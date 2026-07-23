ไม่สนคำเตือนแพร่นุก! สหรัฐฯ ประกาศดีลไฟเขียว 'ซาอุดีอาระเบีย' เสริมสมรรถนะยูเรเนียม-พัฒนานิวเคลียร์เพื่อพลเรือน

กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันพุธ (22 ก.ค.) ว่า สหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียได้บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์เพื่อพลเรือน ซึ่งข้อตกลงนี้จะอนุญาตให้ราชอาณาจักรซาอุฯ สร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ และเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้
ข้อตกลงด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อพลเรือนกับซาอุดีอาระเบียได้มีการเจรจามานานหลายปีแล้ว ทั้งในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และอดีตประธานาธิบดี โจ ไบเดน
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ยังไม่มีข้อตกลงใดๆ เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคำเตือนจากกลุ่มต่อต้านการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ที่เตือนว่า ข้อตกลงนี้อาจเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้
ข้อตกลงฉบับปัจจุบันนี้แตกต่างจากแผนเดิมของไบเดน โดยไม่ได้รวมถึงสิ่งที่เรียกว่าพิธีสารเพิ่มเติม ซึ่งอนุญาตให้องค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (IAEA) ดำเนินการตรวจสอบอย่างฉับพลันได้
ข้อตกลงนี้ยังอนุญาตให้ซาอุดีอาระเบียเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและแปรรูปกากกัมมันตรังสี ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นเส้นทางที่อาจนำไปสู่การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตกลงที่จะสละสิทธิ์ทั้ง 2 ข้อนั้นเมื่อลงนามข้อตกลงที่คล้ายกันกับสหรัฐฯ ในปี 2009
คริส ไรท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ และเจ้าชาย อับดุลอาซิซ บิน ซัลมาน คู่เจรจา ได้ลงนามในข้อตกลงที่รู้จักกันในชื่อ "ข้อตกลง 123" พร้อมกับข้อตกลงด้านการตรวจสอบความปลอดภัยแบบทวิภาคี ตามถ้อยแถลงของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ
ฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ ระบุว่า ข้อตกลงนี้ยังสอดคล้องกับข้อตกลงไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ในกฎหมายพลังงานปรมาณูของสหรัฐฯ (US Atomic Energy Act) ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่เข้มแข็งที่สุดในโลก
รัฐบาลซาอุดีอาระเบียประกาศมานานแล้วว่า หากไม่ร่วมมือกับสหรัฐฯ ก็อาจร่วมมือกับจีนหรือรัสเซีย ซึ่งมีมาตรฐานการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ที่แตกต่างกัน
กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ระบุว่า ข้อตกลงนี้จะถูกส่งต่อไปยังสภาคองเกรส และหากคองเกรสไม่ลงมติคัดค้านภายใน 90 วันทำการ ข้อตกลงนี้ก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้ ทว่าจะต้องได้รับเสียงข้างมาก 2 ใน 3 เพื่อล้มล้างการยับยั้งของประธานาธิบดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์บางคนเรียกร้องให้สมาชิกสภาลงมติคัดค้านข้อตกลงนี้
“เราขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาคองเกรสทุกคนจากทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความเสี่ยง และใช้อำนาจของตนในการปฏิเสธหรือแก้ไขข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ ทรัมป์ เสนอให้กับซาอุดีอาระเบีย เพื่อไม่ให้ประตูสู่การแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ในตะวันออกกลางถูกเปิดกว้างขึ้นไปอีก” เคลซี เดเวนพอร์ต ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการไม่แพร่กระจายอาวุธของสมาคมควบคุมอาวุธ (Arms Control Association) กล่าว
ข้อตกลงระยะเวลาประมาณ 30 ปีสำหรับการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ AP1000 ซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ จะเป็นประโยชน์ต่อเวสติงเฮาส์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างคาเมโคจากแคนาดา และบรูคฟิลด์ แอสเซท แมเนจเมนต์
แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมกล่าวว่า ข้อตกลงนี้จำเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในซาอุดีอาระเบีย กระบวนการศึกษาดังกล่าว บวกกับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่ต้องใช้เวลานาน หมายความว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าโครงสร้างพื้นฐานจะสำเร็จ
มกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย ตรัสซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า พระองค์ไม่ประสงค์ให้ราชอาณาจักรสร้างอาวุธนิวเคลียร์ แต่จะทรงทำหากอิหร่านทำ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตหลายคนเตือนว่าข้อตกลงนี้อาจจุดชนวนการแข่งขันด้านอาวุธในตะวันออกกลาง ขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป
“พวกเขากำลังอนุญาตให้ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่ก้าวร้าวและเผด็จการ พัฒนาเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ ในขณะที่เริ่มสงครามกับอิหร่านภายใต้ข้ออ้างในการป้องกันระเบิดนิวเคลียร์ของอิหร่าน” ส.ว. เอ็ดเวิร์ด มาร์คีย์ จากพรรคเดโมแครตกล่าว “ข้อตกลงนี้จะทำให้พวกเราทุกคนไม่ปลอดภัยมากขึ้น”
ส.ว. จิม ริช จากพรรครีพับลิกัน กล่าวว่า เขาเห็นด้วยกับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯ ว่า ข้อตกลงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ
ที่มา: รอยเตอร์