ระวังเจอกับตัวเอง!ไต้หวันผิดหวังไทยหนุน'ไทเป'เป็นส่วนหนึ่งของจีน กร้าวไม่ยอมรับคำแถลงร่วม'อนุทิน-สี'

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเมื่อวันอังคาร(21ก.ค.) รุดออกมาปฏิเสธถ้อยแถลงร่วมฉบับหนึ่ง ที่เผยแพร่ออกมาตามหลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย พบปะกับ สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ซึ่งให้การรับรองคำกล่าวอ้างของปักกิ่ง ที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน
หลิน เจียหลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน ระบุว่าไทเปคัดค้านจีน ที่ใช้เวทีการประชุมระหว่างประเทศ บ่อนทำลายสถานะในระดับนานาชาติของพวกเขา นอกจากนี้แล้วเขายังรู้สึกเสียใจที่ไทยรับรองจุดยืนของปักกิ่ง
เมื่อถามว่าถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางฟรีวีซ่าระหว่างไต้หวันกับไทยหรือไม่ ทาง หลิน ตอบว่าไต้หวันกำหนดนโยบายวีซ่าโดยยึดหลักต่างตอบแทนและการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม พร้อมเน้นย้ำว่าทั้ง 2 ประเทศยังคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจ และมีการแลกเปลี่ยนติดต่อระหว่างผู้คนบ่อยครั้ง
ในถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกับจีน ระบุด้วยว่า ไทย สนับสนุนนโยบาย "หนึ่งประเทศ สองระบบ" ของปักกิ่ง แต่ทางกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันปฏิเสธถ้อยคำดังกล่าวว่า "เป็นเท็จ" และบอกว่ามันบ่อนทำลายอธิปไตยของไต้หวัน
กระทรวงการต่างประเทศไทเป เน้นย้ำว่าไต้หวันคือประเทศอธิปไตยและประเทศเอกราช และไต้หวันกับจีนไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของกันและกัน พวกเขากล่าวหาปักกิ่งใช้ถ้อยแถลงร่วมกับประเทศอื่นๆ เผยแพร่คำกล่าวอ้างอันเป็นเท็จและพยายามเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันข้ามช่องแคบ
ถ้อยแถลงระบุว่าไต้หวันขอเรียกร้องไทย เล็งเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่าง 2 ชาติ และหยุดสนับสนุนจีนกดดันไต้หวัน พร้อมกับเตือนพฤติกรรมขยายดินแดนของปักกิ่ง ได้คุกคามสันติภาพในภูมิภาค และท้ายที่สุดแล้วอาจส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆที่ยอมทำตามคำเรียกร้องของจีน
(ที่มา:ไต้หวันนิวส์)