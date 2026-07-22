เปลี่ยนม้ากลางศึก! 'เซเลนสกี' สั่งปลดผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครน ดึงนายพลรุ่นใหม่เสียบแทน

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน สั่งปลด โอเล็กซานเดอร์ ซีร์สกี ผู้บัญชาการกองทัพที่ได้รับการฝึกฝนจากสหภาพโซเวียตออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด หลังเกิดวิกฤตทางการเมืองที่มีชนวนมาจากการปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหนุ่มที่ได้รับความนิยมและมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ผู้นำยูเครนประกาศแต่งตั้ง มิคาอิโล ดราปาตี (Mykhailo Drapaty) ผู้บัญชาการกองกำลังร่วม เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดแทน
ซีร์สกี วัย 60 ปี ดำรงตำแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี 2024 และเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการที่มีประสบการณ์สูงที่สุดของเคียฟ โดยเคยเป็นผู้นำการป้องกันเคียฟในช่วงเริ่มต้นของการรุกรานเต็มรูปแบบของรัสเซียในปี 2022
การปลดเขาออกจากตำแหน่งเกิดขึ้น หลังจากมีการประท้วงหลายวันเพื่อสนับสนุน มิคาอิโล เฟโดรอฟ (Mykhailo Feforov) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ถูกปลด โดย เฟโดรอฟ กล่าวหา ซีร์สกี ว่าบีบเขาให้ออกจากตำแหน่ง และขัดขวางความพยายามในการปฏิรูปกองทัพ
"ผมได้ตัดสินใจแล้วว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่ของกองทัพยูเครนจะเป็น มิคาอิโล ดราปาตี" เซเลนสกีกล่าวในโพสต์บนเทเลแกรม
"ผมรู้สึกขอบคุณ โอเล็กซานเดอร์ ซีร์สกี และเหล่านักรบของเราทุกคนที่ทำให้ยูเครนยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในแนวหน้า"
คำถามเกี่ยวกับอนาคตของ ซีร์สกี ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อ เซเลนสกี ปลด เฟโดรอฟ รัฐมนตรีกลาโหมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงออกจากตำแหน่งหลังจากแต่งตั้งได้เพียง 6 เดือน
เฟโดรอฟ วัย 35 ปี ผู้ซึ่งความพยายามในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยทำให้เกิดความขัดแย้งกับผู้นำกองทัพ กล่าวหา ซีร์สกี ว่าขัดขวางความคิดของเขาและกดดัน เซเลนสกี ให้ปลดเขาออกจากตำแหน่ง ซึ่ง ซีร์สกี ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
สถานการณ์นี้เผยให้เห็นความแตกแยกที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นภายในกลุ่มผู้นำทางทหารและการเมืองของยูเครน ในช่วงเวลาที่เคียฟดูเหมือนจะอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดในสงครามมาหลายเดือนแล้ว
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กองกำลังของยูเครนได้ชะลอการรุกคืบของรัสเซียลงอย่างมาก ขณะที่ปฏิบัติการโจมตีระยะไกลของยูเครนได้สร้างความเสียหายต่อโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งเคียฟชี้ว่าเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการรุกราน
ดราปาตี ผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่ของยูเครน เป็นพลตรีผู้ได้รับเหรียญตราเกียรติยศ เคยบัญชาการทหารราบยูเครนต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากมอสโกในช่วงสงครามดอนบาส
เขาโด่งดังในยูเครนจากคลิปวิดีโอที่อ้างว่าแสดงให้เห็นเขาขับรถหุ้มเกราะพุ่งชนด่านตรวจของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในเมืองมาริอูโพล ในการปะทะกันระหว่างกองกำลังติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียและกองกำลังรัฐบาลในปี 2014
นายพลวัย 43 ปี กล่าวขอบคุณ เซเลนสกี สำหรับการแต่งตั้งในโพสต์บนเฟซบุ๊ก
“การรับใช้ยูเครนเป็นเกียรติสำหรับผมเสมอมา และในช่วงสงครามเพื่อเอกราช มันหมายถึงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่” เขากล่าว
“ขอให้ชาติรุ่งโรจน์ ขอให้ศัตรูพินาศ” เขากล่าว
เฟโดรอฟ ก็ได้แสดงความยินดีกับการแต่งตั้ง ดราปาตี โดยกล่าวว่าเป็นการนำ “สิ่งใหม่ๆ” เข้ามา
ที่มา: เอเอฟพี