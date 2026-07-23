ทรัมป์โกรธหูดับ!ขู่ถล่มสะพาน-โรงไฟฟ้าทุกครั้งที่อิหร่านโจมตีเรือ ออกอาการหลุดหลังโดนฮูตีปิดเส้นทางขนส่งอีกแห่ง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพุธ(22ก.ค.) ขู่ทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าในแต่ละแห่ง ทุกๆครั้งที่อิห่านยิงเข้าใส่เรือลำหนึ่งๆในช่องแคบฮอร์มุซ ยกระดับเดิมพันในศึกสงครามกับเตหะราน ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากพวกฮูตี พันธมิตรของอิหร่านในเยเมน ขู่ปิดเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญยิ่งอีกเส้นทาง
ข้อความที่โพสต์บนทรูธโซเชียลในวันพุธ(22ก.ค.) ก่อนเดินทางไปร่วมพิธีรับศพกำลังพลสหรัฐฯ 3 นายที่เสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้ในปฏิบัติการโจมตีของอิหร่านเล่นงานฐานที่ตั้งของอเมริกาในบรรดาชาติเพื่อนบ้าน ทรัมป์เขียนว่า "นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกๆครั้งที่อิหร่านยิงใส่เรือหนึ่งๆในช่องแคบฮอร์มุซ ไม่ว่าจะด้วยขีปนาวุธ จรวด โดรน วัตถุหรืออาวุธอื่นใด สหรัฐฯจะทิ้งบอมบ์และทำลายสะพานหรือโรงไฟฟ้าหนึ่งแห่ง"
ในเป้าหมายต่างๆที่อาจถูกโจมตีแก้แค้น ในนั้นรวมถึง "ตำแหน่งที่ตั้งต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ภายในเมืองหลวงกรุงเตหะราน" ทรัมป์เจาะจง
ความเคลื่อนไหวของทรัมป์ มีขึ้นหลังจากเรือบรรทุกน้ำมัน 5 ลำต้องเบี่ยงเส้นทางในทะเลแดง เพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ในวันพุธ(22ก.ค.) หนึ่งวันหลังฮูตีขู่ปิดล้อมการส่งออกน้ำมันขอซาอุดีอาระเบีย ซึ่งตอกย้ำความเสี่ยงรอบใหม่ที่มีต่ออุปทานน้ำมันโลก จากความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลาย หลังจากก่อนหน้านี้มีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่บรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบียมุ่งหน้าสู่จีนและอินเดีย ต้องหันหัวเรือกลับในวันอังคาร(21ก.ค.)
ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐ กองบัญชาการทหารร่วมของอิหร่านเตือนว่า ถ้าทรัมป์ทำตามคำขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐาน ทางกองทัพอิหร่านจะเล็งเป้าโครงสร้างพื้นฐานน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ไฟฟ้าและเศรษฐกิจทั่วภูมิภาค และจะขัดขวางไม่ให้มีการส่งออกน้ำมันแม้แต่หยดเดียว
"ยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองของเราชัดเจน ตาต่อตาฟันต่อฟัน การรุกรานใดๆต่ออิหร่าน ในนั้นรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของเรา จะต้องเจอกับการตอบโต้ด้วยความแน่วแน่และเต็มกำลัง" อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ที่ผ่านมา ปฏิบัติการของอิหร่านในการปิดช่องแคบฮอร์มุซแทบโดยสิ้นเชิง ได้โหมกระพือเงินเฟ้อทั่วโลกอยู่ก่อนแล้ว และความเสี่ยงใหม่ที่มีต่อการขนส่งพลังงานจากพวกฮูตี ซึ่งควบคุมพื้นที่ต่างๆใกล้ช่องแคบบับ เอล-มันเดบ ได้ผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์
น้ำมันหลายล้านบาร์เรลต่อวันของซาอุดีอาระเบีย ถูกเบี่ยงมุ่งหน้าไปยังท่าเรือยานบู ในทะเลแดง เพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ แต่ถ้าการขนส่งใดๆไม่อาจผ่านช่องแคบทางใต้ของทะเลแดงได้อีก ซาอุดีอาระเบียจะเหลือเส้นทางขนส่งเพียงแห่งเดียว ในเส้นทางทางเหนือผ่านคลองสุเอซ อย่างไรก็ตมมันต้องใช้เดินทางมากกว่าเดิมหลายสัปดาห์ เพิ่มต้นทุนสินค้าและการขนส่งอย่างมาก
ยิ่งไปกว่านั้น การที่พวกฮูตีขู่ปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียในทะเลแดง อาจโหมกระพือสงครามให้ขยายวงกว้างขึ้น และก่อความตึงเครียดแก่กองทัพสหรัฐฯที่เจองานหนักอยู่ก่อนแล้ว ในการมุ่งเน้นหยุดการโจมตีของเตหะรานที่ถล่มทั่วภูมิภาค รอยเตอร์สรายงานอ้างความเห็นของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ในการโจมตีวันที่ 11 ติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน สหรัฐฯขยายขอบเขตการโจมตีจากทางใต้ไปยังตะวันตกและพื้่นที่ต่างๆทางภาคกลางของอิหร่าน และแม้มีถ้อยแถลงอวดอ้างชัยชนะมาจากวอชิงตัน แต่ทางอิหร่านก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงมีแสนยานุภาพด้านขีปนาวุธและโดรนในมือ
อิหร่านตอบโต้ด้วยการเล่นงานโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลและที่ตั้งทางพลังงานต่างๆในคูเวต และล็อคเป้าหมายถล่มสินทรัพย์ทางทหารของอเมริกาทั้งในคูเวต บาห์เรนและจอร์แดน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอิหร่านเผยว่ามีพลเรือนเสียชีวิตแล้ว 53 รายและบาดเจ็บ 592 คน นับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว แต่หากนับตั้งแต่ที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จำนวนผู้เสียชีวิตแตะระดับหลายพันคนและอีกหลายล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัย
สงครามยังนำมาซึ่งการเสียชีวิตของกำลังพลสหรัฐฯ 18 นายและบาดเจ็บมากกว่า 450 นาย โดยในวันพุธ(22ก.ค.) ทรัมป์เข้าร่วมพิธีรับศพ ณ ฐานทัพอากาศโดเวอร์แอร์ ในเดลาแวร์ ของกำลังพลอเมริกา 4 นายที่เสียชีวิตในเหตุอิหร่านโจมตีฐานทัพต่างๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ในนั้น 3 รายเสียชีวิตในจอร์แดน และ 1 รายเสียชีวิตในอิรัก
(ที่มา:รอยเตอร์ส/ซีเอ็นบีซี)