น้ำมันขึ้นอีก$3ผวาสงครามอิหร่านลุกลาม ทองพุ่ง$75-หุ้นสหรัฐฯปิดลบ

ราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายนในวันพุธ(22ก.ค.) จากความกังวลทางอุปทาน ท่ามกลางสถานการณ์ความเป็นปรปักษ์ที่ลุกลามระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบ ตามแรงฉุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำปรับขึ้น แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 2.49 ดอลลาร์ ปิดที่ 86.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 3.06 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กองทัพสหรัฐฯเปิดเผยว่าได้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่ 11 ติดต่อกัน การโจมตีของอเมริกามีขึ้นไม่นานหลังจากกองทัพคูเวตระบุระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขา ต้องทำการสกัดฝูงโดรนที่ปล่อยมาจากอิหร่าน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวในวันพุธ(22ก.ค.) ว่าอเมริกาจะทิ้งบอมบ์ทำลายสะพานและโรงไฟฟ้า ทุกครั้งที่เตหะรานเล็งเป้าเล่นงานเรือลำหนึ่งๆในช่องแคบฮอร์มุซ แต่ทางโฆษกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านก็เตือนกลับไปยังบรรดาบริษัทเดินเรือทั้งหลายว่า เส้นทางทางใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ เต็มไปด้วยทุ่นระเบิด
ขณะเดียวกันตลาดน้ำมันยังได้แรงหนุนขึ้นไปอีก ตามหลังพวกฮูตี พันธมิตรของอิหร่าน เปิดแนวรบใหม่ของสงคราม ด้วยการขู่โจมตีเรือที่บรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในช่องแคบบับ เอล-มันเดบ และประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบีย
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพุธ(22ก.ค.) จากผลงานที่ผสมผสานของกลุ่มเทคโนโลยี ในขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอรายงานผลประกอบการบริษัทต่างๆ เพื่อประเมินของสถานะที่แท้จริงของตลาด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตื่นตัวในเรื่องปัญญาประดิษฐ์
ดาวโจนส์ ลดลง 6.06 จุด (0.01 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,218.58 เอสแอนด์พี ลดลง 10.24 จุด (0.14 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,498.96 จุด แนสแดค ลดลง 146.30 จุด (0.57 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,690.90 จุด
รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 สำคัญๆ มีกำหนดเผยแพร่ออกมาหลังปิดตลาด โดยที่ อัลฟาเบ็ท บริษัทแม่ของกูเกิล และ เทสลา จะเป็นบริษัทแรกๆของกลุ่มที่เรียกว่า "Magnificent Seven" ที่จะรายงานผลประกอบการออกมา นักลงทุนคาดหวังเกี่ยวกัยหลักฐานใหม่ๆที่บ่งชี้ว่าการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ของบริษัทเหล่านี้ในด้านปัญญาประดิษฐ์จะมอบผลตอบแทนที่สวยงาม
อย่างไรก็ตามเอสแอนด์พี500 ลดลงเล็กน้อยและดาวโจนส์ แทบไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลาง ที่ผลักให้ราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์และโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
ส่วนราคาทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวันพุธ(22ก.ค.) ได้แรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าและการเข้าซื้อทางเทคนิค แม้ถูกถ่วงจากความตึงเครียดที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลาง โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 75.50 ดอลลาร์ หรือ 1.9 % ปิดที่ 4,151.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)