่รัฐมนตรีมหาดไทยอังกฤษคนเก่า ชาบารา มาห์มู๊ด (Shabana Mahmood) ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกครั้ง
นอกจากนี้ครม.เบอร์แนม 1 ยังรวมถึงรัฐมนตรีพาณิชย์อังกฤษ โจนาธาน เรย์โนลด์ส( Jonathan Reynolds) และรัฐมนตรีพลังงานอังกฤษ เมียตตา ฟาห์นบุลเลห์ ( Miatta Fahnbulleh)