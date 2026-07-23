ตามรอย'ลิซ่า'!สื่อเขมรคุยอวดเจ้าหญิงน้อย'เจนณา' จะเฉิดฉายในพิธีเปิด'อาเซียนคัพ' ฟุตบอลโลกของชาวอาเซียน

องค์หญิงนโรดม เจนณา จะเฉิดฉายเป็นจุดสนใจหลักของพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาเซียน คัพ 2026 ที่กัมพูชาจะลงเล่นนัดเปิดสนามกับสิงคโปร์ วันที่ 24 กรกฏาคมนี้ ณ สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโช ในกรุงพนมเปญ ตามคำอวดอ้างของขแมร์ไทม์ส สื่อมวลชนกัมพูชาเมื่อวันพุธ(22ก.ค.)
รายงานข่าวของขแมร์ไทม์ส ระบุว่าการแสดงดังกล่าวจะเป็นการฉลองวาระครบรอบ 30 ครั้งของทัวร์นาเมนต์นี้ และปลุกเร้าบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันที่จะเริ่มขึ้นตอน 19.00น. โดยองค์หญิงเจนณาจะเข้าร่วมกับ Sambath Sok นักร้องดังของกัมพูชา ในการแสดงพิเศษเพื่อสร้างความบันเทิงแก่แฟนบอลหลายหมื่นคน ก่อนเกมการแข่งขัน
ขแมร์ไทม์ส รายงานว่า องค์หญิงเจนณา เป็นหนึ่งในบุคคลสาธารณะคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นที่จดจำมากที่สุดของกัมพูชา พระองค์ประสูติในปี 2012 เป็นพระราชปนัดดา (เหลน)ของอดีตกษัตริย์พระนโรดม สีหนุ ผู้ล่วงลับ พร้อมอวดอ้างว่าพระองค์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ จากพรสวรรค์ด้านการร้องเพลง การแสดง การเดินแบบและด้านการเต้น ขณะเดียวกันยังโปรโมทวัฒนธรรมกัมพูชาแก่ผู้ชมผู้ฟังทั่วโลก
สื่อมวลชนกัมพูชาระบุต่อว่าการแสดงในพิธีเปิดนี้ จะเพิ่มช่วงเวลาอันน่าจดจำอีกช่วงหนึ่ง ในระหว่างที่ทีมชาติกัมพูชาเตรียมตัวลงแข่งขันเกมอย่างเป็นทางการแมตช์แรกของศึกอาเซียนคัพ 2026 กับสิงคโปร์ ในสนามกีฬาที่มีความจุ 60,000 ที่นั่ง
รายงานข่าวของขแมร์ไทม์ส ระบุด้วยว่าโอกาสนี้ยังจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปฐมบทใหม่ของฟุตบอลกัมพูชา โดยสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโช ถูกนำมาแทนที่สนามกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติ ในฐานะรังเหย้าของกัมพูชา ในศึกอาเซียนคัพครั้งนี้ โดยหลังจากเปิดพิธีเปิดในวันศุกร์(24ก.ค.) กัมพูชา จะใช้สนามแห่งนี้ ในเกมเหย้านัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกับ ติมอร์-เลสเต ในวันที่ 3 สิงหาคม
เจ้าหน้าที่สหพันธ์ฟุตบอลกัมพูชา(FFC) บอกว่าการปรับเปลี่ยนนี้เป็นสิ่งจำเป็น เพราะสนามกีฬาโอลิมปิกแห่งชาติ ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับทางเทคนิคของการแข่งขัน
ขแมร์ไทม์ส รายงานปิดท้ายว่า การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันครั้งนี้ สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่ากองเชียร์ที่ต่างเฝ้ารอชมการแข่งขันของทีมชาติ ณ สนามกีฬาชั้นนำของประเทศ บางส่วนตั้งตารอประสบการณ์ชมฟุตบอลระดับนานาชาติที่สนามกีฬาใหญ่ที่สุดของประเทศ อย่างไรก็ตามก็มีบางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเดินทางที่ยากลำบาก เนื่องจากสนามตั้งอยู่รอบนอกกรุงพนมเปญ
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)