เกิดเหตุระเบิดในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่อินเดีย ดับ 12 สูญหาย 13

เจ้าหน้าที่เปิดเผยเมื่อวันอังคาร (22 ก.ค.) ว่ามีเหตุระเบิดที่คาดว่าเกิดจากแก๊ส ทำให้ส่วนหนึ่งของอุโมงค์ที่กำลังก่อสร้างในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในรัฐสิกขิม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย พังถล่มลงมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย และสูญหาย 13 ราย
ทีมกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ออกซิเจนเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตในวันอังคาร หลังจากตรวจพบระดับแก๊สพิษในที่เกิดเหตุที่หมู่บ้านซามาร์ดุง ใกล้ชายแดนจีน
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เหตุระเบิดเกิดขึ้นในอุโมงค์เมื่อวันจันทร์ ขณะที่คนงาน 21 คนกำลังทำงานอยู่ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำทีสตาขนาด 500 เมกะวัตต์ คนงานสองคนสามารถหนีออกมาได้ ต่อมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 6 คนได้เข้าไปในอุโมงค์เพื่อช่วยเหลือในการกู้ภัย แต่ก็ติดอยู่ข้างในเช่นกัน
เปรม ซิงห์ ทามัง ผู้ว่าการรัฐ ซึ่งเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อวันอังคาร เชื่อว่าการระเบิดอาจเกิดจากการสะสมของก๊าซมีเทน
งอนุปมา แทมลิง เจ้าหน้าที่พลเรือน กล่าวว่า ผู้รอดชีวิตบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นก่อนที่เศษซากจะพังถล่มลงมาในอุโมงค์
เจ้าหน้าที่กู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว 12 รายในวันอังคาร ขณะที่หน่วยกู้ภัยจากกองกำลังรับมือภัยพิบัติแห่งชาติ (NDRF) เร่งช่วยเหลือผู้ที่เชื่อว่ายังติดอยู่ภายในอีก 13 คน
นิติน กุมาร์ เจ้าหน้าที่ NDRF กล่าวในที่เกิดเหตุว่า “เราพบก๊าซพิษ เช่น มีเทน คาร์บอนมอนอกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ภายในอุโมงค์”
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า สภาพการณ์ในช่วงดึกของวันอังคารนั้นอันตรายมาก แม้ว่าจะมีอุปกรณ์ออกซิเจนครบครัน แต่หน่วยกู้ภัยก็สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้ครั้งละประมาณ 15 นาทีเท่านั้น
อุบัติเหตุจากการก่อสร้างไม่ใช่เรื่องแปลกในอินเดีย ซึ่งการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็วมักจะเกิดปัญหาเมื่อเจอกับกับสภาพทางธรณีวิทยาที่เปราะบาง ความบกพร่องในการก่อสร้าง สภาพอากาศที่รุนแรง และเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
ในภูมิภาคหิมาลัย ภูเขาที่เปราะบาง กิจกรรมแผ่นดินไหว และสภาพใต้ดินที่คาดเดาไม่ได้ ทำให้โครงการอุโมงค์มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ เหตุระเบิดภายในเหมืองถ่านหินในรัฐเมฆาลัยที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ คร่าชีวิตคนงานไปอย่างน้อย 18 คน
ส่วนในปี 2023 อุโมงค์ส่วนหนึ่งในรัฐอุตตราขันธ์ทางตอนเหนือพังถล่ม ทำให้คนงาน 41 คนติดอยู่ข้างในนาน 17 วันก่อนจะได้รับการช่วยเหลือ
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าลุ่มแม่น้ำทีสตา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีกิจกรรมแผ่นดินไหวสูง มีลักษณะเป็นหินอายุน้อยที่เปราะบาง เต็มไปด้วยรอยแตกและโพรงใต้ดินที่สามารถกักเก็บก๊าซโบราณได้
ดร. เดเวช วาเลีย ศาสตราจารย์ด้านธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิลล์ในรัฐเมฆาลัย กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวมีหินอายุน้อย ซึ่งบางส่วนเกี่ยวข้องกับชั้นหินที่มีถ่านหิน
“เป็นไปได้มากที่ก๊าซมีเทนพร้อมกับก๊าซอื่นๆ สะสมอยู่ใต้ดินและอาจเป็นสาเหตุของการระเบิด” เขากล่าว
ที่มา เอพี