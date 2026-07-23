ตอบแทนผลงานบอลโลก!?ลือสะพัด'ทรัมป์'อยากเห็นประธานฟีฟ่า เป็นเลขาธิการใหญ่UNคนถัดไป

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ต้องการให้ จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า ก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติคนถัดไป ตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ สื่อมวลชนอเมริกาและเว็บไซต์ข่าวอนาโดลู สื่อมวลชนตุรกี เมื่อวันอังคาร(21ก.ค.)
นิวยอร์กโพสต์อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทรัมป์ ระบุประธานาธิบดีสหรัฐฯเชื่อว่า อินฟานติโน "ได้รับความเคารพจากทุกคนทั่วโลกและยอมรับว่าเขามีความสามารถพิเศษในการรวมผู้คนเข้าด้วยกัน"
อินฟานติโน พัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ทรัมป์ ระหว่างศึกฟุตบอลโลกในปีนี้ โดยประธานฟีฟ่าที่เกิดในสวิตเซอร์แลนด์ พยายามเอาใจผู้นำสหรัฐฯซ้ำๆในหลายๆเรื่อง ในนั้นรวมถึงมอบรางวัลสันติภาพที่ฟีฟ่าจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก แก่ ทรัมป์ เมื่อเดือนธันวาคม
ผู้สืบทอดตำแหน่งของ อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติคนปัจจุบัน จะมีวาระการทำหน้าที่ 1 สมัยเป็นเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027
ภายใต้มาตรา 97 ของกฎบัตรสหประชาชาติ เลขาธิการใหญ่จะได้รับการแต่งตั้งผ่านสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ภายใต้คำแนะนำของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
เพื่อให้ได้ตำแหน่งนี้ ลำดับแรกเลย อินฟานติโน จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่มีสมาชิก 15 ประเทศเสียก่อน โดยที่สมาชิกถาวร 5 ชาติสามาถใช้สิทธิ์วีโต้ได้ จากนั้นก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
ทรัมป์ ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ต่อสิ่งที่เขามองว่าเป็นความล้มเหลวของสหประชาชาติ ที่ไม่แสดงบทบาทกระตือรือร้นกว่านี้ในการคลี่คลายความขัดแย้งต่างๆทั่วโลก เมื่อปีที่แล้ว เขาสถาปนาคณะกรรมการสันติภาพที่นำโดยสหรัฐฯ กระตุ้นการคาดเดากันไปต่างๆนานา ว่าเขากำลังตั้งองค์กรอื่นขึ้นมาแทนที่สหประชาชาติ ในขณะที่รัฐบาลของเขากำลังเสาะหาข้อตกลงสันติภาพทั้งหลายแหล่ ในนั้นรวมถึงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มนักรบปาเลสไตน์ฮามาส อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้
นับตั้งแต่กลับสู่ทำเนียบขาวเมื่อปีที่แล้ว ทรัมป์ลดงบอุดหนุนของสหรัฐฯที่มอบแก่สหประชาชาติลงอย่างมาก และถอนอเมริกาออกจากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยูเอ็นหลายแห่ง ในนั้นรวมถึงองค์การอนามัยโลก
(ที่มา:นิวยอร์กโพสต์/อนาโดลู/มิดเดิลอีสต์มอนิเตอร์)