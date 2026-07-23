ฮังการีเปิดสอบโปรเจ็กต์ลงทุนขนาดใหญ่‘BYD’ หลังอดีตรมว.ต่างประเทศไปนั่งแท่นผู้บริหารบริษัทEVอันดับหนึ่งของจีนรายนี้

รัฐบาลฮังการีประกาศสอบสวนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่บีวายดีเจรจาผ่าน เปเตอร์ ซิยาร์โท สมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ ทั้งนี้ สัปดาห์ที่แล้ว ซิยาร์โท ได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกรัฐสภา เพื่อไปรับตำแหน่งบริหารในบริษัทอีวีเบอร์หนึ่งของจีนแห่งนี้ ก่อนหน้านี้ เขาพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ภายหลังการล้มคว่ำของรัฐบาลชุดที่แล้ว เมื่อนายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บัน พ่ายแพ้การเลือกตั้ง
การแจ้งลาออกต่อรัฐสภาเพื่อไปทำงานกับบีวายดีของ ซิยาร์โท เมื่อวันพุธที่แล้ว (15 ก.ค.) จุดชนวนการกล่าวหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทของเขาในการช่วยเหลือเพื่อให้บีวายดีได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลฮังการีขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ
นายกรัฐมนตรีเปเตอร์ มาจาร์ แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันจันทร์ (20 ก.ค.) ว่า ระหว่างดำรงตำแหน่ง ซิยาร์โท ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของอดีตนายกรัฐมนตรีออร์บัน ช่วยให้บีวายดีได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหลายแสนล้านโฟรินต์ การสนับสนุนทางการทูต และโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐ
มาจาร์เสริมว่า รัฐบาลจะตรวจสอบการตัดสินใจ การเจรจา และพันธกรณีของรัฐทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของบีวายดีในฮังการีที่ซิยาร์โทเป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้งจะสอบสวนการให้การอุดหนุน การละเว้นภาษี การยกเว้นด้านสิ่งแวดล้อม และการลงทุนที่ได้รับเงินอัดฉีดจากรัฐบาล ที่มอบให้บรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในยุคออร์บัน
ผู้นำฮังการีแจงว่า จะมีการสอบสวนว่า ใครเป็นผู้ตัดสินใจ เตรียมการ มีการเพิกเฉยต่อคำเตือนจากบุคลากรวิชาชีพหรือไม่ และภาระที่ผู้เสียภาษี แรงงาน ชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมของฮังการีต้องแบกรับ
ทั้งซิยาร์โทและบีวายดีไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาของมาจาร์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างที่ซิยาร์โทคุมกระทรวงต่างประเทศ แต่ซิยาร์โทโพสต์ว่า เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างบีวายดี
ทั้งนี้ ระหว่างดำรงตำแหน่งในรัฐบาล ซิยาร์โทมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดและผลักดันการลงทุนของต่างชาติในฮังการีจากบริษัทจีนที่รวมถึงบีวายดี นายจ้างใหม่ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลฮังการีจำนวนมากระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง
ปี 2023 ซิยาร์โทประกาศว่า บีวายดีจะเปิดโรงงานแห่งแรกในยุโรปที่ฮังการี ซึ่งช่วยให้บริษัทอีวีแห่งนี้สามารถเลี่ยงภาษีศุลกากรที่สหภาพยุโรป (อียู) เรียกเก็บจากอีวีจีนเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ท้องถิ่น
สองปีต่อมา ซิยาร์โทประกาศว่า บีวายดีจะย้ายสำนักงานใหญ่ประจำยุโรป รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาไปยังบูดาเบสต์ และได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลฮังการี 20,000 ล้านโฟรินต์ (63.7 ล้านดอลลาร์)
การลงทุนเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามผลักดันของรัฐบาลออร์บันเพื่อให้ฮังการีเป็นฮับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของโลก ซึ่งส่วนใหญ่ด้วยการดึงดูดผู้ผลิตจีนที่เข้าไปเปิดโรงงานหลายแห่งทั่วฮังการี
ทว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกต่อต้านโดยประชาชนในพื้นที่ นักสิ่งแวดล้อม และนักการเมืองฝ่ายค้านที่กังวลว่า อุตสาหกรรมใหม่อาจทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำอันมีค่า และบั่นทอนเศรษฐกิจของประเทศให้ยิ่งต้องพึ่งพาจีนมากขึ้น
นอกจากนั้น ซิยาร์โทยังสนิทชิดเชื้อกับรัสเซีย และระหว่างนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศ ยังเดินทางไปมอสโกหลายรอบเพื่อเจรจาข้อตกลงจัดซื้อน้ำมันและก๊าซจากรัสเซีย และพบกับเซียร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียที่ซิยาร์โทระบุว่าเป็น “เพื่อน” ทั้งที่สมาชิกอียูอื่นๆ เกือบทั้งหมดตัดขาดรัสเซียโทษฐานที่ไปรุกรานยูเครนตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2022 และทำสงครามกันมาจนถึงขณะนี้
ซิยาร์โทยังพัวพันกับกรณีอื้อฉาวในช่วงหาเสียงเลือกตั้งในฮังการีปี 2026 โดยวอชิงตันโพสต์รายงานว่า เขาโทรคุยกับลาฟรอฟเป็นประจำระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอียูเพื่อ “รายงานสด” เกี่ยวกับประเด็นที่หารือกันอยู่
ซิยาร์โทปฏิเสธรายงานดังกล่าว แต่ยอมรับว่า หารือกับลาฟรอฟก่อนและหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอียูเกี่ยวกับวาระการประชุมและการตัดสินใจ
ระหว่างการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาจาร์กล่าวว่า เท่าที่รู้ มีการเปิดการสอบสวนเกี่ยวกับสายสัมพันธ์ระหว่างซิยาร์โทกับรัฐบาลรัสเซียแล้ว
(ที่มา: เอพี)