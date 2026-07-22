หายไปนานจนลือทั่ว! “ผู้ว่าการรัฐเคนตักกี” ให้สัมภาษณ์เผยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ้าง “สว. มิตช์ แม็คคอนเนล” แกนนำพรรครีพับลิกันที่เคยล้มและมีประวัติตัวแข็งหยุดพูดกลางคันแท้จริง "เสียชีวิต" แต่ปิดข่าว

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ท่ามกลางความวิตกไปทั่วสภาคองเกรสสหรัฐฯที่ยังคงไม่รู้ว่า แกนนำพรรครีพับลิกันคนดัง สว. มิตช์ แม็คคอนเนลล์ ที่เคยมีอาการแข็งไม่ตอบสนองระหว่างสัมภาษณ์เมื่อหลายปีก่อนและล้มไม่นานมานี้ก่อนเข้าโรงพยาบาล ล่าสุดผู้ว่าการรัฐเคนตักกี ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่า ได้รับโทรศัพท์จากแหล่งข่าวน่าเชื่อถือที่เป็นการรายงานโดยไม่ได้รับการยืนยันบอกว่า สว.เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลแต่มีการปิดข่าวไว้ก่อนเรียกร้องให้เจ้าตัวรีบออกมาโชว์ตัวต่อสาธารณะ
IBTimes ของอังกฤษรายงานวานนี้(21 ก.ค)ว่า ข่าวลือว่อนมานานหลายสัปดาห์ไปทั่วเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของสว. มิตช์ แม็คคอนเนลล์ (Mitch McConnell)วัย 84 ปี แกนนำพรรครีพับลิกันที่โด่งดังหลังการไม่ปรากฎตัวต่อสาธารณะเป็นเวลานานสร้างคำถามเกี่ยวกับความสามารถของเขาในการยังคงทำหน้าที่ในสภา
เสียงลือกลายเป็นดราม่าหนักขึ้นเมื่อผู้ว่าการรัฐเคนตักกี แอนดี บีเชียร์(Andy Beshear) เปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไว้ใจได้อ้างว่า แม็คคอนเนลล์ ได้เสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็นข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
บีเชียร์เปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับนักข่าว เคที เคอริค (Katie Couric) เมื่อวันพฤหัสบดี(16) ระบุได้รับโทรศัพท์ 2 ครั้งจากหน่วยงานภายนอก 2 แห่งชี้ว่า สว.มิตช์ แม็คคอนเนลล์ เสียชีวิตแล้ว
บุคคลที่เขาพูดคุยด้วยนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือ ทำให้เป็นการยากที่จะตัดประเด็นข่าวลือการเมืองที่ลามไปทั่วในเวลานี้ไปได้
พร้อมกันนี้ผู้ว่าการรัฐเคนตักกียังได้ออกมาเรียกร้องให้ตัวสว.แม็คคอนเนลล์เองให้ออกมายืนยันตัวต่อสาธารณะในทันทีเพื่อความโปร่งใส
“พวกเราหวังว่าจะฟื้นตัวโดยไวแต่พร้อมกับความคาดการณ์ว่ามีหนทางเป็นล้านที่รวดเร็วเพื่อยุติสิ่งเหล่านี้ด้วยการโทรศัพท์หาสถานีข่าว เผยแพร่วิดีโอคลิป 1 หรือ 2 คลิปที่พวกเราทั้งหมดทำในออฟฟิศ” ผู้ว่าการรัฐเคนตักกีแถลง
ทั้งนี้ทำเนียบผู้ว่าการรัฐเคนตักกี อ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการของสำนักงานระบุว่า บีเชียร์ได้ส่งหนังสือไปยังสำนักงานวุฒิสมาชิก มิตช์ แม็คคอนเนลล์ อย่างเป็นทางการเพื่อขอความคืบหน้าด้านสุขภาพของสว.ท่ามกลางความวิตก
สื่อ OK! ของแคนาดารายงานวันพุธ(22)ชี้ว่า มาจนถึงปัจจุบันผู้ว่าการรัฐเคนตักกี แอนดี บีเชียร์ เปิดเผยว่าทั้งตัวเขาและสำนักงานของเขายังไม่ได้ยินข่าวจากแม็คคอนเนลล์ที่เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย
บีเชียร์ยืนยันว่า ไม่มีการติดต่อโดยตรงระหว่างตัวเขาและสว.วัย 84 ปีแม้แต่น้อย
โดยเขาเรียกร้องว่าแม็คคอนเนลล์จำเป็นต้องออกมายืนยันถึงความสามารถในการทำหน้าที่ในฐานะวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ โดยแสดงเหตุผลว่า รัฐบาลสหรัฐฯที่มาจากพรรครีพับลิกันต้องพึ่งพาเสียงยกมือโหวตของมิตช์ แม็คคอนเนลล์ในสภาจากการที่เขาขาดการประชุมเพื่อผ่านญัตติสำคัญ
สื่อแคนาดารายงานว่า ผู้ว่าการรัฐเคนตักกีเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับเคอริควันพฤหัสบดี(16)ได้เล่าในรายละเอียดถึงว่า หน่วยงานภายนอก 2 แห่งนั้นอ้างระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์ว่า สว.แม็คคอนเนลล์นั้นแท้จริงเสียชีวิตไปก่อนที่ทีมของสว.จะออกแถลงการณ์ว่า เขากำลังฟื้นตัวหลังจากเกิดล้มและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งในแถลงการณ์ที่เผยแพร่จากทีมของแม็คคอนเนลล์ที่ออกมานานเกือบเดือนหลังการเข้าโรงพยาบาล เป็นแถลงการณ์ระบุว่ามาจากสว. แม็คคอนเนลลมีใจความว่า
“ผมรู้สึกหมดสติชั่วครู่และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งในขณะที่ได้รับการดูแลอย่างชั้นเลิศตลอดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ ผมยังคงต้องรับการรักษาโรคนิวมอเนียระดับอ่อน”
แถลงการณ์มาพร้อมกับภาพของสว.มิตช์ แม็คคอนเนลล์ และภรรยา อดีตรัฐมนตรีคมนาคมสหรัฐฯ อีเลน เชา ( Elaine Chao) ที่ถ่ายภาพในห้องพักฟื้นหรือที่โรงพยาบาล แต่ทว่าความถูกต้องของภาพที่ผู้คนพากันสงสัยว่าเป็นภาพจริงหรือไม่นำไปสู่ข่าวลือมากมาย
การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของสว.รัฐเซาท์แคโรไลนา ลินด์ซีย์ แกรม ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากยูเครนได้ 1 วันทำให้สังคมอเมริกันและสภาคองเกรสสหรัฐฯหันมาให้ความสนใจต่อปัญหาสุขภาพของแม็คคอนเนลล์มากขึ้น
เขาเคยตกเป็นข่าวเมื่อปี 2023 จากที่แมคคอนเนลล์ในเวลานั้นระหว่างการแถลงต่อสาธารณะเกิดอาการตัวแข็งตาเหม่อลอยและหยุดพูดไปนานกว่า 20 วินาทีอย่างน่าตกใจ
พบว่าเขามีลักษณะอาการยืนนิ่งแข็งอย่างผิดปกติและดูเหมือนจะไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ ขณะที่สายตามองตรงไปด้านหน้า สร้างความตกใจให้เจ้าหน้าที่และเพื่อนร่วมรัฐสภา
ทั้งนี้สว.แม็คคอนเนลล์มีอาการตัวแข็งและหยุดพูดต่อสาธารณะสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วในเวลานั้น