สุดช็อก! “ระดับสูงสนามบินมอสโก” ปล่อยเที่ยวบินสุดท้ายของเครื่องบินหัวหน้าใหญ่วากเนอร์ “ปริโกจิน” ก่อนตก ถูกพบเป็นศพแขวนคอตายในบ้านตัวเอง

เอเจนซีส์ – ผู้อำนวยการแผนกเครื่องบินธุรกิจส่วนบุคคลประจำท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว( Sheremetyevo Airport)เป็นคนควบคุมการปล่อยไฟลท์สุดท้ายของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของผู้นำทหารรับจ้างรัสเซียวากเนอร์ เยฟเกนี ปริโกจิน ที่ตกกลางอากาศเมื่อปี 2023 ถูกพบเสียชีวิตในสภาพแขวนคอตายเสียชีวิตภายในบ้านตัวเองที่กรุงมอสโกอย่างน่าสงสัย
IBTimesของอังกฤษรายงานวันนี้(22 ก.ค)ว่า อเลกซีย์ กอร์เชนโก (Alexey Korshenko) วัย 57 ปี อดีตผู้อำนวยการจัดการบริหารเทอร์มินอลธุรกิจของท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว( Sheremetyevo Airport) กรุงมอสโก เสียชีวิตในสภาพแขวนคอตายที่ระเบียงอพาร์ทเมนทในกรุงมอสโกเมื่อวันที่ 6 มิ.ยที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สอบสวนรัสเซียทำคดีของอดีตผู้บริหารรายนี้ในเป็นคดีฆ่าตัวตาย
อดีตเพื่อนร่วมงานได้ให้ข้อมูลกับสื่อรัสเซียว่า กอร์เชนโกนั้นโดนปลดออกจากตำแหน่งอย่างปัจจุบันทันด่วนเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อนการเสียชีวิต แต่ทว่าการปลดออกจากงานของเขานี้ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุต่อสาธารณะ
เจ้าหน้าที่รัสเซียไม่บ่งชี้การเสียชีวิตของเขาเชื่อมโยงกับเหตุเครื่องบินของหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างรัสเซีย วากเนอร์ เยฟเกนี ปริโกจิน ที่ตกเมื่อปี 2023 อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์มอสโกไทม์สรายงานเมื่อวันที่ 21 ก.ค ที่ผ่านมา
ยูไนเต็ด24มีเดียของยูเครนรายงานว่า อเลกซีย์ กอร์เชนโก ที่เป็นผู้ช่วยทำให้เกิดเทอร์มินอลการบินธุรกิจสำหรับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวขึ้นมาที่สนามบินใหญ่ที่สุดของกรุงมอสโกเมื่อปี 2011 และเขายังเป็นผู้ควบคุมปฎิบัติการที่เทอร์มินอลพิเศษดังกล่าวซึ่งดูแลเครื่องบินธุรกิจ Embraer Legacy 600 ของ เยฟเกนี ปริโกจิน (Yevgeny Prigozhin)หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้าง PMC วากเนอร์ก่อนที่เครื่องบินลำดังกล่าวจะเกิดตกร่วงดิ่งจากท้องฟ้าอย่างน่าตกตะลึงเมื่อวันที่ 23 ส.ค ปี 2023 และทำให้ปริโกจินเสียชีวิต
สื่ออังกฤษรายงานว่า ทั้งนี้มอสโกไทม์สกล่าวว่า VChK-OGPU แหล่งข่าวกรองเปิดทางโซเชียลเทเลแกรมได้ชี้ว่า มีความเป็นไปได้ที่กอร์เชนโกอาจมีความลับเกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงเครื่องบินของปริโกจินก่อนที่เครื่องจะบินออก
ซึ่งยังไม่มีหลักฐานออกมาระบุว่าเขาเข้ามายุ่งกับการสอบสวนในความเชื่อมโยงกับคดีเครื่องบินปริโกจินตก
ตามการรายงานของมอสโกไทม์ส พบว่าเชื่อว่ามีการแอบติดตั้งระเบิดในชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนคือ turbo-cooler จากบริษัทรัสเซีย Protector ที่มีเจ้าของเกี่ยวข้องเครือข่ายข่าวกรองรัสเซียและอาชญากรรมองค์กร
โดยในเช้าวันเกิดเหตุพบว่ามีตัวแทนจากบริษัทการบินอื่นได้เข้ามาตรวจสอบเครื่องบินปริโกจินสำหรับอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยน
IBTimes รายงานว่าในขณะที่คณะกรรมการสอบสวนรัสเซียสรุปว่า เครื่องบินปริโกจินตกหลังระเบิดมือที่อยู่บนเครื่องเกิดระเบิด แต่กลับขัดแย้งกับข้อสรุปของรัฐบาลชาติตะวันตกและบรรดานักวิเคราะห์อิสระ
โดยวอลสตรีทเจอร์นัลได้รายงานก่อนหน้าว่า แหล่งข่าวกรองรัสเซียและตะวันตกเชื่อว่า มีความตั้งใจเพื่อทำให้เครื่องบินถูกทำลาย และปฎิบัติการทำให้เครื่องบินปริโกจินตกได้รับไฟเขียวจากเลขิการสภาความมั่นคงรัสเซีย นิโคไล พาตรูเชฟ( Nikolai Patrushev) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เขาเป็นคนใกล้ตัวของปูติน