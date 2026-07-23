สภาผู้แทนฯ สหรัฐฯ ผ่านร่างงบกลาโหม $1.15 ล้านล้าน ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ถลุงภาษีทำ 'สงครามอิหร่าน'

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายนโยบายกลาโหมฉบับใหญ่ไปอย่างเฉียดฉิวเมื่อวันพุธ (22 ก.ค.) แม้ว่าพรรคเดโมแครตจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับงบประมาณจำนวนมหาศาล สงครามกับอิหร่าน และข้อกำหนดที่จะยิ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กับอิสราเอลก็ตาม
กฎหมาย National Defense Authorization Act หรือ NDAA ประจำปี 2027 ซึ่งอนุมัติงบประมาณด้านการทหารจำนวนมหาศาลถึง 1.15 ล้านล้านดอลลาร์ ผ่านการลงมติในสภาล่างด้วยคะแนน 216 ต่อ 212 เสียง
การลงมติส่วนใหญ่เป็นไปตามแนวพรรค โดยสมาชิกพรรครีพับลิกันเกือบทั้งหมดลงคะแนนเห็นชอบ และสมาชิกพรรคเดโมแครตเกือบทั้งหมดลงคะแนนคัดค้าน
พรรคเดโมแครตคัดค้านงบประมาณจำนวนมหาศาลที่อนุมัติให้กับกระทรวงกลาโหม ขณะที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และพรรครีพับลิกันกำลังลดงบประมาณในโครงการสวัสดิการสังคม
พวกเขายังคัดค้านสงครามกับอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่และไม่เป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งกระทรวงกลาโหมระบุว่าสหรัฐฯ เสียค่าใช้จ่ายกับสงครามครั้งนี้ไปแล้ว 37,500 ล้านดอลลาร์
พรรครีพับลิกันชี้ว่า การใช้จ่าย 1 ล้านล้านดอลลาร์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนกองทัพในการทำสงครามกับอิหร่าน รวมถึงการพัฒนาระบบป้องกันประเทศและการจัดซื้ออุปกรณ์ และให้สวัสดิการแก่ทหาร เช่น การขึ้นเงินเดือนสูงสุดถึง 7% และการก่อสร้างค่ายทหารและที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัว
มาตรการอีกประการหนึ่งที่ทำให้พรรคเดโมแครตกังวลก็คือ ข้อกำหนดที่จะขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอย่างมาก แม้จะมีเสียงเรียกร้องจากชาวอเมริกันจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายซ้าย ให้ลดการสนับสนุนอิสราเอลลง เนื่องจากข้อกังวลเกี่ยวกับความเสียหายร้ายแรงต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์จากการโจมตีในฉนวนกาซา
โดยปกติแล้ว NDAA ถูกมองว่าเป็น "กฎหมายที่ต้องผ่าน" จากทั้งสองพรรค และเป็นหนึ่งในร่างกฎหมายสำคัญไม่กี่ฉบับที่ผ่านสภาคองเกรสมาโดยตลอด โดยได้กลายเป็นกฎหมายมาแล้ว 65 ปีติดต่อกัน
อย่างไรก็ดีร่างกฎหมายงบประมาณ NDAA ในปีนี้เผชิญกับความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากความแตกแยกทางการเมืองอย่างรุนแรงภายในสภาคองเกรสในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่งบประมาณทางทหารจำนวนมหาศาล ไปจนถึงสงครามอิหร่าน ความช่วยเหลืออิสราเอลและยูเครน และประเด็น "สงครามทางวัฒนธรรม" เช่น การปฏิบัติต่อทหารข้ามเพศ
ชะตากรรมของร่างกฎหมายงบประมาณกลาโหมปี 2027 (NDAA) ยังซับซ้อนยิ่งขึ้น เพราะพรรครีพับลิกันลงมติให้ผนวกกฎหมายนี้เข้ากับ "SAVE America Act" ซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจาก ทรัมป์ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการลงคะแนนเสียง ก่อนที่จะส่งไปยังวุฒิสภา ผลกระทบของการตัดสินใจดังกล่าวต่อชะตากรรมของ NDAA ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีคะแนนเสียงเพียงพอในวุฒิสภาที่จะผ่านกฎหมายการลงคะแนนเสียง
พรรคเดโมแครตในวุฒิสภาได้ขัดขวางร่างกฎหมาย NDAA ฉบับของวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาให้คำมั่นว่าจะพยายามผลักดันร่างกฎหมายอีกครั้งก่อนที่จะปิดทำการในเดือน ส.ค.
ขณะนี้กระบวนการผ่านกฎหมายงบประมาณกลาโหม (NDAA) ยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยในแต่ละปี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะผ่านร่างกฎหมาย NDAA ในเวอร์ชั่นของตนเอง ก่อนที่คณะเจรจาของคณะกรรมการบริการกองทัพจะตกลงกันในเวอร์ชั่นประนีประนอม จากนั้นจึงนำเข้าสู่การลงคะแนนในแต่ละสภา
หากเวอร์ชันประนีประนอมผ่านการลงคะแนน ก็จะถูกส่งไปยังทำเนียบขาวเพื่อให้ ทรัมป์ ลงนามบังคับใช้หรือใช้สิทธิ์วีโต
ที่มา : รอยเตอร์