เดือดร้อนกันแน่!ฮูตีเริ่มลงมือโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำของซาอุฯ หลังประกาศปิดเส้นทางขนส่งทะเลแดง

พวกฮูตีในเยเมน กล่าวอ้างในตอนเช้าวันพฤหัสบดี(23ก.ค.) ได้ปฏิบัติการทางทหารเล่นงานเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำของซาอุดีอาระเบีย โดยหน่วยงานความปลอดภัยด้านการเดินเรือยืนยัน หนึ่งที่เรือบรรทุกน้ำมันที่นักรบกลุ่มนี้อ้างถึง ซึ่งได้แก่เรือเอ็นเซเลีย ติดธงชาติซาอุดีอาระเบีย ถูกโจมตีจริงในทะเลแดง
กลุ่มติดอาวุธฮูตี ระบุชื่อเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง 2 ลำ ได้แก่เรือเอ็นเซเลียและเรือลายลา พร้อมอ้างว่าเรือบรรทุกน้ำมันเหล่านี้ละเมิดมาตรการปิดล้อมทางทะเล ที่ทางกลุ่มซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่าน กำหนดเล่นงานซาอุดีอาระเบีย และเผยว่าพวกเขาได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง 2 ลำ ด้วยขีปนาวุธแบบทิ้งตัวและขีปนาวุธร่อนจำนวนหนึ่ง
แหล่งข่าวด้านความปลอดภัยทางทะเล เปิดเผยว่าเรือเอ็นเซเลีย ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านระบบ VHF แจ้งว่าพวกเขาถูกเล่นงานด้วยขีปนาวุธลูกหนึ่ง ขณะกำลังปฏิบัติการอยู่บริเวณขอบเขตรอบนอกท่าเรือเมืองจีซานของซาอุดีอาระเบีย ในทะเลแดง และเกิดไฟลุกท่วม
แวนการ์ด กลุ่มบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร ระบุว่าเรือเอ็นเซเลีย ติดธงชาติซาอุดีอาระเบีย ถูกเล่นงานโดยจรวดไม่ทราบชนิดบริเวณกราบขวาของเรือ ห่างจากเมืองอัลชูไกค์ ของซาอุดีอาระเบีย ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 70 ไมล์ทะเล(ราว 129 กิโลเมตร) ตอนเวลา 20.00จีเอ็มที(ตรงกับเมืองไทย 03.00น.)
สำนักงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) เปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งๆในพื้นที่เดียวกันนี้ โดยกัปตันเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งแจ้งว่าถูกโจมตีโดยอาวุธไม่ทราบชนิด ก่อให้เกิดไฟไหม้บนเรือและลูกเรือกำลังช่วยกันควบคุมเพลิง อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่ชัดเจนว่าในรายงานของ UKMTO ใช้เรือเอ็นเซเลียหรือไม่ แต่จุดเกิดเหตุและรายละเอียดต่างๆ ตรงกับรายงานของแวนการ์ด
แวนการ์ด บอกว่ามีรายงานพวกฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบเหตุโจมตี เช่นเดียวกับอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอีกลำ นั่นคือ ลายลา อย่างไรก็ตามกรณีนี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน ขณะเดียวกันแหล่งข่าวความมั่นคงทางทะเล ระบุว่ายังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สถานภาพของลูกเรือ ขอบเขตความเสียหายหรือผลกระทบใดๆที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
ก่อนหน้านี้พวกฮูตีเมื่อวันจันทร์(20ก.ค.) ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง ความเคลื่อนไหวที่เสี่ยงก่อความปั่นป่วนแก่อุปทานพลังงานโลก ลุกลามออกไปนอกอ่าวเปอร์เซีย
ในถ้อยแถลงเดียวกันนั้น ฮูตีอ้างว่าได้บีบให้เรือราวๆ 10 ลำ ถอยหลังและหันหัวกลับ หลังเตือนว่าจะเล่นงานเรือลำใดก็ตามที่มุ่งหน้าสู่หรือออกจากท่าเรือซาอุดีอาระเบีย
จากข้อมูลติดตามการเดินเรือ พบว่ามีเรือบรรทุกน้ำมัน 5 ลำที่เปลี่ยนเส้นทางในทะเลแดงในวันพุธ(22ก.ค.) ในนั้น 2 ลำส่งสัญญาณว่าจะใช้คลองสุเอซเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ หลังจากพวกฮูตีเตือนเรือต่างๆให้หลีกเลี่ยงท่าเรือของซาอุดีอาระเบีย
(ที่มา:รอยเตอร์ส)