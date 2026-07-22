บ้านเกิดของฮิตเลอร์ในออสเตรียถูกดัดแปลงเป็นสถานีตำรวจ

ออสเตรียเปิดสถานีตำรวจแห่งใหม่ในวันพุธ (22 ก.ค.) ตรงบริเวณที่เคยเป็นบ้านหลังเก่าของ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ โดยหวังว่าจะช่วยยับยั้งกลุ่มหัวรุนแรงขวาจัดที่กำลังมีอำนาจมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่ให้เดินทางไปแสวงบุญที่บ้านเกิดของผู้นำเผด็จการนาซีผู้นี้
ในพิธีเปิด โยฮันเนส ไวด์บาเคอร์ นายกเทศมนตรีเมืองเล็กๆ ที่ชื่อ บราวน์นาว-อัม-อินน์ กล่าวว่า เขาหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะแสดงให้เห็นว่าชุมชนท้องถิ่นกำลัง "เผชิญหน้ากับประวัติศาสตร์ของตนเอง และรับผิดชอบ"
การตัดสินใจเปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้เป็นสถานีตำรวจเกิดขึ้นหลังจากการถกเถียงอย่างยาวนานและละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำกับสถานที่แห่งนี้ ในประเทศที่มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อบทบาทของตนในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว
นายกเทศมนตรีกล่าวในพิธีซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกอร์ฮาร์ด คาร์เนอร์ เข้าร่วมด้วยว่า "ผมเชื่อว่าการเปิดสถานีตำรวจในวันนี้จะนำความกระจ่างมาสู่การพูดคุย และอาจนำความสงบสุขมาสู่ชาวเมืองเบราเนาได้บ้าง"
มีชาวบ้านเข้าร่วมเพียงไม่กี่คน อย่างไรก็ตาม เออร์นา ไซเดิล ชาวบ้านวัย 90 ปี กล่าวว่าเธอ "โล่งใจ" ที่ในที่สุด "อะไรบางอย่าง" ก็ได้เกิดขึ้น และเธอ "มีความสุขมากกับผลลัพธ์"
หลังจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วยงบประมาณ 20 ล้านยูโร (23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดถึงสามปี อาคารธรรมดาๆ ที่เคยเป็นบ้านเกิดของบุคคลที่มีชื่อเสียงฉาวโฉ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์นั้นก็เปลี่ยนแปลงไปจนแทบจะจำสภาพเดิมไม่ได้แล้ว
ที่มา เอเอฟพี