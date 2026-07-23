โตเกียวเตือนประชาชนเตรียมรับมือ” วันอากาศร้อนอย่างทารุณ” บางเมืองร้อนจัดแตะ 40 C

รอยเตอร์ - รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือวันที่มีอากาศร้อนจัดและเป็นอันตรายถึงชีวิตในวันพุธ(22 ก.ค) โดยตั้งว่าเป็นวันอากาศร้อนอย่างทารุณ หรือ “โคคูโชบิ” (kokushobi) ที่เห็นบางเมืองมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส
รอยเตอร์รายงานวันพุธ(22 ก.ค)ว่า สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นออกประกาศเตือนภัยฮีทโตรกหรือโรคลมแดดครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ พร้อมกับพยากรณ์ว่าญี่ปุ่นเกิดวัน“โคคูโชบิ” (kokushobi) หรือวันอากาศร้อนอย่างทารุณต่อเป็นวันที่ 2 ที่เห็นอุณหภูมิสูง 40 องศาเซลเซียสในคูมางายะ (Kumagaya) ทางเหนือของกรุงโตเกียว และนาโงยา ทางตอนกลางของญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ชาวบ้านใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อคลายความร้อน และดื่มน้ำสม่ำเสมอพร้อมกับหลีกเลี่ยงการต้องอยู่นอกตัวอาคารเป็นเวลานาน
แดนอาทิตย์อุทัยต้องผจญกับฤดูร้อนที่สาหัสเพิ่มขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในปีที่แล้วญี่ปุ่นจดบันทึกอุณหภูมิสูงสุดทำลายสถิติ 41.8 องศาเซลเซียส
และก่อนหน้าสัปดาห์นี้ที่มีวันโคคูโชบิพบว่ามีชาวญี่ปุ่นร่วม 4,580 คนถูกหามส่งโรงพยาบาบระหว่างวันที่ 6 ก.ค - วันที่ 12 ก.ค และมี 7 คนในจำนวนทั้งหมดที่เสียชีวิตในเวลาต่อมา อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานดับเพลิงและจัดการภัยพิบัติ
สำหรับในปีนี้ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้ตั้งวันโคคูโชบิขึ้นมาสำหรับวันที่มีอุณหภูมิความร้อนสูง 40 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างบ่อยครั้งของสภาพอากาศร้อน
มีประชาชนญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า 100,000 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยโรคฮีทสโตรกในช่วงฤดูร้อนปี 2025