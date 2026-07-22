ไม่กล้าเสี่ยง! เรือบรรทุกน้ำมันไปจีน-อินเดีย 3 ลำเปลี่ยนเส้นทางไม่ผ่านช่องแคบ 'บับเอลมันเดบ' หลังกบฏฮูตีขู่ยิงเรือ

เรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่บรรทุกน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียเพื่อส่งไปจีนและอินเดียได้เปลี่ยนเส้นทางในทะเลแดงเมื่อวันอังคาร (21 ก.ค.) โดยมุ่งหน้าไปยังคลองสุเอซแทนที่จะเสี่ยงเข้าเทียบชายฝั่งเยเมนบริเวณปากทะเล หลังจากได้รับการเตือนจากกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
การเปลี่ยนทิศทางของเรือทั้งสามลำ ได้แก่ เรือ Xin Long Yang, เรือ Rodos และเรือ Amazon บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักซ้ำสองในเส้นทางการขนส่งหลัก ซึ่งจะทำให้วิกฤตขาดแคลนพลังงานในตลาดโลกที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซรุนแรงขึ้น
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (20) กลุ่มฮูตีได้ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นการเปิดแนวรบใหม่ในสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน และเพิ่มภัยคุกคามต่ออุปทานพลังงานและการค้าทั่วโลกนอกอ่าวเปอร์เซีย
กลุ่มฮูตีได้ส่งอีเมลเตือนบริษัทขนส่งสินค้าไม่ให้ขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือของซาอุดีอาระเบีย และกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้ถูกโจมตี "ในทุกสถานที่"
กลุ่มฮูตีควบคุมพื้นที่ทางตอนเหนือของเยเมน รวมถึงชายฝั่งของช่องแคบบับเอลมันเดบ ซึ่งเป็นปากทางออกสู่ทะเลแดง เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นทางเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียถูกปิดกั้นในช่วงสงคราม ท่าเรือยานบูของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงจึงกลายเป็นเส้นทางทางเลือกหลักสำหรับน้ำมันของตะวันออกกลาง ทำให้สามารถส่งออกน้ำมันได้หลายล้านบาร์เรลต่อวัน
แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมประกันภัยระบุเมื่อวันอังคาร (21) ว่า ค่าประกันภัยความเสี่ยงจากสงครามได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เนื่องจากมีการประเมินความเสี่ยงสำหรับท่าเรือของซาอุดีอาระเบียใหม่
บริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเลของอังกฤษ Ambrey กล่าวว่า "เรือที่เข้าเทียบท่าในซาอุดีอาระเบียควรพิจารณาใหม่เกี่ยวกับการผ่านทะเลแดง และควรพิจารณาใช้มาตรการลดความเสี่ยงที่เข้มงวดมากขึ้น" พร้อมเสริมว่า บริษัทประเมินว่าเรือที่เข้าเทียบท่าในซาอุดีอาระเบีย "มีความเสี่ยงสูง"
ข้อมูลการเดินเรือแสดงให้เห็นว่า เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ (VLCC) ชื่อ Xin Long Yang ซึ่งบรรทุกน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบีย 2 ล้านบาร์เรลเสร็จสิ้นที่ท่าเรือยานบูเมื่อวันจันทร์ (20) เดิมทีมีกำหนดออกจากทะเลแดงไปยังประเทศจีน แต่ได้เปลี่ยนเส้นทางและมุ่งหน้าไปยังคลองสุเอซแทน
เรือบรรทุกน้ำมันขนาดเล็กกว่าชื่อ Rodos ซึ่งบรรทุกน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียประมาณ 700,000 บาร์เรลสำหรับไปส่งที่อินเดีย ก็ได้เปลี่ยนเส้นทางไปยังคลองสุเอซในวันอังคาร (21) เช่นกัน ส่วนเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษ (Suezmax) ชื่อ Amazon ซึ่งบรรทุกน้ำมันดิบสำหรับอินเดียในวันอังคาร (21) ก็มุ่งหน้าไปยังคลองสุเอซเช่นกัน เรือบรรทุกน้ำมันเหล่านี้ได้ปิดเครื่องส่งสัญญาณ (transponder) ในวันอังคาร (21)
บริษัท Dynacom Tankers Management ซึ่งบริหารจัดการเรือ Rodos และ Amazon และบริษัท Cosco Shipping ผู้จัดการเรือ Xin Long Yang ยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
เรือ VLCC อีกหนึ่งลำชื่อ New Prime ซึ่งมีกำหนดจะเดินทางมาถึงท่าเรือยานบูในปลายสัปดาห์นี้เพื่อบรรทุกน้ำมันดิบ ก็ได้หันหัวเปลี่ยนเส้นทางกลับที่โอมานก่อนที่จะเข้าสู่ทะเลแดง บริษัท Associated Maritime Co HK ผู้จัดการเรือลำนี้ ยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็น
แหล่งข่าวจากบริษัทขนส่งทางเรือ 3 แห่งระบุว่า ท่าเรือยานบูยังคงดำเนินการขนถ่ายน้ำมันขึ้นเรือที่อยู่ในทะเลแดงแล้ว หรือกำลังเดินทางมาทางคลองสุเอซ ข้อมูลการติดตามเรือแสดงให้เห็นว่า เรือบรรทุกน้ำมัน Olympic Luck ซึ่งแล่นเข้าสู่ทะเลแดงผ่านทางคลองสุเอซ ยังคงมุ่งหน้าไปยังยานบู เช่นเดียวกับเรืออีกหลายลำที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม เรือบรรทุกน้ำมันส่วนใหญ่ที่แล่นอยู่ในทะเลแดงหรือกำลังขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือยานบูได้ปิดเครื่องส่งสัญญาณระบุตำแหน่ง (transponder) ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา (21)
การบังคับให้เรือบรรทุกน้ำมันใช้คลองสุเอซแทนที่จะออกจากทะเลแดงผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ จะทำให้การขนส่งไปยังลูกค้าในเอเชียล่าช้าออกไปหลายสัปดาห์ เนื่องจากต้องแล่นผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและอ้อมแหลมกู๊ดโฮปในทวีปแอฟริกา
“แม้ว่าการปิดล้อมอย่างแท้จริงดูเหมือนจะไม่น่าเกิดขึ้นได้ เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก แต่การเพิ่มระดับความขัดแย้งอาจทำให้กลุ่มฮูตีมุ่งเป้าไปที่เรือที่เกี่ยวข้องกับซาอุดีอาระเบียที่แล่นผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ” บริษัทโบรกเกอร์เรือ คลาร์กสันส์ ระบุในบันทึกเมื่อวันอังคาร (21)
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยแล้วมีเรือบรรทุกน้ำมันดิบแล่นผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบวันละ 10 ลำ
“อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มฮูตีขัดขวางการจราจรในภูมิภาคนี้ เราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางการขนส่งน้ำมันดิบ โดยปริมาณน้ำมันจากยานบูจะถูกส่งไปยังยุโรปมากขึ้น”
เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (VLCC) ที่บรรทุกเต็มลำจะต้องขนถ่ายน้ำมันบางส่วนออกก่อน ซึ่งสามารถเลี่ยงคลองสุเอซได้โดยการสูบผ่านท่อส่ง SUMED ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ที่มา: รอยเตอร์